Новини
Любопитно »
Гневни коментари и съмнения за манипулации заваляха към DARA след избора ѝ за Евровизия

1 Февруари, 2026 10:39 1 815 43

Зрители и онлайн потребители масово изразиха негодуванието си, че е било ясно от самото начало, че победата в националната селекция ще отиде именно при Дара

Гневни коментари и съмнения за манипулации заваляха към DARA след избора ѝ за Евровизия - 1
Снимка: БНТ
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

В събота вечер България избра своя представител за тазгодишното юбилейно издание на "Евровизия", което ще се проведе във Виена през май. Селекцията премина на два етапа, като на първия бяха отличени осем представители, които снощи се бориха за заветното първо място. В крайна сметка без изненада за мнозина поп звездата DARA спечели привилегията да ни представи на голямата европейска сцена, след тригодишно прекъсване на страната ни.

Това обаче не се прие никак добре от телевизионните зрители, които изразиха възмущението си и гнева си, понеже според тях конкурсът е бил предварително нагласен и от дълго време се спряга, че именно Дара ще ни представи на "Евровизия". Ако не тя, поне някои артист на "Вирджиния рекърдс" с продуцент Саня Армутлиева.

В мрежата веднага закипя от недоволство, че в съботната вечер Дара бе единствената, която пя фалшиво, докато останалите участници са показали убедителни гласови данни - кои по-силно, кои по-слабо. Дори фаворитката от предната конкурсна вечер - Мона, беше критикувана, че не е показала особено силен глас. Въпреки това, според официалното подреждане на БНТ и зрители, и жури са дали на Дара максималния брой точки.

Гневни коментари и съмнения за манипулации заваляха към DARA след избора ѝ за Евровизия

Няколко странни неща изпъкват тук обаче. Интернет потребителите се чудят как може гласовете на журито да взимат такъв превес над тези на публиката - тяхната тежест е буквално тройна в някои от случаите. Ако може да се вярва да класацията, журито е дало на Дара три пъти повече точки от публиката, нищо че гласуват десетки хиляди хора - 22 към 8 точки. От подредбата на БНТ се вижда и че Мона, която беше фаворит миналата събота сега е изпаднала до третото място, като и Дара, Михаела Маринова (и двете певици на "Вирджиния рекърдс") са на челните позиции. Не че оспорваме разтърсващите гласови данни на Михаела - зрителите се обединиха около това, че тя показа най-силния и овладян глас сред 8-те претенденти снощи.

Недоволните зрители не оставиха това така, а продължиха в разконспирирането на резултатите. Появиха се екранни снимки на source страницата на гласуването в мрежата, които показват, че Мона отново е фаворит в гласуването с цели 10 хиляди гласа повече от Дара, а Михаела Маринова заема второто място. Ако това се окаже вярно, имаме безпрецедентно доказателство, че от БНТ са манипулирали вота на публиката. Мнозина отбелязаха, че за разликата от предната събота, през изминалата вечер вотът на публиката не беше достъпен за проследяване в реално време, което събуди допълнителни съмнения за неговата прозрачност.

Гневни коментари и съмнения за манипулации заваляха към DARA след избора ѝ за Евровизия

Простата математика обаче показва, че дори и точките на Мона и Дара от публиката да бяха разменени, тежестта на вота на журито щеше отново да падне в полза на Дара и без значение колко хиляди отгоре бяха гласували за останалите изпълнители, вечерта отново щеше да завърши със същия победител.

Предстои да разберем дали БНТ ще отговори по някакъв начин на несъответствията и дали ще публикува всички резултати, за да се убедим, че изборът на представител на България на завръщането ни на Евровизия е бил честен, оставяме на националната телевизия и нейната почтеност.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Съмнения я

    23 5 Отговор
    Ми тя май е истинска жена. Няма брада, кренвирш и не е куца.

    Коментиран от #27, #40

    10:42 01.02.2026

  • 2 кадърна е мацката

    16 13 Отговор
    завист ще има винаги

    Коментиран от #28, #33

    10:42 01.02.2026

  • 3 Последния Софиянец

    25 13 Отговор
    Дара е наркоманка.Омъжена за турчин ислямист който търгува с канабис в Румъния.Майка и е ромка от Максуда

    10:43 01.02.2026

  • 4 ДЕВСТВЕНИК

    12 24 Отговор
    Момичето на мойте мечти, както винаги с ослепителна, озаряваща усмивка... Браво, момиче, поздравления!!!

    10:43 01.02.2026

  • 5 нищо с химикалка

    5 15 Отговор
    Не бива да имат съмнения съмняващите се в манипулиран вот в полза на Дара, когато вотът се сумира от машината - компютър.

    10:43 01.02.2026

  • 6 Не става!

    37 8 Отговор
    Купено място!
    Сега ще се яви на Евровизията в дует със Стоичков, финансирани от Кауфланд!
    Ицо кухата глава ще вземе и родата- за хор!
    Бегайте на поничките

    10:44 01.02.2026

  • 7 много важно

    28 1 Отговор
    Гледах ги миналата Събота, всички участници цяха леш, масово нямаха глас за такъв конкурс, или малцината, които имаха, нямаха подходящи песни. Дали дара ще ни излага или някоя друга, няма никакво значение.

