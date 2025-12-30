DIA влиза в националната селекция на България за Евровизия 2026

DIA е сред артистите, избрани за участие в националната селекция на България за Евровизия 2026. БНТ ще определи изпълнителя и песента в три етапа на живо през януари и февруари 2026 г., като победителят ще бъде избран с комбиниран вот на зрители и професионално жури.

Самият конкурс Евровизия 2026 ще се проведе през май във Виена (Wiener Stadthalle), с полуфинали на 12 и 14 май и финал на 16 май.

Участието на DIA логично се вписва в духа на Евровизия със силна идентичност, смел жанров мост и разпознаваем сценичен почерк - тя превръща българския фолклор в модерно, комерсиално звучене с международна аудитория и активна фен база зад граница, включително в Китай.

DIA е добре познат глас и в българския радиоефир като водещ в една от най-рейтинговите хит радиостанции. Кариерата ѝ включва отличия (златен медал от Балкански шампионат по фолклор и сребърен от Световен шампионат), участия като изпълнител в откриващия сегмент на Детска Евровизия 2015 в България и гост-изпълнител в Европейския парламент. Авторските ѝ песни на фолклорна основа („Изгори ме“, „Самовила“, „Грехове“, „Късно е“, „Демон“, „От целувка белег не остава“) редовно влизат в радиочартовете, а самата тя описва мисията си така: да обединява електронния си свят с автентичната народна мелодика и да популяризира българския фолклор като мост между поколения, стилове и култури.