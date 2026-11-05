5 ноември 1957: В Пловдив е открит паметникът „Альоша“ СНИМКИ

От върха на Бунарджика над Пловдив се извисява фигура на войник с автомат, насочен към земята. През 1957 г. тя става част от градския силует като Паметник на Съветската армия, а пловдивчани я наричат „Альоша“.
Монументът е издигнат по повод 40-годишнината от Октомврийската революция. Самата гранитна статуя е висока около 10,5 метра, а заедно с постамента общата височина се посочва между 16,5 и 17 метра. Точният ден на откриването се среща различно в източниците - 5 май или 5 ноември 1957 г., но годината е безспорна.
Войникът зад името „Альоша“
Прототип на фигурата е Алексей Иванович Скурлатов - съветски войник и свързочник, участвал във Втората световна война. През 1944 г. той е изпратен в България, където работи по възстановяването на телефонната линия между София и Пловдив.
В Пловдив Скурлатов се сприятелява с Методи Витанов. По-късно Витанов предава на скулптора Васил Радославов снимка, на която е заедно със съветския войник. Именно този образ става основа за лицето и фигурата на монумента.
„Той е бил в Пловдив, една година е служил, негова фотография остава и попада като първообраз при направата на паметника“, разказва пред БНР Камен Стоянов, изследвал историята на монумента.
Колективният проект
Архитектурната част е разработена от Борис Марков, Петко Цветков и Николай Марангозов. В скулптурния колектив участват Васил Радославов, Александър Занков, Георги Коцев и Иван Топалов.
Първоначалната идея за монумента претърпява промени, преди да се стигне до единната фигура на войника. Изборът на Бунарджика подчертава ролята на паметника като доминиращ знак, видим от голяма част на града.
От военен образ до градски символ
Името „Альоша“ се утвърждава постепенно. През 1962 г. композиторът Едуард Колмановски и поетът Константин Ваншенкин създават песента „Альоша“, посветена на войника и паметника. Тя става популярна в Съветския съюз и допринася за известността на пловдивския монумент.
Дълго време самият Скурлатов не знае, че е послужил за прототип на гранитната фигура. Името му е потвърдено след журналистическо издирване и размяна на снимки и писма. През 1982 г. той посещава Пловдив и за първи път застава пред своя каменен образ.
Така паметникът на Бунарджика остава едновременно документ за политическата епоха, произведение на монументалното изкуство и един от най-разпознаваемите силуети на Пловдив.
Източници: dariknews.bg, old-news.bnr.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Срам, Позор
Същото към което ни водят Радев, Йотова и управляващата партия от руски шnuoнu!
Коментиран от #5, #8
02:27 05.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Сатана Z
Коментиран от #9
02:28 05.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Ивaн Baзoв, "На руските войни"
До коментар #1 от "Срам, Позор":О, руси, о, братя славянски,
защо сте вий тука? Защо сте
дошли на полята балкански
немили, неканени гости?
Желали би вас възхитени
да срещнем со сълзи и с китки…
Но идете вий настървени,
на грозни зовете ни битки!
Желали би вас да прегърнем
и тоз път сърдечно, горещо.
Но взорът ви свети зловещо…
Как ръце сега да разгърнем?
О, руси! Аз друг път ви славях
за подвиг велик и чудесен,
високо ви лґкът поставях
във мойта душа, в мойта песен!
Вий някога знаме Христово
развяхте за благо човешко —
строшихте ни игото тежко,
а днеска ни носите ново!
И пак не ви мразим (не крия:
обича ви още народа);
но любим и свойта свобода,
стократно пµ любим я ния.
За тоз кумир ние се бием
и с чужд, и със близък упорно
и няма ний врат да превием
пред никакво иго позорно!
О, колко ви, братя, жалея!
О, как би желал, братя клети,
свобода и вам и за нея
кат нас да живейте и мрете!
Коментиран от #7
02:33 05.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Толкова е актуално днес.
До коментар #5 от "Ивaн Baзoв, "На руските войни"":Поклон пред Вазов!
02:37 05.11.2026
8 Вечна памет
До коментар #1 от "Срам, Позор":На братята освободители!
Който ги мрази, по корем да лази!
02:38 05.11.2026
9 "Бедят ни", Ивaн Baзoв
До коментар #3 от "Сатана Z":Бедят ни другоземци,
че с отомани, с немци
дружим в полята бойни.
Кога пък в Букурещ ни
разпъваха, нас грешни,
те гледаха спокойни.
Корят ни, че със нихни
врази съюз сторихме –
да счупим братско иго;
ала кога душмани
разкъсваха меса ни,
те викаха: „Разпни го!“
Кълнат ни за измена
славянска непростена,
кат свойта браним стреха.
Ала когато нази
ужасно зло нагази –
славяните де беха?
Ругаят ни, че с чужди
на наший дух и нужди
народи сме събрани –
но тези, що любехме,
или боготворихме,
що правяха в скръбта ни?
Стояха оглушали,
безчувствени, едва ли
не зрители злоради
пред наште мъки тежки,
пред воплите ни жежки –
и кой ни се обади?
Във Петроград мълчаха,
а от Париж ревяха:
„Убийте тоз звяр диви!“
И нà защо, кат смеем
и ние да живеем,
станахме лоши, криви!
Коментиран от #10, #11, #12
02:54 05.11.2026
10 Ако ви даде съвест,
До коментар #9 от ""Бедят ни", Ивaн Baзoв":изтрийте го!
Поклон!
02:55 05.11.2026
11 Написано е два месеца
До коментар #9 от ""Бедят ни", Ивaн Baзoв":след непровокираното
нападение над град Варна, от 8 руски кораби-разрушители, които час и половина обстрелват града.
Прогонени са от две немски подводници, които потапят руският флагман и опожаряват още един.
Посрещнати са като герои. Обстрелвани и бомбардирани са също Балчик, Русе, Добрич, Стара Загора, десетки села, мостове и пътища. В руските военни архиви е записано, че над България са изсипани 45 500 !ТОНА! Бомби.
За сравнение над София и Петрич американци и англичани пускат 1140 бомби.
За тях са учили всички, но за руските нападения-никой.
03:05 05.11.2026
12 Написано е два месеца
До коментар #9 от ""Бедят ни", Ивaн Baзoв":след непровокираното
нападение над град Варна, от 8 руски кораби-разрушители, които час и половина обстрелват града.
Прогонени са от две немски подводници, които потапят руският флагман и опожаряват още един.
Посрещнати са като герои. Обстрелвани и бомбардирани са също Балчик, Русе, Добрич, Стара Загора, десетки села, мостове и пътища. В руските военни архиви е записано, че над България са изсипани 45 500 !ТОНА! Бомби.
За сравнение над София и Петрич американци и англичани пускат 1140 бомби.
За тях са учили всички, но за руските нападения-никой.
03:06 05.11.2026