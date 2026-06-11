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Турската актриса Берен Саат от "Забраненият плод" е арестувана за употреба на наркотици

Турската актриса Берен Саат от "Забраненият плод" е арестувана за употреба на наркотици

11 Юни, 2026 13:31 1 003 4

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В рамките на мащабните разследвания в Турция са арестувани десетки звезди

Турската актриса Берен Саат от "Забраненият плод" е арестувана за употреба на наркотици - 1
Снимка: Instagram
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Популярната турска актриса Берен Саат, известна в България с ролите си в сериалите "Забраненият плод" и "Пепел от рози", е задържана в хода на мащабно разследване за употребата на наркотици в развлекателната индустрия в Турция, съобщи Си Ен Ен Тюрк.

Заедно със Саат тази сутрин в рамките на същото разследване са задържани още 21 известни личности от Турция, като сред тях са поп звездата Кенан Догулу, който е съпруг на Берен Саат, актьорът Енес Аръкан, певецът Бердан Мардини и други.

Разследването на турските власти започна през октомври м.г., като в хода му бяха задържани и тествани редица знаменитости от страната, включително популярната певица Алейна Тилки, актьорът Джан Яман, продуцентът Тимур Савджъ, актрисата Ханде Ерчел, певицата Симге Сагън и актьорите Бурак Дениз и Хафсанур Санджактутан, пише БТА.

По данни на турските власти до момента положителни проби за употреба на наркотици са дали общо 189 от тестваните знаменитости, като сред тях са актьорът Онур Туна (Месут от сериала "Моят прекрасен живот"), актрисата Фейза Дживелек (Нилай от сериала "Шербет от боровинки"), рапърът Хакан Айдън (по-известен като Block 3) и популярният турски певец Фатих Караджа (познат с творческия псевдоним Мабел Матиз).


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