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Съдът в Лондон призна Ръсел Бранд за виновен в изнасилване и сексуални посегателства
  Тема: Известни личности

Съдът в Лондон призна Ръсел Бранд за виновен в изнасилване и сексуални посегателства

5 Ноември, 2026 16:38 1 378 5

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  • лондонски съд-
  • съдебен процес

Актьорът и комикът е осъден и по три обвинения за сексуално посегателство. На 9 ноември съдът ще определи наказанието му

Съдът в Лондон призна Ръсел Бранд за виновен в изнасилване и сексуални посегателства - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Британският актьор и комик Ръсел Бранд е признат за виновен в изнасилване и по три обвинения за сексуално посегателство от съд в Лондон. След произнасянето на присъдите 51-годишният Бранд е оставен в ареста.

Едно от обвиненията за изнасилване е свързано с млада почитателка, която го е срещнала след негово шоу в западната част на Лондон през 2009 г. По време на процеса Бранд е отрекъл обвиненията и е пледирал невинен.

Наказанието ще бъде определено в понеделник

Съдията Джоел Бенатън е заявил, че делото е било „много добре подготвено“. Определянето на наказанието е насрочено за 9 ноември.

„Последицата от това неизбежно ще бъде значителен затворнически срок“, е заявил Бенатън след обявяването на присъдите.

Съдът не е освободил Бранд до произнасянето на наказанието. Така той ще остане под стража през следващите дни, докато съдията определи продължителността на ефективната присъда.

Делото започна след обвинения за сексуални престъпления

Процесът разглежда твърдения за сексуални престъпления, извършени в периода до 2009 г. В случая са били повдигнати обвинения, свързани с няколко жени, чиито самоличности не се посочват.

Признанието за виновност по обвиненията за изнасилване и сексуално посегателство представлява съдебно установен резултат по конкретните пунктове от обвинението. Предстои съдът да се произнесе единствено по размера на наказанието.

Източници: edition.cnn.com, apnews.com


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ставка

    15 2 Отговор
    Не е добре да имаш много пари.
    Ще узнаеш за себе си неща за които не подозираш....

    16:44 05.11.2026

  • 2 Ако

    12 1 Отговор
    Си известен нямаш право да говориш истината и то открито, иначе следват тормози и после в затвора.

    16:56 05.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Някой

    10 1 Отговор
    Който не следва политиката на господарите бива преследван, наказван и заклеймаван.
    Навсякъде е така, даже и в Норвегия канселираха Глен Дизел.
    Иначе се бият в гърдите, че имало демокрация... сър.

    17:21 05.11.2026

  • 5 Запомнете това:

    0 0 Отговор
    "Признанието за виновност по обвиненията за изнасилване и сексуално посегателство представлява съдебно установен резултат по конкретните пунктове от обвинението."

    Аз опитах но блокирах

    18:31 05.11.2026