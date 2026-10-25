Златка Райкова замина за Марсилия, където разследват Карен (СНИМКИ)

Златка Райкова отлетя за Марсилия след около три месеца раздяла със съпруга си Карен Хачатрян. Блондинката публикува кадри от френския град, но засега няма публично потвърждение, че двамата са били заедно по време на посещението, информира БЛИЦ.

Русата Златка се е снимала в търговския център „Ле Терас дю Пор“, известен с панорамната си тераса към Средиземно море. Тя е публикувала и кадър пред стадион „Велодром“.

Карен Хачатрян се намира във Франция във връзка с разследване на прокуратурата в Марсилия за предполагаеми манипулации на тенис мачове и незаконни залози. През октомври 2025 г. четирима българи бяха задържани по европейски заповеди за арест, издадени по искане на френските власти. Сред посочените имена бяха тези на бившите тенисисти Карен и Юри Хачатрян.

Според БТА разследването е свързано с предполагаеми измами, спортна корупция, пране на пари и операции със средства с незаконен произход. Агенцията съобщи, че френските власти проверяват предполагаеми манипулации на мачове от по-ниски категории в периода 2018-2024 г.

Хачатрян е заявил, че ще защити позицията си пред френските власти: „Убеден съм в своята невинност и смятам да я докажа пред френските власти“, съобщи Novinite.

Посланията, които Златка Райкова публикува от Марсилия, също привлякоха внимание. В един от постовете ѝ се казва: „Понякога самотата е точно това, от което душата има нужда“. Публикациите не дават отговор дали тя се е срещнала със съпруга си.

През последните месеци Златка Райкова се е фокусирала върху грижите за децата си в България. Наред с личните си ангажименти тя подготвя и ново професионално участие - във филма „Да превземеш София“, в който си партнира с Ивайла Бакалова.

Случаят с Карен Хачатрян остава предмет на френско разследване. Международната агенция за интегритет в тениса вече го е санкционирала с доживотна забрана и глоба от 250 000 долара за установени нарушения на антикорупционната програма на спорта. Тези санкции са отделни от наказателното производство във Франция.