Молец, Дара, Фики: БНТ обяви 15-те певци, които ще се борят да представят България на Евровизия

Българската национална телевизия обяви петнадесетте български артисти, приели поканата да участват в националната селекция за избор на изпълнител и песен, които ще представят България в международната фаза на конкурса „Евровизия“ през месец май 2026 г. във Виена.
Петнадесетте артисти са:
- Керана и Космонавтите
- Михаела Маринова
- Михаела Филева
- Молец
- Роксана
- Фики
- DARA
- Dara Ekimova
- DIA
- Elizabet
- Innerglow
- MONA
- Preyah
- VALL
- Veniamin
Групите и певците са сред най-излъчваните в радио- и телевизионния ни ефир през текущата календарна година, заели водещи позиции в класацията „БГ Топ 40“ на сдружение „ПРОФОН“ и отбелязали съществено присъствие в стрийминг платформите Spotify, Apple Music и YouTube и ключови социални показатели.
Националната селекция за „Евровизия 2026“ ще се проведе в три етапа – през януари и февруари 2026 г. – под формата на телевизионна музикална шоу-програма, която ще бъде излъчвана на живо в ефира на БНТ 1.
В първия етап – на 24 януари, събота – всички петнадесет артисти ще изпълнят по една песен по избор от своя авторски репертоар. Във втория етап от селекцията – на 31 януари, събота – ще продължат седем артисти, които отново ще изпеят по една песен по избор от своя авторски репертоар, а един от тях ще бъде избран за победител. И в двата етапа, гласуването ще се реализира чрез комбиниран вот – на телевизионната аудитория и на професионално жури.
През 2026 г. във Виена „Евровизия“ ще отбележи своето 70-то издание. Двата полуфинала ще се проведат на 12 май и 14 май, а големият финал е на 16 май.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Елизабет Цветанова кахъра
09:16 31.12.2025
2 Шешо
09:20 31.12.2025
3 трясъ
09:20 31.12.2025
4 Съжалявам
Коментиран от #7, #9
09:25 31.12.2025
5 Асан Ромеят
09:28 31.12.2025
6 Хаха
Коментиран от #18
09:30 31.12.2025
7 Механик
До коментар #4 от "Съжалявам":Да отидеш на евровизия не е задължително да можеш да пееш. Дори, подобно умение не се толерира и брои за недостатък.
Ние, в Европа си имаме други по-важни ценности и пеенето не е от тях.
Много по-важно ни е да изглеждаш като млад папуняк с нетрадиционно поведение и неустановена полова принадлежност. Дрехите да са в стил "пар.цал-фешън". Да висят парчета, да стърчат парчета, да се влачат парчета и всичко това в цветовете на дъгата.
09:34 31.12.2025
8 Тома
09:35 31.12.2025
9 Новичок
До коментар #4 от "Съжалявам":Вярно е но и другата ромка и тя "Роксата" кофти но няма някой Бг изпълнител който да става всички са стока на Саня Армутлиева демек връзкари.
09:38 31.12.2025
10 СМЕХОРИИ
09:39 31.12.2025
11 хаберих
09:40 31.12.2025
12 СТИГА БЕ
09:41 31.12.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Айде пак БЕЗдарници…
09:41 31.12.2025
15 А защо
09:41 31.12.2025
16 Сийка
09:42 31.12.2025
17 Боже опази
Ще спечели чиято ракия е по- силна!
Няма да ги гледам!
Уважавам себе си!
Айде, довиждане!
09:42 31.12.2025
18 То тия…
До коментар #6 от "Хаха":Ги водят Gen Z поколение ( бяха на протестите ) сами си направете извода колко са АДЕКВАТНИ🙈🙈
09:43 31.12.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Сандо
10:02 31.12.2025
21 нафталин
10:08 31.12.2025