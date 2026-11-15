Храни, които жените след 40 трябва да ограничат: причините ще ви изненадат

След 40-годишна възраст не е необходимо автоматично да се изключват цели групи храни, но някои продукти е разумно да се консумират по-рядко. Сред тях са подсладените напитки, диетичните блокчета, преработеното месо, пържените картофи и сладките печива.

Това не е списък със забранени храни. Рискът зависи от количеството, честотата на консумация, общото хранене и здравословното състояние на конкретния човек.

Подсладените напитки носят много захар

Газирани напитки, пакетирани сокове, подсладен чай и лимонада често съдържат значително количество добавена захар, без да осигуряват същата ситост като пълноценната храна. Световната здравна организация препоръчва ограничаване на свободните захари, включително тези в подсладените напитки.

Проучване в рамките на Nurses’ Health Study проследява 78 906 жени в продължение на 22 години. При участничките, които пиели по една подсладена напитка дневно, относителният риск от подагра бил 1,74 пъти по-висок спрямо жените, които консумирали такива напитки по-рядко. Това е приблизително 74% по-висок относителен риск, а не вероятност седем от всеки десет жени да развият заболяването.

„Диетичните“ блокчета не винаги са по-добър избор

Продуктите, рекламирани за отслабване, могат да съдържат добавена захар, палмово масло и значително количество калории. Надписът „за отслабване“ сам по себе си не доказва, че блокчето е подходящо за ежедневна консумация. Най-важни са съставът, размерът на порцията и хранителната стойност.

Преработеното месо е сред най-добре проучените рискове

Беконът, колбасите, хотдогът и месните деликатеси често съдържат много сол и добавки, използвани при обработката и съхранението. Международната агенция за изследване на рака определя преработеното месо като канцерогенно за човека.

Международната агенция за изследване на рака заключава, че консумацията на преработено месо причинява колоректален рак.

Тази класификация описва силата на доказателствата за причинна връзка, а не означава, че рискът е същият като при тютюнопушенето. Затова препоръката е количеството да бъде ограничено, а не да се правят неподкрепени изводи за непосредствена опасност от всяка отделна порция.

Пържените картофи и сладките печива

Пържените картофи обикновено съдържат повече мазнини и калории от печените. При силно нагряване, особено когато едно и също олио се използва многократно, могат да се образуват нежелани съединения. Печенето или варенето намалява нуждата от добавена мазнина.

Печивата като бисквити, кексове и мъфини често съчетават добавена захар и мазнини. Изследванията върху гликацията показват, че продължителното излагане на високи нива на захари може да променя колагена и еластина, които участват в поддържането на еластичността на кожата. Данните обаче не означават, че една порция сладкиш сама по себе си ускорява видимо стареенето.

Най-точният извод е да се ограничава редовната консумация на тези продукти, особено когато заемат мястото на вода, зеленчуци, плодове, бобови храни, пълнозърнести продукти и непреработени източници на белтъчини.

Източници: healthnews.obozrevatel.com