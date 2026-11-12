Маслинова клонка: Виктория Бекъм прехвърля марката „Brooklyn Beckham“ на сина си

Виктория Бекъм е предприела стъпки да прехвърли търговската марка „Brooklyn Beckham“ на сина си Бруклин, съобщава „Дейли мейл“. Процедурата е свързана с подновяването на регистрацията през декември 2026 г. и според цитиран от „Сън“ източник вече е започната необходимата документация.

„Сега всеки от синовете е възрастен, има собствена кариера и бизнес, затова марките ще бъдат прехвърлени на тях при подновяването следващия месец“, заявява източникът. По думите му Виктория не е извършила само формално подновяване, а „активно е осигурила плавното прехвърляне на марките“, след като е получила необходимите документи.

Документите в британската Служба за интелектуална собственост показват, че марката с името „Brooklyn Beckham“ е регистрирана през декември 2016 г. Тя обхваща широк кръг стоки и услуги, сред които козметика и афтършейв, дрехи, обувки, спортни стоки, шапки, играчки, телевизионни предавания и музика.

Първоначално Виктория Бекъм е била единствен собственик на регистрацията, както и на марките, свързани с имената на останалите ѝ деца. Според източника, цитиран от „Сън“, Дейвид и Виктория Бекъм са регистрирали имената, докато децата са били непълнолетни, за да защитят бъдещите им търговски дейности.

Бруклин Бекъм обвини родителите си в натиск

През януари Бруклин Бекъм публикува изявление, в което обвини родителите си, че са го притискали да подпише документ, свързан с правата върху името му, преди сватбата му с Никола Пелц през 2022 г.

„Те настояваха да подпиша преди сватбата, защото тогава щяха да започнат условията по сделката. Отказът ми повлия на плащането и оттогава те никога повече не са се отнасяли към мен по същия начин“, заяви Бруклин.

В друга част от изявлението той твърди, че родителите му са го притискали и са се опитали да го подкупят, за да се откаже от правата върху името си. Бруклин заявява, че това би засегнало него, съпругата му и бъдещите им деца.

Близък до семейство Бекъм източник отхвърли тази интерпретация. Според него става дума за неразбиране, а документите са били предназначени да защитят правата на Бруклин и братята му заради договори на търговски партньори на Дейвид Бекъм, свързани с фамилното име.

Предстоящото прехвърляне на марките на Бруклин, Ромео и Круз е представено от източника като възможна стъпка към помирение. „Надеждата остава, че с времето ще има истинско възстановяване на отношенията“, заявява той.

Дейвид Бекъм е регистрирал името си като търговска марка през 2000 г., а Виктория Бекъм е направила това през 2002 г., когато започва самостоятелната си музикална кариера.