Къванч Татлъту застана пред съда заради бизнесмен, открит мъртъв в морето

Популярният турски актьор Къванч Татлъту е дал свидетелски показания в съдебния процес за смъртта на турския бизнесмен Халит Юкай, открит мъртъв, след като яхтата му се разби близо до протока Дарданели през лятото на миналата година, предаде частната турска агенция ИХА (IHA).

В показанията си Татлъту, приятел на бизнесменa, е разказал пред съда в Балъкесир, че е разговарял няколко пъти с Юкай в деня на злощастния случай, тъй като са планирали семейна почивка заедно. Актьорът споделил, че е поискал от приятеля си да му предостави местоположението си, след което сигналът е прекъснал. Първоначално Къванч Татлъту сметнал, че това се дължи на обхвата в района, където е плавала яхтата, но впоследствие се разтревожил и уведомил за ситуацията сътрудник на загиналия, а след това са били алармирани и властите.

Подсъдими по делото са десет заподозрени, които отговарят по обвиненията на свобода. Процесът ще продължи на 8 май.

43-годишният Халит Юкай беше собственик на фирма за яхти "Мазу йотс" (Mazu Yachts). Смъртоносният инцидент е станал, докато той плавал за гръцкия о. Миконос от Ялова, Турция. Семейството му го обявило за изчезнал на 4 август, а тялото му било намерено на 23 август на дълбочина 68 метра.

В дните след инцидента властите започнаха разследване на твърдения, че яхтата на Юкай се е сблъскала с товарен кораб, чийто капитан беше временно задържан, но впоследствие освободен от ареста в очакване на съдебния процес.

Според турски медии в обвинителния акт по случая се иска присъда за капитана на товарния кораб от три до девет години затвор по обвинение в причиняване на смърт по непредпазливост. Осемте членове на екипажа на борда на кораба и един служител на компанията също са заплашени от лишаване от свобода от една до три години за това, че не са оказали помощ и не са уведомили властите.