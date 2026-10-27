Къванч Татлъту навършва 43 години

Преди камерите да го превърнат в любимец на милиони зрители, Къванч Татлъту прекарва години на баскетболното игрище. Роден е на 27 октомври 1983 г. в Адана, а днес навършва 43 години. Израства в семейство с пет деца, а след сериозно заболяване на баща му близките му се преместват в Истанбул.

Спортната кариера обаче приключва заради контузия. Следва неочакван завой към модата. През 2002 г. Татлъту печели конкурсите Best Model of Turkey и Best Model of the World. Този успех го отвежда в Париж, където работи като модел около година и половина. Там започва пътят, който по-късно ще го върне в Турция и ще го насочи към актьорството.

От „Гюмюш“ до Бехлюл

Първата голяма телевизионна роля идва през 2005 г. със сериала „Гюмюш“. Героят му Мехмет го прави популярен не само в Турция, но и в арабския свят. Следват „Менекше и Халил“, а през 2008 г. идва ролята, с която името му се превръща в запазена марка на турската телевизия.

В „Забраненият плод“ Татлъту играе Бехлюл Хазнедар, а партньорството му с Берен Саат превръща сериала в международен хит. За изпълнението си той получава награда „Златна пеперуда“ за най-добър актьор. След това идват „Езел“, „Север-Юг“, „Курт Сеит и Шура“ и „Смели и красиви“. В „Север-Юг“ актьорът сменя образа на романтичния герой с по-рязък и конфликтен персонаж, което затвърждава опита му да не остава в една и съща роля.

Киното и личният избор

Татлъту постепенно разширява работата си и в киното. Сред запомнящите се заглавия са „Сънят на пеперудата“ и „Хади бе, синко“. В последния изпълнява ролята на баща, което показва различна страна от екранния му образ и го отдалечава от ранната му репутация на модел и телевизионен любимец.

Личният му живот също остава част от интереса към него. На 19 февруари 2016 г. той се жени за стилистката Башак Дизер в Париж. Двамата рядко превръщат семейството си в публично зрелище, а актьорът обикновено говори за професионалните си планове предпазливо.

Следващата посока

„Ще бъда на екран, но няма да правя сериал през новия сезон. Изненадата е възможно да е стигнала до вас, но в момента не мога да я обявя“, казва Татлъту пред Muhabir Online през май 2025 г., цитиран от Cumhuriyet.

Последната му голяма телевизионна поява е в сериала „Семейство“, в който си партнира със Серенай Саръкая. През август 2026 г. Türkiye Today съобщава за възможен нов проект, в който Татлъту да пътува по света и да представя местни кухни и традиции. Информацията остава непотвърдена от самия актьор.

Така на 43 години Къванч Татлъту продължава да се движи между телевизията, киното и нови формати, без да се връща към една и съща версия на себе си. Пътят му започва с баскетболна топка, минава през модния подиум и стига до герои, които зрителите помнят дълго след финалните надписи.

Източници: cumhuriyet.com.tr, hurriyet.com.tr, turkiyetoday.com