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Ханде Ерчел привлече внимание с бяла корсетна рокля СНИМКА
  Тема: Известни личности

Ханде Ерчел привлече внимание с бяла корсетна рокля СНИМКА

24 Септември, 2026 13:39, обновена 24 Септември, 2026 13:46 492 2

  • ханде ерчел-
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  • турски сериали-
  • мода-
  • керам бюрсин

Актрисата от „Почукай на вратата ми“ присъства на Vogue World Milano 2026 с тоалет с дълбоко деколте и разрези до бедрата.

Ханде Ерчел привлече внимание с бяла корсетна рокля СНИМКА - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ханде Ерчел се появи на ревюто Vogue World Milano 2026 в Милано с бяла корсетна рокля с дълбоко деколте и разрези в областта на бедрата. Актрисата сподели снимки от събитието в Instagram, съобщи „Газета.Ru“.

Към визията си тя добави палантин и обеци. Косата ѝ беше изправена, а гримът беше във вечерен стил. Появата ѝ привлече внимание и заради факта, че Ерчел дълго време не беше публикувала свои кадри в социалните мрежи.

Ханде Ерчел привлече внимание с бяла корсетна рокля СНИМКА
Снимка: Instagram

Ролята, която я направи популярна

Ханде Ерчел е най-известна с ролята на Еда Йълдъз в турския сериал „Почукай на вратата ми“, където си партнира с Керем Бюрсин. Тя е участвала още в „Чучулигата“, „Любовта не разбира от думи“, „Пръстенът“, „Черната перла“ и „Съвсем различен“.

Личният живот на актрисата също често е във фокуса на публиката. През август 2025 г. се появиха информации за раздялата ѝ с Хакан Сабанджъ. Преди това, през март 2022 г., стана известно за края на връзката ѝ с Керем Бюрсин.

Преди появата си в Милано Ерчел беше забелязана публично и с минирокля, описана като „хартиена“.

Източници: Газета.Ru


Турция
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  • 1 авантгард

    1 0 Отговор
    Няма значение роклята.
    Лицето е достатъчно.

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  • 2 Финансист

    1 0 Отговор
    Мисля да покана в моята любовна приказка една красива жена 🥰

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