Бритни Спиърс се оплака от деформация след инжекции с ботокс (ВИДЕО)

Овен

Телец

Близнаци

Рак

Лъв

Дева

Везни

Скорпион

Стрелец

Козирог

Водолей

Риби

Риби (20.02 - 20.03) Интуицията ще бъде Вашият най-сигурен ориентир през целия ден. Ще усещате кога е подходящият момент да действате и кога е по-добре да изчакате. Възможно е кратко колебание да Ви помогне да избегнете прибързано решение. Доверете се на вътрешния си глас, но не пренебрегвайте и практичните аргументи. Вечерта ще донесе усещане за вдъхновение, душевен мир и вяра в добрия изход.

Водолей (21.01 - 19.02) Неочаквано развитие ще внесе свеж полъх в ежедневието Ви и ще Ви насърчи да погледнете отвъд обичайното. Общуването ще бъде оживено, а една интересна идея може бързо да намери съмишленици. Ако се появи напрежение, не го задържайте в себе си. Спокойният разговор ще възстанови разбирателството. Финалът на деня ще Ви вдъхнови да направите смела крачка към нещо ново.

Козирог (23.12 - 20.01) Натрупаният опит ще Ви помогне уверено да се справите със ситуация, която изисква търпение. Възможно е да се наложи да преосмислите дадена позиция, след като научите нови подробности. Това няма да бъде слабост, а знак за мъдрост. Доверете се на фактите, а не на първите впечатления. Вечерните часове ще Ви дадат усещане, че усилията Ви започват да дават резултат.

Стрелец (23.11 - 22.12) Новите възможности ще събудят естественото Ви желание да опознавате света около себе си. Един разговор може да отвори врата към идея, която си заслужава да бъде развита. Не е необходимо да убеждавате всички в своята правота. По-ценни ще бъдат любопитството и готовността да чуете различни гледни точки. Вечерта ще донесе вдъхновение и приятни поводи за усмивка.

Скорпион (24.10 - 22.11) Проницателността ще Ви помогне да откриете важен смисъл зад едно привидно обикновено събитие. Следобедът може да Ви изправи пред избор, който изисква повече спокойствие, отколкото решителност. Не позволявайте на силните емоции да определят окончателната Ви преценка. Скоро ще получите информация, която ще внесе повече яснота. Последните мигове на деня ще възстановят увереността Ви.

Везни (24.09 - 23.10) Приятелска подкрепа ще Ви покаже, че не е необходимо да се справяте сами с всичко. Срещите с хора ще бъдат особено вдъхновяващи и ще Ви дадат нови идеи за бъдещето. Ако някой не оправдае очакванията Ви, не прибързвайте със заключенията. Малко разбиране ще промени цялата ситуация. Вечерта ще Ви подари красиви емоции и желание да споделяте повече с околните.

Дева (24.08 - 23.09) Подредените действия ще Ви помогнат да се справите с ангажиментите без излишно напрежение. Възможно е някой да поиска съвета Ви и да оцени практичния Ви поглед към ситуацията. Не се опитвайте да контролирате всяка подробност, защото част от събитията ще се развият по естествен начин. Позволете си повече доверие в процеса. Вечерните часове ще донесат спокойствие и приятно усещане за завършеност.

Лъв (24.07 - 23.08) Творческата енергия постепенно ще се засилва и ще Ви насърчи да покажете най-доброто от себе си. Ще имате възможност да изразите идея, която дълго е чакала подходящ момент. Ако възникне предизвикателство в общуването, не позволявайте гордостта да вземе превес. Откритият разговор ще разсее всяко недоразумение. Финалът на деня обещава вдъхновение, хармония и усещане, че вървите в правилната посока.

Рак (22.06 - 23.07) Близостта с хората, които обичате, ще Ви даде усещане за сигурност още от сутринта. След като Луната смени знака си, ще почувствате желание да обърнете повече внимание на собствените си планове. Не е изключено нечии думи да Ви провокират, но запазете спокойствие и не реагирайте прибързано. Искреността ще се окаже най-добрият Ви съюзник. Вечерта ще внесе повече яснота и ще Ви помогне да възстановите вътрешното си равновесие.

Близнаци (22.05 - 21.06) Една случайна среща може да се окаже началото на интересен разговор или ново познанство. Ще изразявате мислите си уверено и ще привличате вниманието с оригиналните си идеи. Не позволявайте на моментно раздразнение да развали добрата атмосфера. Малко по-късно ще откриете решение, което първоначално е изглеждало недостижимо. Вечерните мигове ще бъдат подходящи за вдъхновение, творчество и приятни разговори.

Телец (21.04 - 21.05) Вниманието към близките ще Ви помогне да създадете повече спокойствие около себе си. Следобедът ще бъде благоприятен за творчески занимания, приятни разговори и споделени идеи. Ако възникне разминаване в мненията, не приемайте всичко прекалено лично. Малко търпение ще отвори място за по-добро разбирателство. Последните часове ще Ви изпълнят с чувство на надежда и вътрешна лекота.