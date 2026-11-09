15 козметични процедури, които експертите по красота не биха си направили никога

Премахването на мазнина от бузите, ботоксът, филърите и някои агресивни операции са сред 15-те козметични процедури, които експерти по кожа и естетика заявяват, че лично не биха избрали. Причините варират от временен или непредвидим резултат до възможни усложнения и промени, които трудно се коригират.

В списъка, публикуван от Daily Mail, специалистите подчертават, че личното им решение не означава универсална забрана на естетичните процедури. Джоан Евънс, експерт по кожата, посочва, че е виждала много добри резултати при работа на опитни хирурзи.

„Целта не трябва да бъде да изглеждате като някой друг, а като най-добрата версия на себе си на всяка възраст“, казва Евънс.

Процедурите, които могат да променят обема на лицето

Най-често избягваната процедура сред посочените е премахването на букална мазнина. При нея се отстранява част от мастната тъкан във вътрешността на бузите. Смита Ахлувалия предупреждава, че лицето естествено губи мазнина и обем с напредването на възрастта.

„Защо бих искала да ускоря този процес?“, пита Ахлувалия.

Д-р Арти Сингх допълва, че операцията се извършва в близост до разклонения на лицевия нерв и канала на околоушната слюнчена жлеза. Според нея това създава риск от слабост или парализа на нерв, както и от увреждане на слюнчения канал.

Ахлувалия не би избрала и филъри за устни или други лицеви филъри. Тя посочва като възможни проблеми миграция на материала, бучки, асиметрия, подпухнал вид и, в редки случаи, запушване на кръвоносен съд с увреждане на тъканта.

Конците за лифтинг също не са сред предпочитаните от нея процедури. Според Ахлувалия ефектът е временен, а възможните усложнения включват неравности, инфекция, промяна на тъканите и видими под кожата конци.

Ботокс, пилинги и процедури за кожа

Ахлувалия заявява, че не би използвала ботокс, тъй като се опасява от ограничаване на естествената мимика. Тя посочва, че при неподвижно чело изражението може да изглежда неестествено, а промените в една зона да насочат вниманието към други части на лицето.

Дермапланингът, при който се отстраняват фини косъмчета и мъртви кожни клетки, също е сред процедурите, които тя избягва. При твърде често или агресивно извършване механичното ексфолиране може да наруши кожната бариера и да причини раздразнение и чувствителност.

Дълбоките химически пилинги според нея са прекалено агресивни и изискват продължително възстановяване. Ахлувалия обръща внимание на риска от хиперпигментация, белези и трайна загуба на пигмент, особено при по-тъмна кожа.

Тя не смята, че процедурите за лице с 24-каратово злато имат достатъчно убедителна научна основа. Според нея временният блясък и усещането за хидратация вероятно се дължат на останалите съставки в продукта, а не на самото злато.

Операции с трудна или необратима корекция

Д-р Сингх не би избрала така наречените „турски зъби“ – агресивно изпиляване на здрави зъби и поставяне на коронки за кратък период. Тя предупреждава, че процедурата може да увреди нерва, да доведе до болка, кореново лечение или загуба на зъб, а последващата помощ след връщане от чужбина може да бъде трудна.

Сред останалите процедури в списъка са оформянето на челюстта във V-образна линия, операцията „котешко око“, димплопластиката и екстремната ринопластика. При прекомерно намаляване на носа може да се наруши опората на носния хрущял, което да влоши дишането, да промени формата на носа и да доведе до асиметрия.

Евънс е предпазлива и към блефаропластиката, когато се отстраняват прекалено много кожа или мазнина около очите. Според нея свръхкорекцията може да промени естествения вид на очите и да причини проблеми със затварянето на клепачите, сухота или раздразнение.

Лазерната епилация на лицето, особено при фини косъмчета, също е посочена като процедура с възможен нежелан ефект. Ахлувалия отбелязва, че при някои хора тя може да стимулира допълнителен растеж на косми, особено при хормонални проблеми.