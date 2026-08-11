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Бритни Спиърс се оплака от деформация след инжекции с ботокс (ВИДЕО)

Бритни Спиърс се оплака от деформация след инжекции с ботокс (ВИДЕО)

11 Август, 2026 12:01 824 5

  • бритни спиърс-
  • певица-
  • ботокс-
  • инжекция

Певицата сподели на последователите си как окото ѝ било почти напълно затворено след неуспешна процедура

Бритни Спиърс се оплака от деформация след инжекции с ботокс (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Американската поп певица Бритни Спиърс разказа за стряскащо преживяване след козметична процедура с ботокс и предупреди последователите си да бъдат внимателни при подобни интервенции.

В публикация в Instagram изпълнителката на „...Baby One More Time“ заяви, че след поставяне на ботокс лявото ѝ око е започнало видимо да се затваря. По думите на Бритни Спиърс лекарят е инжектирал прекалено голямо количество в зоната около окото.

Певицата обясни, че проблемът е продължил около четири седмици и едва наскоро състоянието ѝ е започнало да се нормализира.

„Момичета, трябва да бъдете внимателни, ако си поставяте ботокс“, предупреди носителката на „Грами“, като подчерта, че подобни процедури могат да доведат до сериозни нежелани ефекти.

Бритни Спиърс допълни, че преживяното е било смущаващо за нея, и призова хората да подхождат внимателно към лекарите и козметичните специалисти, на които се доверяват. Към видеото тя написа: „Не можеш да се довериш на никого“.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ах , Ах...

    5 0 Отговор
    Притесних се, защото погрешно прочетох, че Бритни се е оплакала от дефлорация!!!
    И си викам - Как ще дефлорираш ти, дефлорирано нещо, може би...?!

    12:06 11.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Хм Хм

    4 0 Отговор
    Не ми се вижда много стабилна.

    13:09 11.08.2026

  • 5 ннннннннн

    1 0 Отговор
    Никой не е карал Британи Спеарс да си слага таквизи инжекции!

    15:53 11.08.2026