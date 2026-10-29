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Желязна дисциплина: Виктория Бекъм яде едно и също ястие от 25 години
  Тема: Известни личности

Желязна дисциплина: Виктория Бекъм яде едно и също ястие от 25 години

29 Октомври, 2026 16:31 1 323 11

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Печена риба и задушени зеленчуци са основата на храненето ѝ, разкрива Дейвид Бекъм

Желязна дисциплина: Виктория Бекъм яде едно и също ястие от 25 години - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

На масата на Виктория Бекъм разнообразието отдавна не е задължително. Основното ястие, от което тя почти не се отклонява, е печена риба със задушени зеленчуци. По думите на съпруга ѝ Дейвид Бекъм този режим продължава вече 25 години.

„За съжаление съм женен за човек, който яде едно и също нещо през последните 25 години. Откакто я познавам, тя яде само печена риба и задушени зеленчуци и много рядко се отклонява от това“, казва бившият футболист в подкаста „River Cafe Table 4“ през 2022 г.

Виктория Бекъм реагира на думите му с уточнението, че той я е представил като скучна, докато според нея става дума най-вече за дисциплина. В ежедневното ѝ меню присъстват още авокадо, ядки и риба, които тя определя като източници на полезни мазнини.

Любимата ѝ храна за утеха е далеч по-проста: филия обикновен пълнозърнест хляб със сол. Преди време тя е разказвала, че е яла повече плодове, но е намалила количеството, тъй като понякога те я подуват.

„Аз съм крайна във всичко, което правя – независимо дали става дума за хранене, тренировки, пиене или отказ от алкохол“, каза Виктория Бекъм в интервю за Vogue Australia.

Режимът ѝ започва още преди закуската. Виктория Бекъм е казвала, че първо приема три супени лъжици ябълков оцет, след което пие чаша гореща вода с лимон и няколко кафета. Тя свързва кафето и с подготовката си за тренировка.

В менюто ѝ има и място за удоволствия. Бекъм посочва няколко чаши червено вино като свое лакомство, а сред любимите ѝ напитки е и текилата.

Храненето ѝ има сходства със средиземноморския модел, който поставя акцент върху зеленчуците, пълнозърнестите храни, бобовите растения, рибата и ненаситените мазнини. Това обаче не означава, че менюто на дизайнерката представлява универсален хранителен режим или медицинска препоръка.

Дейвид Бекъм казва, че си спомня само един случай, в който съпругата му е опитала храна от неговата чиния. Това се случило по време на бременността ѝ с дъщеря им Харпър.

„Беше една от любимите ми вечери. Не мога да си спомня какво беше ястието, но знам, че тя не го е яла оттогава“, шегува се той.

Виктория Бекъм е споделяла и че не обича в ястията ѝ да има масло или сосове. Затова печената риба и задушените зеленчуци остават постоянна комбинация в менюто ѝ – прост избор, превърнал се в една от най-разпознаваемите подробности от ежедневието на бившата спайска.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    13 0 Отговор
    Скумрия ....пушена скумрия !!!!

    16:34 29.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 печенег

    1 0 Отговор
    А в товалетната какво си чете?

    16:44 29.10.2026

  • 4 вино

    1 0 Отговор
    Браво, щом се храни с естествена (не полуфабрикатна) храна ще живее 150години.

    16:47 29.10.2026

  • 5 57846823

    3 0 Отговор
    Сцшчибани богаташи ! кора сух хляб ако знае какво е - ше ѝ хареса

    16:50 29.10.2026

  • 6 Напълно безсмислена статия,

    4 0 Отговор
    каквато е и персоната, за която се отнася.

    16:51 29.10.2026

  • 7 Някой

    0 0 Отговор
    Сигурно е вредно. Така ограничава различие на храни и вещества и приспособимост към друго.

    16:58 29.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 какви ще ги дъвче

    0 0 Отговор
    Горе-долу от толкова са заедно.

    17:24 29.10.2026

  • 11 И физиономията

    1 0 Отговор
    ѝ е зациклила с една и съща мимика толкова години .

    17:31 29.10.2026