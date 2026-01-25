И Ледената кралица Асдис Ран влезе в селекцията за „Евровизия“ (ВИДЕО)

Асдис Ран била избрана за исландската селекция на „Евровизия“, сподели самата Ледена кралица.

Тя изненада почитателите си с неочаквано разкритие, след като публикува кадри от звукозаписно студио в социалните си мрежи, което моментално предизвика вълна от въпроси. Феновете не исландката не очакваха да я видят в ролята на певица.

Тя потвърди – Асдис Ран наистина е записала песен. Самата тя потвърди новината пред „Телеграф“, като уточни, че музиката за нея е по-скоро сериозно хоби, а не план за професионална кариера.

„Бях избрана да участвам в исландската селекция за „Евровизия“, но за съжаление Исландия по-късно се оттегли от конкурса и целият процес беше прекратен. След това приятел от музикалната индустрия ми предложи много красива песен и реших да я издам. Това е любовна песен в стил соул и наистина се наслаждавам на цялото преживяване“, споделя Асдис.

В момента красавицата се фокусира върху вокални тренировки и активно изследва света на музиката. По думите ѝ плановете включват още две или три песни до края на годината. „Основно го правя за удоволствие и артистично изразяване. Не знам дали бих се нарекла певица на този етап – по-скоро съм човек, който се наслаждава на създаването на музика“, разказа тя.

Асдис Ран привлече вниманието на българските медии още с пристигането си в страната като футболна съпруга, а впоследствие затвърди интереса към себе си със смели и секси фотосесии. С времето обаче тя показа, че притежава много повече от впечатляваща визия – участията ѝ в различни проекти, телевизионни формати и филм доказаха нейната артистичност и желание да се развива в различни посоки. Дори се кандидатира за президент.