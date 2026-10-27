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Иван Мичурин: човекът, който отглеждаше плодове за студа
  Тема: Известни личности

Иван Мичурин: човекът, който отглеждаше плодове за студа

27 Октомври, 2026 11:30 999 11

  • иван мичурин-
  • селекция-
  • плодови сортове-
  • хибриди-
  • мичуринск

Руският селекционер започва с малък двор, железопътна работа и почти никакви средства, а оставя над 300 сорта растения

Иван Мичурин: човекът, който отглеждаше плодове за студа - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В началото имало малък двор, няколко плодни растения и човек, който през деня работел на железницата, а вечер се връщал към своята градина. Иван Мичурин започва селекционните си опити през 1875 г. в нает имот от около 600 квадратни метра край Козлов – днешния Мичуринск. Той няма висше образование и не завършва гимназия, но превръща самообучението и практическите опити в професия за цял живот.

Мичурин работи като чиновник, касиер, техник и часовникар, за да издържа семейството си и да купува семена, инструменти и растения. През 1888 г. придобива 13 хектара земя край града. След покупката на семейството му остават едва 7 рубли, а през първите два сезона то живее в шалаш на новия терен. Към 1893 г. там вече има хиляди хибридни фиданки на круши, ябълки и череши.

От южни плодове към зимоустойчиви сортове

Най-важният му извод идва след години неуспешни опити с пренасяне и присаждане на готови южни растения. Вместо просто да аклиматизира сортове, Мичурин започва да ги кръстосва с местни и по-издръжливи форми. Така търси растения, които не само да оцелеят в по-студен климат, но и да дават плод.

Той работи с географски отдалечени видове и развива методи за далечна хибридизация. Сред резултатите са зимоустойчиви форми на череша, бадем и грозде, както и нови сортове ябълки, круши, сливи, кайсии, къпини и касис. Работи още с тютюн и маслодайна роза. Общо на Мичурин се приписва създаването на повече от 300 сорта плодови, ягодоплодни и други култури.

Любопитен е и един от практическите му експерименти. След като преценява, че богатата черноземна почва „разглезва“ младите хибриди, през 1900 г. премества насажденията върху по-бедна земя, за да ги подложи на по-тежки условия. Идеята му е растенията да бъдат проверявани не в удобна среда, а там, където действително трябва да се отглеждат.

Закъснялото признание

Първите му научни публикации излизат едва през 1906 г., когато той е на 50 години. Дълго време работата му остава извън вниманието на официалната наука, въпреки че създаденият от него разсадник постепенно става известен и извън Русия. През 1911 г. постиженията му са представени на Световното изложение в Тулон.

През 1913 г. Департаментът по земеделие на САЩ му предлага да се премести или да продаде колекцията си. Мичурин отказва. Той избира да остане в Козлов, където по-късно работата му получава държавна подкрепа. През 1918 г. разсадникът е национализиран, а самият той става негов директор. През 1928 г. на базата му е създадена селекционно-генетична станция.

Подходът му е събран в изречението: „Не можем да чакаме милости от природата; наша задача е да ги вземем от нея.“ В него е концентрирана и практическата му цел – не да наблюдава природата отстрани, а да създава растения, пригодени към конкретен климат и нуждите на хората.

Мичурин умира на 7 юни 1935 г. Години по-рано градът, в който е работил, е преименуван на Мичуринск – рядък случай учен да даде името си на населеното място още приживе. След смъртта му неговото име е използвано и за мичуринизма – направление, свързано с агробиологичните идеи на Трофим Лисенко и с отхвърлянето на класическата генетика. Историческото наследство на Мичурин обаче остава най-вече в градините: в опита да се създадат плодове, които могат да понесат мястото, където растат.

Източници: aif.ru, vm.ru


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин

    5 2 Отговор
    А е трябвало да отглежда ракети

    11:37 27.10.2026

  • 2 Сила

    5 7 Отговор
    Мичурин умира нелепо падайки от стрък магданоз ...бил се покатерил да го ашладисва !!!!

    11:42 27.10.2026

  • 3 Дани

    3 5 Отговор
    Де го Ст. Георгиев дето казва че руснаците нищо не са дали на света??
    Да не би да е заминал за украина да "мета о-шанки", че той инак много боен го дава?

    11:42 27.10.2026

  • 4 Павел Пенев

    11 6 Отговор
    Жалко за нашия труд при социализма. Всички южни дръвчета като лимони,портокали,маслини, бадеми,смокини в района на южното черноморие бяха дивашки отрязани от тези които си получиха земите в реални граници. Какви идиоти сме ние демократите и седесарите? Идете да видите на место. Тези градини бяха експериментално създадени по принципите на Мичурин. Дори името на града смениха на Царево.

    Коментиран от #9, #10

    11:47 27.10.2026

  • 5 аБе,

    6 9 Отговор
    На 22 април 1950 г. поставените от съветаката армия окупаторка шумкари на власт в България преименуват Царево на Мичурин.През 1991 г. градът официално си връща историческото име Царево.

    11:47 27.10.2026

  • 6 Царево

    9 1 Отговор
    Навремето град Царево беше познат като Мичурин.

    11:48 27.10.2026

  • 7 Мичурин се прочу с това,

    2 2 Отговор
    Че продължителят му Лисенко отрече генетиката като буржоазна и заложи на превъзпитанието на растенията в духа на болшевишките идеи. А когато почнаха да берат плодовете на труда му, нарекоха това лисенковщина.

    11:59 27.10.2026

  • 8 Соваж бейби

    3 1 Отговор
    Знам го този пич в същия период съветската наука е политизирана. Научният подход на Мичурин е узурпиран и изкривен от фигури като Трофим Лисенко псевдонаучното течение „лисенковщина“. Те твърдят, че законите на генетиката могат да бъдат подчинени на волята на човека и партийната идеология.Всички съветски учени, които защитават класическата генетика, са уволнени, маргинализирани или затворени. Най-известната жертва е световнопризнатият ботаник и генетик Николай Вавилов, който умира в затвора.По политически причини доктрината на Лисенко е насилствено наложена включително и в България (в периода 1949 – 1965 г

    12:00 27.10.2026

  • 9 Василико

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Павел Пенев":

    Върнали са старото име Василико, но преведено от Гръцки.

    12:10 27.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Гориил

    1 1 Отговор
    За съжаление, всички негови брилянтни сортове овощни и костилкови плодове са лишени от наследствени генетични белези. Той нито е познавал, нито е разбирал основите на генетиката. Следователно, нито един създаден от него сорт не е оцелял поради изчезването на генетични белези. Мичурин е бил практичен учен, без научна подготовка. Това е довело науката на Мичурин до методологична и технологична безизходица.Въпреки това, технологиите, изобретени от Мичурин за подобряване на сортовете плодове чрез пресаждане на биологичен материал от един вид в друг, се използват широко и се практикуват както от големи земеделски стопанства, така и от ферми.

    12:20 27.10.2026