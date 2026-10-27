Неидентифицирана жена е открита мъртва на плаж в Бали

Тялото на неидентифицирана жена е открито на плажа Нянг Нянг в село Пекату, район Бадунг, на индонезийския остров Бали. Сигналът е подаден в събота, 24 октомври, след като рибар забелязал тялото на брега около 16:50 часа местно време.

Рибарят уведомил местните власти и ръководителя на село Пекату. Службата за издирване и спасяване на Бали е получила сигнала около 17:20 часа, след което към мястото са изпратени петима спасители с необходимото оборудване.

Заради условията на терена евакуацията е продължила приблизително два часа. Тялото е изнесено от плажа около 19:30 часа и е транспортирано с линейка до болница „Проф. Нгоера“ в Денпасар.

„Евакуацията продължи около два часа, след което тялото беше транспортирано до болницата с линейка“, заяви координаторът на теренните действия Вахю Сидиарта.

По думите му физическите белези, включително цветът на кожата и чертите на лицето, дават основание да се предполага, че жената може да е чужда гражданка. Самоличността и националността ѝ обаче не са потвърдени.

Не е установено кога е настъпила смъртта, както и каква е причината за нея. Няма потвърдени данни дали става дума за инцидент, здравословен проблем или престъпление.

В операцията са участвали Бали Басарнас, полицията в Южна Кута, морската полиция, криминалисти от полицията на Бали, спасители от Бадунг, представители на село Пекату и местни жители. Случаят е предаден на компетентните власти за установяване на самоличността и изясняване на обстоятелствата около смъртта.

Източници: thebalitimes.com, antaranews.com, detik.com