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15 козметични процедури, които експертите по красота не биха си направили никога

15 козметични процедури, които експертите по красота не биха си направили никога

9 Ноември, 2026 19:31 545 5

  • козметични процедури-
  • ботокс-
  • филъри-
  • пластична хирургия-
  • премахване на букална мазнина

Сред тях са ботоксът, филърите, премахването на букална мазнина и екстремната ринопластика

15 козметични процедури, които експертите по красота не биха си направили никога - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Премахването на мазнина от бузите, ботоксът, филърите и някои агресивни операции са сред 15-те козметични процедури, които експерти по кожа и естетика заявяват, че лично не биха избрали. Причините варират от временен или непредвидим резултат до възможни усложнения и промени, които трудно се коригират.

В списъка, публикуван от Daily Mail, специалистите подчертават, че личното им решение не означава универсална забрана на естетичните процедури. Джоан Евънс, експерт по кожата, посочва, че е виждала много добри резултати при работа на опитни хирурзи.

„Целта не трябва да бъде да изглеждате като някой друг, а като най-добрата версия на себе си на всяка възраст“, казва Евънс.

Процедурите, които могат да променят обема на лицето

Най-често избягваната процедура сред посочените е премахването на букална мазнина. При нея се отстранява част от мастната тъкан във вътрешността на бузите. Смита Ахлувалия предупреждава, че лицето естествено губи мазнина и обем с напредването на възрастта.

„Защо бих искала да ускоря този процес?“, пита Ахлувалия.

Д-р Арти Сингх допълва, че операцията се извършва в близост до разклонения на лицевия нерв и канала на околоушната слюнчена жлеза. Според нея това създава риск от слабост или парализа на нерв, както и от увреждане на слюнчения канал.

Ахлувалия не би избрала и филъри за устни или други лицеви филъри. Тя посочва като възможни проблеми миграция на материала, бучки, асиметрия, подпухнал вид и, в редки случаи, запушване на кръвоносен съд с увреждане на тъканта.

Конците за лифтинг също не са сред предпочитаните от нея процедури. Според Ахлувалия ефектът е временен, а възможните усложнения включват неравности, инфекция, промяна на тъканите и видими под кожата конци.

Ботокс, пилинги и процедури за кожа

Ахлувалия заявява, че не би използвала ботокс, тъй като се опасява от ограничаване на естествената мимика. Тя посочва, че при неподвижно чело изражението може да изглежда неестествено, а промените в една зона да насочат вниманието към други части на лицето.

Дермапланингът, при който се отстраняват фини косъмчета и мъртви кожни клетки, също е сред процедурите, които тя избягва. При твърде често или агресивно извършване механичното ексфолиране може да наруши кожната бариера и да причини раздразнение и чувствителност.

Дълбоките химически пилинги според нея са прекалено агресивни и изискват продължително възстановяване. Ахлувалия обръща внимание на риска от хиперпигментация, белези и трайна загуба на пигмент, особено при по-тъмна кожа.

Тя не смята, че процедурите за лице с 24-каратово злато имат достатъчно убедителна научна основа. Според нея временният блясък и усещането за хидратация вероятно се дължат на останалите съставки в продукта, а не на самото злато.

Операции с трудна или необратима корекция

Д-р Сингх не би избрала така наречените „турски зъби“ – агресивно изпиляване на здрави зъби и поставяне на коронки за кратък период. Тя предупреждава, че процедурата може да увреди нерва, да доведе до болка, кореново лечение или загуба на зъб, а последващата помощ след връщане от чужбина може да бъде трудна.

Сред останалите процедури в списъка са оформянето на челюстта във V-образна линия, операцията „котешко око“, димплопластиката и екстремната ринопластика. При прекомерно намаляване на носа може да се наруши опората на носния хрущял, което да влоши дишането, да промени формата на носа и да доведе до асиметрия.

Евънс е предпазлива и към блефаропластиката, когато се отстраняват прекалено много кожа или мазнина около очите. Според нея свръхкорекцията може да промени естествения вид на очите и да причини проблеми със затварянето на клепачите, сухота или раздразнение.

Лазерната епилация на лицето, особено при фини косъмчета, също е посочена като процедура с възможен нежелан ефект. Ахлувалия отбелязва, че при някои хора тя може да стимулира допълнителен растеж на косми, особено при хормонални проблеми.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А за нашите

    4 0 Отговор
    кuфлu са задължителни.

    Коментиран от #2

    19:33 09.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Авеее

    7 0 Отговор
    Не знам, ама след такива интервенции вдички започват да ми изглеждат, като една и съща фолкпевица, т. е. еднакви!

    19:35 09.11.2026

  • 4 Един мъж

    3 0 Отговор
    Като се зачетох, освен че се опулих какви работи си правят жените, почти и нищо не разбрах защо си го правят! Но безусловно потвърждавам че са много хахави на тази тема. Някои от тях са били на косъм да отнесат мощно кроше докато ги позная, когато ми се появяват като извънземни, сини, сиви ,или зелени, и ми изкарват акъла!

    19:39 09.11.2026

  • 5 Какъв дерматолог

    1 0 Отговор
    Е Ахлувалия? Защото май не и се работи много много.

    19:40 09.11.2026