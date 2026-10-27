Учителка загина при инцидент, опитвайки се да спаси ученик

Учителка загина, след като влезе във водата, за да спаси 10-годишен ученик по време на училищна екскурзия в щатския парк „Лейк Макбрайд“ в Айова. Инцидентът е станал на 22 септември, а телата на двамата са били открити в района на язовира „Корълвил“.

24-годишната Хана Йоргенсен, учителка в пети клас на началното училище „Борлауг“, е водела група от 14 ученици по програмата School of the Wild. По обяд децата спрели за обедна почивка край брега.

Според службата на шерифа на окръг Джонсън ученикът влязъл във водата, която се движела край преливника. Той се подхлъзнал върху скалите и паднал в язовира. Йоргенсен оставила телефона си на брега и влязла след него, като наредила на останалите деца да повикат помощ.

Един от учениците използвал телефона, за да подаде сигнал на 911. Други деца намерили случаен очевидец, който също се опитал да влезе във водата и да помогне. Той не успял да достигне до двамата, но се върнал на брега и останал с учениците до пристигането на спасителните екипи.

Учениците са били разпитани

Останалите 13 деца били изведени от района и върнати в училището, където били интервюирани от разследващите. Службата на шерифа съобщи, че проверката на обстоятелствата около инцидента продължава.

По-късно телевизия KCRG съобщи, че при екскурзията Йоргенсен е била сама с 14 ученици. В указанията на програмата за деца на тази възраст се посочва съотношение един възрастен на максимум 10 ученици. Университетът на Айова и училищният район не са отговорили на въпросите на медията защо за групата не е имало допълнителен възрастен.

Бащата на детето Мохамед Осман разказал, че сутринта е сложил в кутията за обяд на сина си парче торта. След като разбрал, че детето е изчезнало, той и съпругата му отишли на мястото и чакали до възобновяването на издирването.

„Тя е герой. Пожертва се, за да спаси сина ми“, заявил Мохамед Осман.

Йоргенсен била погребана на 28 септември. След трагедията училищният район отменил бъдещите занимания по програмата School of the Wild за неопределено време. Разследването на службата на шерифа остава в ход.

Източници: dailymail.com, kcrg.com, kwqc.com