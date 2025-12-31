Новини
Молец, Дара, Фики: БНТ обяви 15-те певци, които ще се борят да представят България на Евровизия

Молец, Дара, Фики: БНТ обяви 15-те певци, които ще се борят да представят България на Евровизия

31 Декември, 2025 09:11 589 21

Изборът ще се проведе на три етапа

Молец, Дара, Фики: БНТ обяви 15-те певци, които ще се борят да представят България на Евровизия - 1
Снимка: БНТ
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Българската национална телевизия обяви петнадесетте български артисти, приели поканата да участват в националната селекция за избор на изпълнител и песен, които ще представят България в международната фаза на конкурса „Евровизия“ през месец май 2026 г. във Виена.

Петнадесетте артисти са:

  1. Керана и Космонавтите
  2. Михаела Маринова
  3. Михаела Филева
  4. Молец
  5. Роксана
  6. Фики
  7. DARA
  8. Dara Ekimova
  9. DIA
  10. Elizabet
  11. Innerglow
  12. MONA
  13. Preyah
  14. VALL
  15. Veniamin

Групите и певците са сред най-излъчваните в радио- и телевизионния ни ефир през текущата календарна година, заели водещи позиции в класацията „БГ Топ 40“ на сдружение „ПРОФОН“ и отбелязали съществено присъствие в стрийминг платформите Spotify, Apple Music и YouTube и ключови социални показатели.

Националната селекция за „Евровизия 2026“ ще се проведе в три етапа – през януари и февруари 2026 г. – под формата на телевизионна музикална шоу-програма, която ще бъде излъчвана на живо в ефира на БНТ 1.

В първия етап – на 24 януари, събота – всички петнадесет артисти ще изпълнят по една песен по избор от своя авторски репертоар. Във втория етап от селекцията – на 31 януари, събота – ще продължат седем артисти, които отново ще изпеят по една песен по избор от своя авторски репертоар, а един от тях ще бъде избран за победител. И в двата етапа, гласуването ще се реализира чрез комбиниран вот – на телевизионната аудитория и на професионално жури.

През 2026 г. във Виена „Евровизия“ ще отбележи своето 70-то издание. Двата полуфинала ще се проведат на 12 май и 14 май, а големият финал е на 16 май.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Елизабет Цветанова кахъра

    2 0 Отговор
    Аз ще представлявам бг на Евровизия , ще изпея една песен на камерунеца на микрофона 🤭🥳🤣🤭

    09:16 31.12.2025

  • 2 Шешо

    3 0 Отговор
    Молеца да отиде!Всички ще изгризе!!

    09:20 31.12.2025

  • 3 трясъ

    7 0 Отговор
    Трябва и някой Скакалец да представя България на "Евровизия"-та. Мъ-хъ!

    09:20 31.12.2025

  • 4 Съжалявам

    5 4 Отговор
    Да го кажа, но от тези всичките, само Фики може да пее! Не мислете, че това ме радва.

    Коментиран от #7, #9

    09:25 31.12.2025

  • 5 Асан Ромеят

    2 0 Отговор
    Кой е от боята в тая група?

    09:28 31.12.2025

  • 6 Хаха

    15 0 Отговор
    Само бездарници събрани. Такова трагично поколение/ниво, никога не сме имали.

    Коментиран от #18

    09:30 31.12.2025

  • 7 Механик

    12 0 Отговор

    До коментар #4 от "Съжалявам":

    Да отидеш на евровизия не е задължително да можеш да пееш. Дори, подобно умение не се толерира и брои за недостатък.
    Ние, в Европа си имаме други по-важни ценности и пеенето не е от тях.
    Много по-важно ни е да изглеждаш като млад папуняк с нетрадиционно поведение и неустановена полова принадлежност. Дрехите да са в стил "пар.цал-фешън". Да висят парчета, да стърчат парчета, да се влачат парчета и всичко това в цветовете на дъгата.

    09:34 31.12.2025

  • 8 Тома

    4 0 Отговор
    За да спечелим трябва да пратят Папи Ханс защото наградите винаги са у ляво

    09:35 31.12.2025

  • 9 Новичок

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Съжалявам":

    Вярно е но и другата ромка и тя "Роксата" кофти но няма някой Бг изпълнител който да става всички са стока на Саня Армутлиева демек връзкари.

    09:38 31.12.2025

  • 10 СМЕХОРИИ

    8 0 Отговор
    Харно се бяхме отказали няколко години,... и , изведнъж какво ви стана бе

    09:39 31.12.2025

  • 11 хаберих

    2 0 Отговор
    "Керана и Космонавтите" са повече от един певец/Керана е певица/,тъй че числото на участниците не е 15. Питайте извънземните!

    09:40 31.12.2025

  • 12 СТИГА БЕ

    3 0 Отговор
    Добре е, за да има после по кого да плюем , освен за цялпстната евровизия

    09:41 31.12.2025

  • 14 Айде пак БЕЗдарници…

    5 0 Отговор
    Кой са тия никому НЕ известни “ уж певци” 🙈

    09:41 31.12.2025

  • 15 А защо

    3 0 Отговор
    не пратим кокорчо ? Той изгради кариера наскоро покрай лгбтппдб митингите. Да вземе и про100 киро да му подглася ..

    09:41 31.12.2025

  • 16 Сийка

    7 0 Отговор
    Пълна загуба на време и пари!!! БНТ, толкова ли сте богати? Я по добре направете един детски филм - като едно време...

    09:42 31.12.2025

  • 17 Боже опази

    6 0 Отговор
    И нито един талант!
    Ще спечели чиято ракия е по- силна!
    Няма да ги гледам!
    Уважавам себе си!
    Айде, довиждане!

    09:42 31.12.2025

  • 18 То тия…

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Хаха":

    Ги водят Gen Z поколение ( бяха на протестите ) сами си направете извода колко са АДЕКВАТНИ🙈🙈

    09:43 31.12.2025

  • 20 Сандо

    0 0 Отговор
    Ама освен двете Михаели /типично българско име/ по какво си личи че останалите са българи?По-скоро по имената можем да се съмняваме в психическото им здраве.

    10:02 31.12.2025

  • 21 нафталин

    0 0 Отговор
    Кви молци, кви глупости. Българската музика умря отдавна.

    10:08 31.12.2025