Новини
Любопитно »
Изкуственият интелект може да направи децата по-неспособни да учат

Изкуственият интелект може да направи децата по-неспособни да учат

20 Януари, 2026 18:31 531 13

  • изкуствен интелект-
  • обучения-
  • обучение-
  • ученици-
  • училище-
  • учене-
  • когнитивни способности

Използването му от страна на учениците може да ги направи по-мързеливи и незаинтересовани от учебния процес

Изкуственият интелект може да направи децата по-неспособни да учат - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Използването на изкуствен интелект (ИИ) в училищата може да помогне за решаването на някои задачи, но да попречи на умението за учене и да доведе до мързел и липса на интерес, съобщи в понеделник Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), цитирана от ДПА.

От организацията са подчертали, че според нови открития гъвкави модели на ИИ като Чат ДжиПиТи (ChatGPT) могат да подобрят изпълнението на задачите на учениците, но това не води непременно до напредък в обучението. Също така се посочва, че има несъответствие между изпълнението на задачите и истинското учене. Делегирането на задачи на виртуалните чатботове може да попречи на придобиването на умения в дългосрочен план, смятат от ОИСР, като целенасочените умствени усилия на учениците да превърнат отговорите в разбиране може да намалеят, предава БТА.

Изследванията показват, че учениците с достъп до модели на ИИ с общо предназначение са постигнали по-добри резултати при решаване на дадени задачи, съобщи базираната в Париж организация. Това предимство обаче е изчезнало, когато достъпът до инструмента с ИИ е бил спрян по време на изпити.

Когато учениците разчитат твърде много на изкуствен интелект, умствените процеси и усилията, които превръщат отговорите в разбиране, намаляват, се казва в доклада. За разлика от това, инструментите с ИИ, разработени за образователни цели, са склонни да осигуряват трайни подобрения в обучението, се казва в доклада на ОИСР. Организацията добавя, че тези специализирани инструменти с изкуствен интелект биха могли да помогнат на начинаещите учители да подобрят качеството на преподаване и по този начин да повишат резултатите от обучението на учениците.

Организацията съветва приложенията с ИИ в училищата да се внедряват селективно и целенасочено, за да се обогати обучението, а не да се заменят когнитивните усилия или да се отслабват човешките взаимоотношения в основата на образованието.

От ОИСР посочват още, че ученето и преподаването следва преди всичко да са насочени към развиване на ценни човешки знания и умения, като самостоятелно мислене и основни способности във всички учебни предмети, допълва ДПА.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Грамофон свири, майка плаче

    3 6 Отговор
    То пък, тик ток,фейсбук и тем подобни ги направиха много умни...а бегай оттук,ИИ ви виновен

    18:34 20.01.2026

  • 2 Някой

    3 0 Отговор
    По-бързо търсене и намиране на решения. Но никаква гаранция, че това което дава е правилно. Е наскоро за генериран код от такъв (за плъгин/добавка), пълна идиотщина, но горе-долу работеща.

    18:35 20.01.2026

  • 3 Toчно така

    7 0 Отговор
    Това е целата на създателите на изкуствения интелект.Глупави роби им трябват.

    18:36 20.01.2026

  • 4 Верно ли

    7 0 Отговор
    Нали това е целта! В тубата само реклами за ИИ за над 40 годишни. "Станах най-опасния човек в стаята - ИИ щял да ме учи да пиша и незнам си още какво". Ако на 40 не можеш да напишеш сам смислен текст - чакай ИИ да те научи на нещо!

    Коментиран от #10

    18:37 20.01.2026

  • 5 Анонимен

    0 0 Отговор
    Употребата е само облекчение.

    18:37 20.01.2026

  • 6 Хаха

    4 0 Отговор
    Изкуственият интелект може да направи децата по-неспособни да учат

    Ама сериозно ли,аз не знаех 😁

    18:45 20.01.2026

  • 7 Боко

    0 0 Отговор
    “По неспособни”
    Нашите не може да ги направи😂

    19:18 20.01.2026

  • 8 Димитър дончев

    2 0 Отговор
    За развитие на децата основен фактор е семейството Майка -баща ,баби и дядовци!Всичко друго е второстепенен фактор!

    19:18 20.01.2026

  • 9 Гост

    2 0 Отговор
    За къде повече то с него и без него счдоста деца са т...... Онзи ден гледам момчета играят на държави около 6-7 клас и единия къде беше Украйна май в Европа и тръгна да търси в телефона да ли е сбъркал.

    19:21 20.01.2026

  • 10 Използват го военни на ФАЩ и го

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Верно ли":

    оттренираха във вид на АЛФА ЗЕРО.......Във шахмата!Това което смяташ не е ИИ!Това е вид робот!ИИ е човек с изчислителна способност на свръх компютър!Тоест има мислене самооценка и САМОУБОЧЕНИЕ съчетано с невероятна изчислителна способност!Това е ИИ!

    19:23 20.01.2026

  • 11 УдоМача

    1 0 Отговор
    Не може а вече ги прави!!

    19:29 20.01.2026

  • 12 ☢️☢️☢️☢️

    1 0 Отговор
    То и без него някой са тъпи. Колега на 20 + години седи и зяпа в телефона и по едно време се чува откъс от песента Свети Георги и тоя а бе коя е тази Йорданка Христова . За знания и обща култура е доста зле .

    19:35 20.01.2026

  • 13 🍺🍺🍺🍺🍺

    1 0 Отговор
    В един епизод от стар сериал До краен предел в далечното бъдеще хората не се учат на азбука. След 10 годишна възраст им имплантират чип за връзка с главния ИИ и той отговаря на всички въпроси. Един геройте момче не може да получи такъв заради нещо в мозъка и се учеше от книги. След време ИИ се развали и всички не можеха нищо и това име почна да ги обучава да пишат и четът .

    19:39 20.01.2026