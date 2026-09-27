Папи Ханс получавал предложения да участва в предизборни кампании (ВИДЕО)

Папи Ханс направи любопитно признание в ефира на "Събуди се" по Нова телевизия, разкривайки че през годините е получавал предложения музиката му да бъде използвана в предизборни кампании. Изпълнителят обаче е категоричен, че засега политиката няма място в творчеството му.

„Ако се побъркам някой ден и реша, че мога да оправя света чрез политиката, ще приема да пиша песни за предизборни кампании“, заяви певецът. Но не отрече, че в миналото са му звънели с предложения негови песни да станат част от политически кампании. Позицията му обаче остава непроменена.

"Искам да се занимавам само с изкуство, само с музика и чрез тях да приобщавам хората към мечтите си", обясни Папи.

Изпълнителят разказа за първи път и неприятна случка от началото на кариерата си, която очевидно е оставила трайна следа в него.

"Малко се срамувам от това, но ще я споделя", призна той, преди да се върне години назад. По онова време участвал в снимките на музикален клип заедно със свой приятел режисьор. Именно тогава чул думи, които можели да сложат край на амбициите на много начинаещи изпълнители.

"Абе, ти защо го правиш това нещо, музиката? Няма да станеш Васко Найденов", заявил приятелят му. А отговорът на Папи бил категоричен: "Но аз не съм Васил Найденов. Искам да стигна много по-далеч!"

Въпреки това приятелят му не бил убеден, затова го посъветвал отново да се откаже. Папи обаче не го послушал. И години по-късно двамата отново се срещнали, но този път разговорът звучал съвсем различно. "Еее, браво, стана!", признал тогава приятелят.

Според Папи Ханс един артист трябва да бъде обсебен от това, което прави, ако иска да постигне мечтите си.

"Ако човек е побъркан да вярва в мечтите си, те ще станат реалност", заяви изпълнителят. И описа мотивацията си по свой характерен начин – като морков, който постоянно стои пред него, и тояга, която го бута отзад.

"Има морков пред носа ми и тояга зад гърба ми, която ме подтиква непрекъснато да правя музика. Аз съм си тоягата", призна певецът.

Друго негово любопитно признание също изненада – въпреки че самият той живее от сцената и музиката, почти не посещава концерти. По думите му прави изключение, когато на сцената е артист, когото истински обича и иска да види как преживява собствената си музика пред публика.

На 35 години Папи Ханс признава, че е променил и отношението си към успеха. Ако в началото на кариерата му го е вълнувало какво ще получи от публиката и колко души стоят пред сцената, днес гледа на нещата по различен начин.

"За мен няма значение пред колко хора съм излязъл, а какво мога да им дам. Преди ме интересуваше какво ще получа", обобщи Папи Ханс.