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Полицията откри материали с насилие над деца сред вещите на Томас Маркъл
  Тема: Известни личности

Полицията откри материали с насилие над деца сред вещите на Томас Маркъл

4 Ноември, 2026 19:29 418 4

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  • полиция-
  • разследване

Филипинските власти все още не са повдигнали официални обвинения срещу бащата на Меган Маркъл

Полицията откри материали с насилие над деца сред вещите на Томас Маркъл - 1
Снимка: YouTube
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Филипинската национална полиция съобщи, че при първоначален анализ на цифрови устройства, свързвани с Томас Маркъл, са открити файлове, определени като материали със сексуално насилие или експлоатация на деца. Срещу бащата на Меган Маркъл обаче все още няма внесена официална жалба, а разследването не е приключило.

Проверката се извършва в град Себу, където Маркъл е живял. Устройствата са били предадени на властите от неговия син Томас Маркъл-младши. След получена съдебна заповед полицията е започнала цифрова експертиза на девет мобилни телефона, три SD карти, пет твърди диска, камера и още едно недигитално устройство.

Полицейският генерал-майор Уилсън Асуета заяви, че предварителният анализ е показал изображения и видеозаписи с непълнолетни, ангажирани в сексуални действия. По думите му заснетите лица не изглеждат филипинци, а сред тях има хора с азиатски и кавказки черти.

Асуета уточни, че експертите все още не са изготвили окончателен доклад. Не е установено и дали Томас Маркъл присъства в някой от записите. Полицията допълнително проверява дали устройствата действително са принадлежали на него и как са попаднали у властите.

„Ако има доказателства, ще внесем иск“, заяви Уилсън Асуета.

Разследването се води от съвместна група с участието на звената за защита на жени и деца, криминални разследвания, киберпрестъпност, разузнаване и регионалната полиция в Централните Висаи. Американското Федерално бюро за разследване и други американски служби също координират действията си с филипинските власти.

Филипинската полиция посочва, че ще предприеме действия по законите за онлайн сексуалната експлоатация на деца и материалите със сексуално насилие над деца само ако доказателствата обосноват наказателно преследване. Към брифинга на 3 ноември не е била внесена жалба срещу Маркъл.

Самият Томас Маркъл отрича обвиненията. Той ги определя като „болни лъжи“ и твърди, че е бил набеден. Полицията не е потвърдила и други твърдения, свързани с материали, открити в складово помещение в Мексико.

Следващият етап е приключването на цифровата експертиза, установяването на произхода и собствеността на устройствата и проверката на самоличността на лицата във файловете. Едва след това властите ще решат дали има достатъчно данни за официални обвинения.


Филипини
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нов

    0 1 Отговор
    Мегънката не пада по-далече от дървото.

    Коментиран от #3

    19:31 04.11.2026

  • 2 Играл си е дори

    1 1 Отговор
    с малчугана Путин

    19:32 04.11.2026

  • 3 Ти май

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Нов":

    не харесваш жени.

    19:33 04.11.2026

  • 4 АманДа

    1 2 Отговор
    Е, честито на кралското семейство на Великобритания, и с педофили се сродиха... колко логично, демократично и либерално...

    19:35 04.11.2026