Виктория Бекъм разкри любимото упражнение на Дейвид Бекъм във фитнеса

Докато Дейвид Бекъм изпълнява упражнение във фитнеса, Виктория Бекъм внимателно следи движението му. Причината не е само спортна – дизайнерката призна, че push back е едно от любимите упражнения на съпруга ѝ и че обича да го наблюдава, за да се увери, че техниката му е правилна.

Виктория разказа за тренировъчния навик на двамата в разговор с Джена Буш Хейгър и Шейнел Джоунс в предаването Today. „Нарича се push back и е изключително полезно за седалищните мускули“, каза тя, като поднесе признанието с чувство за хумор.

Какво представлява упражнението

Push back, познато и като лицева опора с широк разкрач и изтласкване назад, съчетава движение за горната част на тялото с мобилност на таза. То не е класическа лицева опора, нито клек, а функционално упражнение, при което тялото преминава през няколко последователни позиции.

Според фитнес инструктора и специалист по физическа активност и здраве Унай Суниер Еркорека упражнението „е комбинирано за сила на горната част на тялото и динамична мобилност на тазобедрените стави, с допълнителен елемент за стабилност на ядрото“. По думите му то подпомага силата в горната част на тялото, стабилността на торса, мобилността на тазобедрените стави и двигателния контрол.

Трите фази на push back

Движението започва от позиция на опора върху ръцете и краката, които са разтворени. В първата фаза лактите се сгъват, а гърдите се приближават към пода. След това ръцете се оттласкват, лактите се изпъват, тазът се изтегля назад, а коленете се сгъват.

В третата фаза тялото отново се придвижва напред до изходната позиция. При изпълнението се натоварват гърдите, трицепсите, коремните мускули, стабилизаторите на торса, бедрата и седалищните мускули.

Push back е само част от тренировките на семейство Бекъм. Те използват уред за симулиране на изкачване на стълби, бягаща пътека, ластици за съпротивление, тежести и дъмбели, а понякога тренират и със собственото си тегло. Виктория е споделяла видеа, на които прави набирания без чужда помощ.

Дейвид и Виктория тренират заедно всеки ден, често под ръководството на Боби Рич. За тях физическата активност е част от ежедневието и начин да прекарват време като екип – дори когато тренировката започва с шега за правилната техника и завършва с наблюдение от първия ред.

Източници: tialoto.bg, entertainmentdaily.com