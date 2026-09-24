Ханде Ерчел привлече внимание с бяла корсетна рокля СНИМКА

Ханде Ерчел се появи на ревюто Vogue World Milano 2026 в Милано с бяла корсетна рокля с дълбоко деколте и разрези в областта на бедрата. Актрисата сподели снимки от събитието в Instagram, съобщи „Газета.Ru“.
Към визията си тя добави палантин и обеци. Косата ѝ беше изправена, а гримът беше във вечерен стил. Появата ѝ привлече внимание и заради факта, че Ерчел дълго време не беше публикувала свои кадри в социалните мрежи.
Ролята, която я направи популярна
Ханде Ерчел е най-известна с ролята на Еда Йълдъз в турския сериал „Почукай на вратата ми“, където си партнира с Керем Бюрсин. Тя е участвала още в „Чучулигата“, „Любовта не разбира от думи“, „Пръстенът“, „Черната перла“ и „Съвсем различен“.
Личният живот на актрисата също често е във фокуса на публиката. През август 2025 г. се появиха информации за раздялата ѝ с Хакан Сабанджъ. Преди това, през март 2022 г., стана известно за края на връзката ѝ с Керем Бюрсин.
Преди появата си в Милано Ерчел беше забелязана публично и с минирокля, описана като „хартиена“.
Източници: Газета.Ru
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 авантгард
Лицето е достатъчно.
13:50 24.09.2026
2 Финансист
13:53 24.09.2026