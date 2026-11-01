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Село Държава избира президент с баница и бухти

Село Държава избира президент с баница и бухти

1 Ноември, 2026 11:24 533 4

  • село държава-
  • президентски избори-
  • чирпан-
  • избирателна активност-
  • баница

В малкото село край Чирпан право на глас имат 54 души, а към момента на репортажа са гласували шестима. Всеки избирател е посрещнат с домашни тестени храни

Село Държава избира президент с баница и бухти - 1
Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

В село Държава, близо до Чирпан, президентският балотаж протича с малък интерес, но с баница и бухти за избирателите. Право на глас в населеното място имат 54 души, а към момента на репортажа на БНТ са гласували шестима. Дъждовното време също е сред възможните причини за ниската активност.

Държава е малко, но плодородно село край Чирпан. Жителите му обаче намаляват с всяка изминала година. Младите хора заминават, а в населеното място остават все повече възрастни жители.

Така изборният ден отново показва демографската промяна в селото. Макар да разполага с плодородна почва и да е описвано като красиво място, Държава постепенно остава с все по-малко постоянни жители.

В секционната избирателна комисия са решили да посрещат всеки гласоподавател с домашно приготвена баница и бухти. Членовете на комисията не могат да прогнозират колко души ще упражнят правото си на глас до края на изборния ден.

Баницата няма да свърши.

Това е сигурното обещание от секцията в село Държава, независимо колко ще бъде избирателната активност. Там изборът на държавен глава върви заедно с малък жест към хората, които са останали да живеят в селото.


Стара Загора / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 боко и шиши

    3 0 Отговор
    Село Държава е точното лице на държавата ни , която до сега се управляваше от бандити , крадци и мушингери !!! Не се ли напълнят догодина затворите ни с имена на животни и плодове , все така ще е !!

    11:28 01.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Село Държава

    2 0 Отговор
    има ги таквиз Села Държави из бг
    при хитри тарикат кметове и наивни преизбиратели
    дето ги държат на хранилка като дерибейове

    11:30 01.11.2026

  • 4 Ний ша Ва упрайм

    0 0 Отговор
    бих си хапнал баничка, бухти и овче кисело мляко!

    11:47 01.11.2026