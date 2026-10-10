Кралица Камила чела тайно „Любовникът на Лейди Чатърли“

Британската кралица Камила разкри, че като тийнейджърка тайно е чела скандалния роман „Любовникът на лейди Чатърли“ на Д. Х. Лорънс, като криела книгата под възглавницата си. Неочакваното признание е част от документалния филм „Книгата, която промени живота ми“, посветен на влиянието на литературата върху човешкия живот.

79-годишната съпруга на крал Чарлз III отдавна е известна със страстта си към четенето. В новата продукция на BBC кралица Камила разказва за личната си връзка с книгите и ги определя като „най-добрия тоник на света“.

„Мисля, че е прекрасно, че книгите променят живота на хората“, казва кралица Камила, която през последните години превърна насърчаването на четенето в една от основните си обществени каузи.

Признанието за „Любовникът на лейди Чатърли“ е особено любопитно предвид историята на романа. Произведението на британския писател Дейвид Хърбърт Лорънс е публикувано за първи път през 1928 г., но дълго време предизвиква спорове заради откровеното представяне на сексуалността и отношенията между социалните класи.

През 1960 г. британското издателство Penguin Books е изправено пред съд заради публикуването на нецензурираното издание на романа. Оправдателната присъда се превръща в повратен момент за свободата на литературното изразяване във Великобритания.

Кралица Камила превърна любовта си към книгите в международна кауза

През 2021 г., по време на пандемията, кралица Камила създава онлайн читателски клуб, който впоследствие прераства в благотворителната организация The Queen’s Reading Room.

Инициативата предлага литературни препоръки, разговори с писатели, подкасти и събития, насочени към хора от различни възрасти и социални групи.

През март 2026 г. кралица Камила отбеляза петата годишнина на организацията с литературен прием в Clarence House. Тогава тя съобщи, че инициативата вече достига до милиони хора в 184 държави, а ежегодният ѝ фестивал е привлякъл общо над 22 000 посетители. Организацията дарява книги и на центрове за подкрепа на жени, преживели домашно насилие, както и на приюти за бездомни хора.

През септември 2026 г. кралица Камила участва и в четвъртото издание на литературния фестивал The Queen’s Reading Room в имението Chatsworth House. Сред гостите бяха известните писатели Кен Фолет, Елиф Шафак, Кейт Аткинсън и Лий Чайлд.

По време на събитието кралицата заяви, че е създала инициативата, защото вярва в способността на книгите да обогатяват живота на хората.

Книгите като средство срещу самотата и социалната изолация

Новият документален филм разглежда не само личните читателски спомени на кралица Камила, но и историите на хора, за които литературата се е превърнала в начин да преодолеят самотата или затрудненията с грамотността.

Подобни инициативи са част и от практическата работа на The Queen’s Reading Room. През юни 2026 г. кралица Камила посети център на благотворителната организация St Mungo’s в Лондон, където се запозна с програма за споделено четене сред хора, преживели бездомност.

Проектът обхваща девет центъра на организацията и осигурява книги, обучение на служители и пространства за групово четене.

Кралица Камила подкрепя и няколко големи британски организации за грамотност, сред които National Literacy Trust, BookTrust и Coram Beanstalk. Тя от години посещава училища, библиотеки и образователни програми за възрастни, като поставя акцент върху възможностите, които умението да четеш открива.

През юли 2026 г., по случай рождения си ден, кралица Камила обяви още една мащабна инициатива: учениците в последния клас на началното училище във Великобритания ще получат специално издание на фентъзи романа „Impossible Creatures“ на писателката Катрин Ръндел като коледен подарък.

Книгите ще бъдат разпространени чрез училища и библиотеки в рамките на Националната година на четенето 2026.

Документалният филм „Книгата, която промени живота ми“ ще бъде излъчен по BBC Two на 14 октомври от 21:00 часа британско време, след което ще бъде достъпен и в BBC iPlayer.