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Откриха мъртъв роднина на принц Албер II в Монако
  Тема: Известни личности

Откриха мъртъв роднина на принц Албер II в Монако

27 Октомври, 2026 04:35, обновена 27 Октомври, 2026 04:41 538 1

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  • разследване

29-годишният Антоан дьо Маси е намерен в градина в квартал Ларвото. Полицията е задържала един човек, но причината за смъртта още не е установена

Откриха мъртъв роднина на принц Албер II в Монако - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

29-годишният Антоан дьо Маси, роднина на принц Албер II, е открит мъртъв в зелена площ в Монако. Тялото му е намерено вечерта на 25 октомври в квартал Ларвото, зад „Вила Заубер“, близо до булевард „Дю Ларвото“.

До издирването се стигнало, след като младият мъж не се появил на семеен обяд. Негов близък подал сигнал до полицията, а няколко часа по-късно дьо Маси бил намерен без признаци на живот. Местният вестник „Монако Матен“ съобщи, че в понеделник сутринта е задържан един човек, след като разследващите прегледали записи от камери в района. Не е ясно дали задържаният се разглежда като заподозрян или като свидетел.

Откриха мъртъв роднина на принц Албер II в Монако
Снимка: YouTube

Причината за смъртта остава неизвестна

Причината за смъртта на Антоан дьо Маси все още не е обявена. По случая е започнало разследване за изясняване на обстоятелствата, като към този момент няма официални данни, че смъртта е била причинена от престъпление.

Информацията за задържането и разследването беше разпространена от „Монако Матен“ и цитирана от италианската агенция „ЛаПресе“. Британскоезичният новинарски сайт NEWS.MC посочи, че тялото е намерено в градините на жилищна сграда на улица „Принцеса Грейс“ в квартал Ларвото. Различията в описанието на мястото не променят потвърдения факт, че смъртта е настъпила в района на Ларвото.

Връзка с княжеското семейство

Антоан дьо Маси е син на барон Кристиан дьо Маси и Сесил Желабал. Той е внук на принцеса Антуанета, по-голямата сестра на покойния принц Рение III и леля на настоящия суверен на Монако Албер II. Дьо Маси е част от разширеното княжеско семейство и втори братовчед на принца.

Княжеският дворец потвърди смъртта му на 26 октомври. В съобщението си дворецът заяви, че принц Албер II и принцеса Шарлен са „дълбоко натъжени“ от загубата и поднесоха съболезнования на семейството и близките му.

Антоан дьо Маси е бил запален по тениса. Фамилията му има дългогодишна връзка със спортния живот на княжеството, включително с Федерацията по тенис на Монако и турнира в Монте Карло.

Разследването продължава. Очаква се следващите официални действия да внесат яснота за причината за смъртта и за ролята на задържания човек в случая.

Източници: news.mc, ae.lapresse.it, hola.com


Монако
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