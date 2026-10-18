Камила разкри как прекарва вечерите си с крал Чарлз и защо книгите са толкова важни за нея

Кралица Камила разкри любопитни подробности от личния си живот с крал Чарлз III. В документалния филм на Би Би Си „Книгата, която промени живота ми“ (The Book That Changed My Life) 79-годишната съпруга на монарха споделя, че двамата имат любим ритуал преди вечеря - сядат и четат, предава Lifestyle.bg.

„Със съпруга ми всъщност четем преди вечеря. Просто обичаме да седим тихо и да четем“, разказва тя. Спокойствието им обаче понякога е нарушавано от емоциите, които книгите предизвикват.

„Когато съм дълбоко потънала в някоя книга, от време на време го чувам как се залива от смях за нещо. Това е много разсейващо - не мога да се върна към книгата си. Или пък аз внезапно започвам да плача, но все пак е прекрасно, тихо време“, споделя Камила.

Тя не крие тревогата си за бъдещето на литературата. „Мисля, че би било пълна и абсолютна трагедия, ако книгите изчезнат завинаги“, заявява кралицата. Според нея четенето е част от общото културно наследство и има ключово значение за човечеството.

„Ако няма четене, лично аз мисля, че можем всички да се откажем. Защото не вярвам, че изобщо бихме останали хора“, допълва тя.

Във филма Камила си спомня и за тийнейджърските си години през 60-те години на миналия век, когато тайно четяла романа „Любовникът на лейди Чатърли“ на Д. Х. Лорънс. Книгата предизвиквала сериозни спорове заради откровените си сексуални сцени.

„Като тийнейджъри четяхме много любовни романи. Беше времето на „Лейди Чатърли“, която четяхме под възглавниците на фенерче. Знаете как е - щом нещо е забранено, веднага искаш да го докопаш“, разказва тя.

Кралицата обяснява, че книгите са изиграли съществена роля в личното ѝ образование. „Напуснах училище доста млада. По мое време жените не ходеха в университет, така че мисля, че четенето е почти цялото ми образование“, казва Камила.

Любовта ѝ към литературата намира израз и в обществените ѝ инициативи. През януари 2021 г., по време на пандемията от COVID-19, тя създава книжния клуб „Reading Room“, който продължава да съществува. Според сайта на Queen’s Reading Room инициативата вече е регистрирана като благотворителна организация, съобщава People.