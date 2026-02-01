Гневни коментари и съмнения за манипулации заваляха към DARA след избора ѝ за Евровизия

В събота вечер България избра своя представител за тазгодишното юбилейно издание на "Евровизия", което ще се проведе във Виена през май. Селекцията премина на два етапа, като на първия бяха отличени осем представители, които снощи се бориха за заветното първо място. В крайна сметка без изненада за мнозина поп звездата DARA спечели привилегията да ни представи на голямата европейска сцена, след тригодишно прекъсване на страната ни.

Това обаче не се прие никак добре от телевизионните зрители, които изразиха възмущението си и гнева си, понеже според тях конкурсът е бил предварително нагласен и от дълго време се спряга, че именно Дара ще ни представи на "Евровизия". Ако не тя, поне някои артист на "Вирджиния рекърдс" с продуцент Саня Армутлиева.

В мрежата веднага закипя от недоволство, че в съботната вечер Дара бе единствената, която пя фалшиво, докато останалите участници са показали убедителни гласови данни - кои по-силно, кои по-слабо. Дори фаворитката от предната конкурсна вечер - Мона, беше критикувана, че не е показала особено силен глас. Въпреки това, според официалното подреждане на БНТ и зрители, и жури са дали на Дара максималния брой точки.

Няколко странни неща изпъкват тук обаче. Интернет потребителите се чудят как може гласовете на журито да взимат такъв превес над тези на публиката - тяхната тежест е буквално тройна в някои от случаите. Ако може да се вярва да класацията, журито е дало на Дара три пъти повече точки от публиката, нищо че гласуват десетки хиляди хора - 22 към 8 точки. От подредбата на БНТ се вижда и че Мона, която беше фаворит миналата събота сега е изпаднала до третото място, като и Дара, Михаела Маринова (и двете певици на "Вирджиния рекърдс") са на челните позиции. Не че оспорваме разтърсващите гласови данни на Михаела - зрителите се обединиха около това, че тя показа най-силния и овладян глас сред 8-те претенденти снощи.

Недоволните зрители не оставиха това така, а продължиха в разконспирирането на резултатите. Появиха се екранни снимки на source страницата на гласуването в мрежата, които показват, че Мона отново е фаворит в гласуването с цели 10 хиляди гласа повече от Дара, а Михаела Маринова заема второто място. Ако това се окаже вярно, имаме безпрецедентно доказателство, че от БНТ са манипулирали вота на публиката. Мнозина отбелязаха, че за разликата от предната събота, през изминалата вечер вотът на публиката не беше достъпен за проследяване в реално време, което събуди допълнителни съмнения за неговата прозрачност.

Простата математика обаче показва, че дори и точките на Мона и Дара от публиката да бяха разменени, тежестта на вота на журито щеше отново да падне в полза на Дара и без значение колко хиляди отгоре бяха гласували за останалите изпълнители, вечерта отново щеше да завърши със същия победител.

Предстои да разберем дали БНТ ще отговори по някакъв начин на несъответствията и дали ще публикува всички резултати, за да се убедим, че изборът на представител на България на завръщането ни на Евровизия е бил честен, оставяме на националната телевизия и нейната почтеност.