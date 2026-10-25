Как гласовете се превръщат в изборни данни

Докато избирателите пускат бюлетината си, пред секциите започва вторият процес на изборния ден – събирането на данни. Над 200 анкетьори на „Алфа Рисърч“ работят в страната, като 52-ма от тях са в София. Те спират приблизително всеки трети избирател и го канят да попълни анкета за начина, по който е гласувал, както и за неговия пол и възраст.

Секциите не се избират произволно. Те са подбрани така, че получената извадка да бъде възможно най-представителна. „Едното направление е по отношение на активността, резултатите, които са необходими за пресмятане на активността в рамките на различни часове в изборния ден. А другото направление са анкетните карти, които избирателите, след като подадат своя вот в урните, попълват при нашите анкетьори“, обяснява социологът от „Алфа Рисърч“ Ваня Георгиева.

Данните се събират пред секциите

Анкетьорите на „Маркет ЛИНКС“ също работят на терен. До 13 часа Мица Гюрова и нейният колега са анкетирали 127 души. По думите на Гюрова част от хората сами спират, за да участват, а други отказват, защото бързат или са с малки деца.

„Просто са много любезни, сами идват. Които отказват, защото има и такива, бързат, или бебето ги чака долу“, разказва Мица Гюрова.

Весела Димитрова от „Алфа Рисърч“ посочва, че интерес има и сред избиратели, които не са в избраните за проучването секции, но те не могат да бъдат включени в извадката.

От анкетите до числата

„Има и от други секции – искат да участват, но просто няма как. Но като цяло хората обичат да се включват в такива проучвания“, казва Димитрова.

Събраната информация се обработва от сравнително малък екип, който трябва да превърне данните от десетки хиляди анкетирани в измерими резултати. В процеса участват статистици, социолози, политолози и икономисти. Те анализират както избирателната активност в различни часове, така и отговорите на хората след гласуването.

Пред една от секциите разговорът между анкетьор и възрастен избирател показва колко непосредствен може да бъде този процес. След като е поканен да участва, той пита дали трябва да отбележи отговора си с кръстче, а после с усмивка определя избора си като „най-срамната графа“. Тъкмо такива индивидуални отговори, събрани по един и същи метод в подбрани секции, се превръщат в обобщените данни от изборния ден.

Източници: novini.bg