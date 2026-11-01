Село Държава избира президент с баница и бухти

В село Държава, близо до Чирпан, президентският балотаж протича с малък интерес, но с баница и бухти за избирателите. Право на глас в населеното място имат 54 души, а към момента на репортажа на БНТ са гласували шестима. Дъждовното време също е сред възможните причини за ниската активност.
Държава е малко, но плодородно село край Чирпан. Жителите му обаче намаляват с всяка изминала година. Младите хора заминават, а в населеното място остават все повече възрастни жители.
Така изборният ден отново показва демографската промяна в селото. Макар да разполага с плодородна почва и да е описвано като красиво място, Държава постепенно остава с все по-малко постоянни жители.
В секционната избирателна комисия са решили да посрещат всеки гласоподавател с домашно приготвена баница и бухти. Членовете на комисията не могат да прогнозират колко души ще упражнят правото си на глас до края на изборния ден.Баницата няма да свърши.
Това е сигурното обещание от секцията в село Държава, независимо колко ще бъде избирателната активност. Там изборът на държавен глава върви заедно с малък жест към хората, които са останали да живеят в селото.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 боко и шиши
11:28 01.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Село Държава
при хитри тарикат кметове и наивни преизбиратели
дето ги държат на хранилка като дерибейове
11:30 01.11.2026
4 Ний ша Ва упрайм
11:47 01.11.2026