Даниъл Радклиф бил на косъм от удавяне по време на снимките на "Хари Потър" 4 (ВИДЕО)

20 Февруари, 2026 17:58 863 2

Снимките на подводните сцени продължават цели шест седмици

Даниъл Радклиф бил на косъм от удавяне по време на снимките на "Хари Потър" 4 (ВИДЕО) - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Даниъл Радклиф си припомни едно от най-предизвикателните преживявания в кариерата си – шестседмичните подводни снимки за филма „Хари Потър и Огненият бокал“ от 2005 г. Актьорът разказа за трудностите по време на гостуването си в популярното онлайн предаване „Hot Ones“.

36-годишният Радклиф сподели, че подготовката за подводните сцени е включвала интензивни тренировки по гмуркане, сред които и упражнения за почистване на маската – базова техника при водолазите. Той описа момент, в който по време на тренировка е извадил регулатора от устата си, без да поеме достатъчно въздух, което го е поставило в реален риск.

„Когато го върнах обратно, нямах въздух, за да изчистя регулатора. Подадох сигнала за изваждане на повърхността“, разказа актьорът. По думите му координаторът на каскадите Грег Пауъл е реагирал спокойно, но категорично, с коментара, че подобна грешка няма да бъде повторена. Даниъл Радклиф призна, че случката е оставила траен урок.

Снимките на подводните сцени продължават шест седмици, като според актьора продукцията е успявала да заснеме средно по около пет секунди използваем материал на ден. „Това беше от онези преживявания, които те карат да си кажеш, че никога повече няма да направиш нещо подобно“, отбеляза той.

Даниъл Радклиф изигра ролята на Хари Потър в осемте филма от поредицата между 2001 и 2011 г., превръщайки се в една от най-разпознаваемите лица на съвременното кино. Междувременно HBO започна продукцията на нов телевизионен сериал, базиран на света на магьосниците, създаден от Дж. К. Роулинг. В новата адаптация ролите на Хари Потър, Рон Уизли и Хърмаяни Грейнджър са поверени на младите актьори Доминик Маклафлин, Аластър Стаут и Арабела Стантън.

В скорошно интервю Радклиф сподели, че поддържа връзка със своите колеги от оригиналната филмова поредица – Рупърт Гринт и Ема Уотсън. Тримата са коментирали колко необичайно е да наблюдават ново поколение актьори, които поемат по същия път години по-късно.

Паралелно с това звездата от "Хари Потър" участва в новата комедийна продукция на NBC „The Fall & Rise of Reggie Dinkins“, където си партнира с Трейси Морган, продължавайки да разширява амплоато си извън емблематичната роля, с която започна световната му кариера.


  • 1 Гандал

    3 1 Отговор
    Какво го показвате тоя, покажете Хелена Бохам лятно облечена, това ни радва нас магьосниците.

    18:21 20.02.2026

  • 2 Въй

    0 0 Отговор
    „Ку7кур2як“ в „Овча жупел“

    07:31 21.02.2026