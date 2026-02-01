Гневни коментари и съмнения за манипулации заваляха към DARA след избора ѝ за Евровизия

В събота вечер България избра своя представител за тазгодишното юбилейно издание на "Евровизия", което ще се проведе във Виена през май. Селекцията премина на два етапа, като на първия бяха отличени осем представители, които снощи се бориха за заветното първо място. В крайна сметка без изненада за мнозина поп звездата DARA спечели привилегията да ни представи на голямата европейска сцена, след тригодишно прекъсване на страната ни.
Това обаче не се прие никак добре от телевизионните зрители, които изразиха възмущението си и гнева си, понеже според тях конкурсът е бил предварително нагласен и от дълго време се спряга, че именно Дара ще ни представи на "Евровизия". Ако не тя, поне някои артист на "Вирджиния рекърдс" с продуцент Саня Армутлиева.
В мрежата веднага закипя от недоволство, че в съботната вечер Дара бе единствената, която пя фалшиво, докато останалите участници са показали убедителни гласови данни - кои по-силно, кои по-слабо. Дори фаворитката от предната конкурсна вечер - Мона, беше критикувана, че не е показала особено силен глас. Въпреки това, според официалното подреждане на БНТ и зрители, и жури са дали на Дара максималния брой точки.
Няколко странни неща изпъкват тук обаче. Интернет потребителите се чудят как може гласовете на журито да взимат такъв превес над тези на публиката - тяхната тежест е буквално тройна в някои от случаите. Ако може да се вярва да класацията, журито е дало на Дара три пъти повече точки от публиката, нищо че гласуват десетки хиляди хора - 22 към 8 точки. От подредбата на БНТ се вижда и че Мона, която беше фаворит миналата събота сега е изпаднала до третото място, като и Дара, Михаела Маринова (и двете певици на "Вирджиния рекърдс") са на челните позиции. Не че оспорваме разтърсващите гласови данни на Михаела - зрителите се обединиха около това, че тя показа най-силния и овладян глас сред 8-те претенденти снощи.
Недоволните зрители не оставиха това така, а продължиха в разконспирирането на резултатите. Появиха се екранни снимки на source страницата на гласуването в мрежата, които показват, че Мона отново е фаворит в гласуването с цели 10 хиляди гласа повече от Дара, а Михаела Маринова заема второто място. Ако това се окаже вярно, имаме безпрецедентно доказателство, че от БНТ са манипулирали вота на публиката. Мнозина отбелязаха, че за разликата от предната събота, през изминалата вечер вотът на публиката не беше достъпен за проследяване в реално време, което събуди допълнителни съмнения за неговата прозрачност.
Простата математика обаче показва, че дори и точките на Мона и Дара от публиката да бяха разменени, тежестта на вота на журито щеше отново да падне в полза на Дара и без значение колко хиляди отгоре бяха гласували за останалите изпълнители, вечерта отново щеше да завърши със същия победител.
Предстои да разберем дали БНТ ще отговори по някакъв начин на несъответствията и дали ще публикува всички резултати, за да се убедим, че изборът на представител на България на завръщането ни на Евровизия е бил честен, оставяме на националната телевизия и нейната почтеност.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Съмнения я
Коментиран от #27, #40
10:42 01.02.2026
2 кадърна е мацката
Коментиран от #28, #33
10:42 01.02.2026
3 Последния Софиянец
10:43 01.02.2026
4 ДЕВСТВЕНИК
10:43 01.02.2026
5 нищо с химикалка
10:43 01.02.2026
6 Не става!
Сега ще се яви на Евровизията в дует със Стоичков, финансирани от Кауфланд!
Ицо кухата глава ще вземе и родата- за хор!
Бегайте на поничките
10:44 01.02.2026
7 много важно
10:44 01.02.2026
8 ГНУСНОЖУРИ И ИЗМЯКЯРСКО
10:46 01.02.2026
9 КИЧКА БОДУРОВА ВА ПРЕДУПРЕДИ
10:48 01.02.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Понички и гевреци
10:49 01.02.2026
12 Минаваща
Коментиран от #14
10:51 01.02.2026
13 Сефте
10:52 01.02.2026
14 Виенско кафе
До коментар #12 от "Минаваща":Номерът с брадата минава само първия път, ще трябва нещо друго да измисли.
10:56 01.02.2026
15 Последния Софиянец
10:59 01.02.2026
16 СМЕХОРИИ
А кой според вас заслужаваше и с какво е запомняш се... визия, текст или музика
То журито такова, ....
11:01 01.02.2026
17 112
11:01 01.02.2026
18 Мнение
11:04 01.02.2026
19 само да попитам
11:05 01.02.2026
20 ОЧЕВИДЕЦ
11:12 01.02.2026
21 Дориана
11:13 01.02.2026
22 Лена Гугъла
11:19 01.02.2026
23 Рап и Чалга
11:24 01.02.2026
24 Aлфа Bълкът
Молеца е ясно, че ги гласят за новите Павел и Венци, ама тия грам не могат да пеят.
Дара толкова си може, повече фъфлене отколкото пеене, но цици дал Господ.
11:26 01.02.2026
25 Жури в територията
След фънки кюфтето в жури, вече нищо на никой не вярва.
В територията всички конкурси са търг с тайно наддаване, решен преди конкурса.
Конкурсът е само прикритие и оправдание.
11:26 01.02.2026
26 РЕАЛИСТ
11:28 01.02.2026
27 Изражението на стилиста
До коментар #1 от "Съмнения я":Защо никой не коментира, че Мона беше облечена като етно-киборг, с висяща вълна от мамут и кокошник на главата в стила на една укр. депутатка.
11:30 01.02.2026
28 Кадърна е, обаче
До коментар #2 от "кадърна е мацката":имаше доста по-кадърни от нея, Михаела Маринова, Керана, Инърглоу, Роксана.
11:32 01.02.2026
29 идиоти вън
11:34 01.02.2026
30 Нищо ново
11:35 01.02.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Щурчо
Коментиран от #37
11:35 01.02.2026
33 само едни
До коментар #2 от "кадърна е мацката":ци х2
11:43 01.02.2026
34 Ботев
11:45 01.02.2026
35 МИМОЗА ГРАФИНЯТА
МОЛЕЦ С МУСТАКИТЕ
ПРИЛИЧА МНОГО
НА ПЪРВИЯТ БАРАБАНИСТ ОТ МОТОР ХЕД....
Коментиран от #36
11:45 01.02.2026
36 Те и двамата
До коментар #35 от "МИМОЗА ГРАФИНЯТА":си приличат на името..
11:47 01.02.2026
37 Защото
До коментар #32 от "Щурчо":Защото на евровизия нямат рампа за инвалидни колички към сцената.
11:50 01.02.2026
38 Файърфлай
11:53 01.02.2026
39 Хмм
11:53 01.02.2026
40 Механик
До коментар #1 от "Съмнения я":Да, това можеи така да е, но все пак имаме шанс да победим, нищо че Дара е бездара и няма брада.
Анорексичка е, а това се цени от "новото нормално". Колкото по-ненормално, толкова по-нормално.
11:53 01.02.2026
41 дарт
11:55 01.02.2026
42 Изпуснаха гения от Кауфланд
11:56 01.02.2026
43 ква куха статия
Обаче, аргументацията тук кърти.
Проблемът бил, че жирето дало на победителя 3 пъти повече точки отколкото зрителите.
Ами последната е взела 16 пъти повече точки от журето , отолкото от зрителите.
Що за математически и логически инвали д е писал този материал?
11:58 01.02.2026