Михаела Маринова пусна нова песен, с която отива на втори кръг от селекцията за "Евровизия" (ВИДЕО)

Михаела Маринова премина през първия кръг на националната селекция за Евровизия, състоял се на 24 януари, без излишна демонстрация и с безупречен вокал, което ѝ донесе едно от първите места в класирането за следващия кръг.

За 31 януари Михаела Маринова е решила да изпълни на живо нова песен на английски език, озаглавена „Under Pressure“ („Под напрежение“). Песента излиза официално дни преди второто ниво на състезанието за избор на артист, който да представлява България на Евровизия тази година. „Under Pressure“ е създадена от самата Михаела, мултиплатинения корейски продуцент JINBYJIN и норвежката авторка Julia Finster по време на международния творчески лагер за писане на музика Sofia Songwriting Camp.

„A diamond is born under pressure“ („Диамантите се създават под напрежение“) - силно вярвам в посланието на песента. Повечето неща в живота ми са се случвали бавно, постепенно и под напрежение. „Under Pressure“ е още една моя история, облечена в музика. Огромно благодаря на JINBYJIN за неповторимия творчески процес. Истински гений, сякаш от друга Вселена.“, споделя Михаела Маринова.

Премиерата на „Under Pressure“ на Михаела Маринова днес, 27 януари във всички дигитални платформи, както и в българския радио ефир.