    10:44 01.02.2026

  • 8 ГНУСНОЖУРИ И ИЗМЯКЯРСКО

    26 0 Отговор
    ХАЛВАДЖИЙСКО МЕНТЕ БНТ....НАРОДАНИВГА НЕ Е ИМАЛ ЗНАЧЕНИЕ ЕДИНСТВЕННО Е САМО ЗА ДОЕНЕ И СТРИГАНЕ ИДРАНЕ НА КИНТИ...

    10:46 01.02.2026

  • 9 КИЧКА БОДУРОВА ВА ПРЕДУПРЕДИ

    24 1 Отговор
    ТАМ ЛИ Е ШУНКОЛЮБИТЕЛЯ ПИШМАНМИЗИКАНТ ДРЪНКИ.........ТАКА ША Е..

    10:48 01.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Понички и гевреци

    18 3 Отговор
    Заради прическата са я избрали, не заради гласа. Все пак конкурсът е "Евровизия", а не евронадвикване.

    10:49 01.02.2026

  • 12 Минаваща

    17 7 Отговор
    Дара е ярка и запомняща се. И си пее достатъчно добре, а за Евровизия повече успех ще има, ако си пусне брада, отколкото ако пее вярно.🤪

    Коментиран от #14

    10:51 01.02.2026

  • 13 Сефте

    14 4 Отговор
    Е поне ще изглежда добре на сцената( надявам се). И без това само се надвикват , и се чудят как по нелепо да се обличат за да ги забележат на този конкурс. Като недоразумението Немо например.

    10:52 01.02.2026

  • 14 Виенско кафе

    16 1 Отговор

    До коментар #12 от "Минаваща":

    Номерът с брадата минава само първия път, ще трябва нещо друго да измисли.

    10:56 01.02.2026

  • 15 Последния Софиянец

    11 6 Отговор
    Ако Прея беше пяла народни песни на Евровизия щеше да има голям шанс за победа.Ще е интересна

    10:59 01.02.2026

  • 16 СМЕХОРИИ

    10 4 Отговор
    Ами като са знаели зрителите, защо седят по нощите да зяпат....
    А кой според вас заслужаваше и с какво е запомняш се... визия, текст или музика
    То журито такова, ....

    11:01 01.02.2026

  • 17 112

    24 1 Отговор
    Не можех да си го причиня да гледам буквално някакви порнографски изпълнения които по цял ден ни заливат по радиата и телевизийте и ни налагат нещо ,което било модерно ,а всъщност си е една чалга .

    11:01 01.02.2026

  • 18 Мнение

    12 1 Отговор
    Михаела Мринова има истинско присъствие , може да представи

    11:04 01.02.2026

  • 19 само да попитам

    15 0 Отговор
    защо не пишете ДАРА на български?

    11:05 01.02.2026

  • 20 ОЧЕВИДЕЦ

    15 0 Отговор
    НАЛИ ПО ЕДНО ВРЕМЕ СЕ БЯХМЕ ОТКАЗАЛИ...и няколко години нямаше такива антиемоции...А сехга, какво ни стана изведнъж. и никой коментиращ не каза Ей имаме разни конкурси, шоута, БГ търси таланти, Гласът на БГ е как така не видяхме тук нито един от победителите в тези шоу-програми. ИЛИ ДЖУМБИШ ДА СТАВА

    11:12 01.02.2026

  • 21 Дориана

    5 0 Отговор
    И точно заради това Дара се проваля и отпада.

    11:13 01.02.2026

  • 22 Лена Гугъла

    8 0 Отговор
    Трябваше да изберат Лена Гугъла с песента "Парапет". Има си всичко необходимо - една вежда, руйни мустаци, брада, не може да пее, грозновата. Все евро ценности, които са задъжителни за всяко евро-политическо мероприятие на сектата.

    11:19 01.02.2026

  • 23 Рап и Чалга

    11 0 Отговор
    дАРа ще изпее песента "Кауфланд", а на сцената зад нея като бек вокалист-рапът ще стои Ицко седнал до ротативка сричайки "Ефбет ис дъ нейм оф дъ гейм"

    11:24 01.02.2026

  • 24 Aлфа Bълкът

    11 0 Отговор
    Чух Роксана, Дара и Молеца, за другите не мога да коментирам. Но и трите изпълнения потресаващи, на Роксана смених програмата, защото пееше правилно, но гласът ѝ като моторна резачка на високи обороти.
    Молеца е ясно, че ги гласят за новите Павел и Венци, ама тия грам не могат да пеят.
    Дара толкова си може, повече фъфлене отколкото пеене, но цици дал Господ.

    11:26 01.02.2026

  • 25 Жури в територията

    11 0 Отговор
    това е оксиморон.
    След фънки кюфтето в жури, вече нищо на никой не вярва.
    В територията всички конкурси са търг с тайно наддаване, решен преди конкурса.
    Конкурсът е само прикритие и оправдание.

