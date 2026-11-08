Виктория Бекъм върна на мода бижу от 70-те години

Виктория Бекъм отново привлече вниманието на модните експерти, този път не с нова дизайнерска колекция, а с бижу, чиято история започва преди близо половин век. Бившата певица от Spice Girls и успешна модна дизайнерка заложи на класическа тенис гривна с жълти диаманти, превръщайки емблематичния аксесоар от 70-те години в актуално предложение за есенния гардероб, пише германското издание Vogue.

Бекъм беше забелязана с изчистен монохромен тоалет в цвят каки, съставен от елегантни плетени дрехи. Въпреки минималистичната визия вниманието привлече именно гривната, чиито жълти диаманти придават топъл блясък на сдържаното облекло. Дизайнерката допълни комбинацията с пръстен с изумруд, демонстрирайки предпочитанието си към цветните скъпоценни камъни.

Любопитната история на тенис гривната

Макар днес да е символ на непреходна елегантност, тенис гривната дължи популярното си име на необичаен инцидент по време на спортно състезание.

През 1978 г. американската тенис звезда Крис Евърт участва в Откритото първенство на САЩ, когато диамантената ѝ гривна се разкопчава и пада на корта. Мачът е прекъснат, за да може спортистката да открие изгубеното бижу.

Случката привлича широко внимание, а дотогава познатата като Eternity Bracelet гривна постепенно става известна като тенис гривна.

Характерният ѝ дизайн включва непрекъсната редица от скъпоценни камъни, обикновено диаманти, свързани с фина метална основа. Именно тази семпла конструкция позволява бижуто да се съчетава както с официални тоалети, така и с ежедневно облекло.

Цветните диаманти са новият акцент

Вместо традиционните безцветни диаманти Виктория Бекъм избира вариант с жълти камъни, които придават по-съвременно излъчване на класическия модел.

Естественият жълт цвят на диамантите обикновено се дължи на наличието на азотни атоми в кристалната им структура, които променят начина, по който камъкът поглъща светлината.

Според Vogue цветните скъпоценни камъни се утвърждават като един от забележимите акценти в бижутерийната мода. Те позволяват дори най-традиционните украшения да придобият по-индивидуален характер, без да губят своята елегантност.

Изборът на Бекъм показва и друга тенденция – завръщането на класическите бижута в съвременния ежедневен стил. Вместо да бъдат запазени единствено за специални поводи, диамантените гривни все по-често се комбинират с плетива, костюми и минималистични облекла.

Така един аксесоар, станал известен благодарение на тенис мач преди близо 50 години, отново намира място сред модните тенденции, този път с помощта на Виктория Бекъм.