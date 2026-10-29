Желязна дисциплина: Виктория Бекъм яде едно и също ястие от 25 години

На масата на Виктория Бекъм разнообразието отдавна не е задължително. Основното ястие, от което тя почти не се отклонява, е печена риба със задушени зеленчуци. По думите на съпруга ѝ Дейвид Бекъм този режим продължава вече 25 години.

„За съжаление съм женен за човек, който яде едно и също нещо през последните 25 години. Откакто я познавам, тя яде само печена риба и задушени зеленчуци и много рядко се отклонява от това“, казва бившият футболист в подкаста „River Cafe Table 4“ през 2022 г.

Виктория Бекъм реагира на думите му с уточнението, че той я е представил като скучна, докато според нея става дума най-вече за дисциплина. В ежедневното ѝ меню присъстват още авокадо, ядки и риба, които тя определя като източници на полезни мазнини.

Любимата ѝ храна за утеха е далеч по-проста: филия обикновен пълнозърнест хляб със сол. Преди време тя е разказвала, че е яла повече плодове, но е намалила количеството, тъй като понякога те я подуват.

„Аз съм крайна във всичко, което правя – независимо дали става дума за хранене, тренировки, пиене или отказ от алкохол“, каза Виктория Бекъм в интервю за Vogue Australia.

Режимът ѝ започва още преди закуската. Виктория Бекъм е казвала, че първо приема три супени лъжици ябълков оцет, след което пие чаша гореща вода с лимон и няколко кафета. Тя свързва кафето и с подготовката си за тренировка.

В менюто ѝ има и място за удоволствия. Бекъм посочва няколко чаши червено вино като свое лакомство, а сред любимите ѝ напитки е и текилата.

Храненето ѝ има сходства със средиземноморския модел, който поставя акцент върху зеленчуците, пълнозърнестите храни, бобовите растения, рибата и ненаситените мазнини. Това обаче не означава, че менюто на дизайнерката представлява универсален хранителен режим или медицинска препоръка.

Дейвид Бекъм казва, че си спомня само един случай, в който съпругата му е опитала храна от неговата чиния. Това се случило по време на бременността ѝ с дъщеря им Харпър.

„Беше една от любимите ми вечери. Не мога да си спомня какво беше ястието, но знам, че тя не го е яла оттогава“, шегува се той.

Виктория Бекъм е споделяла и че не обича в ястията ѝ да има масло или сосове. Затова печената риба и задушените зеленчуци остават постоянна комбинация в менюто ѝ – прост избор, превърнал се в една от най-разпознаваемите подробности от ежедневието на бившата спайска.