    11:26 01.02.2026

  • 26 РЕАЛИСТ

    5 1 Отговор
    Има мнение в 24 часа на Георги Христов за Саня Армутлиева. Животът ме срещна с нея преди повече от 20 години. Имахме moment, както се казва на английски. Беше много красива.

    11:28 01.02.2026

  • 27 Изражението на стилиста

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Съмнения я":

    Защо никой не коментира, че Мона беше облечена като етно-киборг, с висяща вълна от мамут и кокошник на главата в стила на една укр. депутатка.

    11:30 01.02.2026

  • 28 Кадърна е, обаче

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "кадърна е мацката":

    имаше доста по-кадърни от нея, Михаела Маринова, Керана, Инърглоу, Роксана.

    11:32 01.02.2026

  • 29 идиоти вън

    6 0 Отговор
    Еее, че то корупцията е навсякъде, а че телевизията, дали частна, дали държавна е най-големият манипулатор на хората, та какво друго да очаквате?!?!?!?

    11:34 01.02.2026

  • 30 Нищо ново

    8 0 Отговор
    БНТ манипулират вота на публиката както Фaкти манипулират вота по анкетите си.

    11:35 01.02.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Щурчо

    5 0 Отговор
    А защо не допускат Лили Иванова? Защото не е в реклама на кауфланд, нали

    Коментиран от #37

    11:35 01.02.2026

  • 33 само едни

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "кадърна е мацката":

    ци х2

    11:43 01.02.2026

  • 34 Ботев

    2 0 Отговор
    Един от боклуците в които вече сме затрупани - физически и интелектуално...

    11:45 01.02.2026

  • 35 МИМОЗА ГРАФИНЯТА

    2 0 Отговор
    НАЙ ИНТЕРЕСНО Е ЧЕ ЕДИНИЯ
    МОЛЕЦ С МУСТАКИТЕ
    ПРИЛИЧА МНОГО
    НА ПЪРВИЯТ БАРАБАНИСТ ОТ МОТОР ХЕД....

    Коментиран от #36

    11:45 01.02.2026

  • 36 Те и двамата

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "МИМОЗА ГРАФИНЯТА":

    си приличат на името..

    11:47 01.02.2026

  • 37 Защото

    3 1 Отговор

    До коментар #32 от "Щурчо":

    Защото на евровизия нямат рампа за инвалидни колички към сцената.

    11:50 01.02.2026

  • 38 Файърфлай

    2 0 Отговор
    Дара,Мара,Психара,все един дол дренки-хвани единия,удари другия.Няма ги Боговете и Богините от 60-те и 70-те години !

    11:53 01.02.2026

  • 39 Хмм

    2 0 Отговор
    получава най-много точки и от публиката, който и да е, все тая, пеят на английски, татуировки, силикон, не са интересни за никого

    11:53 01.02.2026

  • 40 Механик

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Съмнения я":

    Да, това можеи така да е, но все пак имаме шанс да победим, нищо че Дара е бездара и няма брада.
    Анорексичка е, а това се цени от "новото нормално". Колкото по-ненормално, толкова по-нормално.

    11:53 01.02.2026

  • 41 дарт

    0 0 Отговор
    Близо час преди т. нар. шоу вече в 2 медии бяха написали, че всичко е пунта мара и Дара отива във Виена. Не повярвах, че и на този конкурс са посегнали и че хич за нищо ги нямат зрителите, техния вот и т. н. Че всичко е вече платено, решено и край - Дара. Да, ама стана точно така. И заради това негативите отиват точно при... Дара. Тя е певица с качества, глас, визия и тя точно няма нужда от покупко-продажба. Но и нея я вкараха в обичайното при нас битие - грозно и обидно. Язък за останалите - дали са и достатъчно пари, вложили са усилия, подготовка, пяха и т. н. Но вероятно са подписали декларации - и да знаят нещо, ще си мълчат, защото... Жалко! Най много харесах представянето на Керана, впрочем!

    11:55 01.02.2026

  • 42 Изпуснаха гения от Кауфланд

    1 0 Отговор
    Трябваше Ицко Кюрда от Кауфланд да изпратят. Щеше да разбие евро-галошите с песента " Лютеница, луканка и ротативки" изпята на полу-немски, полу-английски, с рап версия на "айн,цу цвайн, цу дрън" след втория припев. Преди излизане на сцената, облечен в зимния екип на БарЦелона, щеше да нокаутира оператора на камерата за близък план и да поздрави всички европейски зрители със сочното "Кво ма гледате ве цъp.вyли".

    11:56 01.02.2026

  • 43 ква куха статия

    0 0 Отговор
    Не съм гледал този конкурс и не гледам смешката Евровизия.
    Обаче, аргументацията тук кърти.
    Проблемът бил, че жирето дало на победителя 3 пъти повече точки отколкото зрителите.
    Ами последната е взела 16 пъти повече точки от журето , отолкото от зрителите.
    Що за математически и логически инвали д е писал този материал?

    11:58 01.02.2026