Ученици от Банско танцуват хоро и се упражняват в голямото междучасие (ВИДЕО)

23 Ноември, 2025 13:28 840 2

  • банско-
  • ученици-
  • училище-
  • междучасие-
  • народни танци-
  • хоро

И учителите се включват в народните танци с учениците

Ученици от Банско танцуват хоро и се упражняват в голямото междучасие (ВИДЕО) - 1
Илюстративна снимка: БГНЕС
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

В началното училище „Паисий Хилендарски“ в Банско любимото на всички голямо междучасие е превърнато в още по-любимото - музикално междучасие. Около 20 минути децата танцуват на любимите си изпълнения, а до тях са и техните учители, предава Нова телевизия.

"Винаги го правим след третия час, защото децата са закусили, разсънили са се и наред с това излизаме да се раздвижим. Както едно време с физзарядката в училище. Само че ние го правим по различен начин — с аеробика, с общоразвиващи упражнения, с танци, песни, хора играем. И мисля, че децата се забавляват и нямат търпение да дойде третото междучасие, за да излезем навън", споделя един от учителите.

От 10 години вече голямото междучасие в училище „Паисий Хилендарски“ в Банско минава с музика. Идеята дават учителите, подкрепят ги родителите, а най-щастливи накрая са децата.

"На мен много ми харесва. Правим различни упражнения, раздвижваме се, пускат забавни музики и всеки път е различно", твърди Емилия Пазвантова.

"Ние се раздвижваме. Също така ми харесват музиките и танците. Винаги всеки ден имаме хоро, което е много важно", подчертава Рая Юнчова.

Но освен хорото, децата си имат и още един любим — танцът на пингвина.

"Това настроение, което създава междучасието, е изключително полезно за тях. Но пък в по-тежки дни — между два натоварени учебни часа, това е една дълбока глътка въздух, която им се отразява изключително добре", подчертава учителят Татяна Златева.

"И не само за децата, а и за всички работещи в училището е добре. Защото ние танцуваме всички заедно. Не само тананикат — те и с хороводна стъпка се отправят към класната стая. Това показва, че настроението им е много, много приповдигнато", категорична е Евгения Тренчева, директор на ОУ „Паисий Хилендарски“ – Банско.

Инициативата се харесва много и на родителите. А финалът на всяко музикално междучасие вдига настроението за целия ден — един масов лимбо танц, чиято мелодия, без да пита, остава за дълго в съзнанието на всеки.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 6 гласа.
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Дупничанин

    4 1 Отговор
    "Танцът на пингвина" май е от една реклама по телевизора. Иначе браво за идеята, по наше време хора се играеха само сутринта, вместо ведрина.

    13:35 23.11.2025

  • 2 Офффф

    2 1 Отговор
    То няма лошо, ама кога се облякоха и нагиздиха в тия носии, че 20 минути да играят на мегдана и да се преоблекат за час. Преписвате и лепнете някоя снимка, без дори малко да някой неврон в главата ви да трепне. Що за журналисти сте????

    16:06 23.11.2025