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Филипините вече разследват и брата на Меган Маркъл
  Тема: Известни личности

Филипините вече разследват и брата на Меган Маркъл

6 Ноември, 2026 16:58 607 2

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Филипинските власти проверяват евентуалната съпричастност на Томас Маркъл-младши, който засега не е обявен за заподозрян

Филипините вече разследват и брата на Меган Маркъл - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Томас Маркъл-младши, полубрат на херцогинята на Съсекс Меган Маркъл, е определен като лице, представляващо интерес за разследването срещу баща им Томас Маркъл-старши за предполагаемо притежание на материали със сексуално насилие над деца. Това съобщи филипинският министър на вътрешните работи Джонвик Ремуля, цитиран от Page Six и News5 Philippines.

По време на пресконференция в четвъртък Ремуля заяви, че властите разполагат със свидетелски показания, според които непълнолетни момичета са били водени в жилище, свързано с разследването.

„Имаме свидетел, който твърди, че непълнолетни момичета са били водени в дома му. Ще проверим дали синът е участвал в престъплението“, посочи министърът.

Ремуля уточни, че има данни, които налагат проверка на евентуалната съпричастност на Томас Маркъл-младши. Той обаче подчерта, че 60-годишният мъж засега не е заподозрян и срещу него не са обявени обвинения.

Според филипинските власти при разследването са открити около 7500 файла с предполагаемо сексуално насилие над непълнолетни. Материалите са намерени в мобилен телефон, разглобени компютри и други електронни устройства.

Разследващите все още не са установили на кого принадлежи иззетата техника. За изясняване на собствеността и произхода на файловете властите са потърсили съдействие от Федералното бюро за разследване на САЩ (ФБР).

Случаят придоби публичност миналия месец, когато Томас Маркъл-младши заяви, че е открил стотици, а вероятно и хиляди изображения със сексуално насилие над деца в четири кутии в дома на баща си в Себу, Филипините. По думите му той е уведомил местната полиция и ФБР.

82-годишният Томас Маркъл-старши категорично отхвърли обвиненията на сина си, определяйки ги като „болни лъжи“.

„Шокиран съм, наранен съм и съм изключително разстроен, че синът ми отправя подобни обвинения срещу мен. Никога не бих извършил това, в което ме обвиняват“, заяви той пред Daily Mail.

От своя страна Томас Маркъл-младши настоя случаят да бъде разгледан в съда и призова експерти да установят кой е изтеглил и преглеждал предполагаемите незаконни материали.

45-годишната Меган Маркъл заяви, че е „дълбоко разтревожена“ от разследването срещу отчуждения си баща.

Херцогинята на Съсекс посочи, че е знаела за подобни твърдения още преди години. По думите ѝ това е повлияло на решението ѝ да ограничи контактите на Томас Маркъл-старши с децата ѝ от принц Хари, принц Арчи, на 7 години, и принцеса Лилибет, на 5 години.

Меган Маркъл поддържа дистанция с баща си от години, а отношенията им се влошиха публично около сватбата ѝ с принц Хари през 2018 г.

Към момента разследването във Филипините продължава. Властите не са обявили окончателни заключения за собствеността на откритите устройства или за евентуалната наказателна отговорност на Томас Маркъл-старши и Томас Маркъл-младши.


Филипини
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🦉🦉🦉🦉

    0 0 Отговор
    Филипините и Маркос- син след Маркос- баща... да разследват корупция🤔🤔🤔

    17:02 06.11.2026

  • 2 Дано

    2 0 Отговор
    В кякъв свят живеем, тя е „дълбоко разтревожена“ от разследването. Знаела е от 7 години и не се е разтревожила за жертвите, обаче сега се разтревожва от разследването.
    Дано да има ад. За тези на земята няма наказание.

    17:28 06.11.2026