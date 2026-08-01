Критикуват Ева Мендес заради предполагаема пластична хирургия: „Лицето ѝ изглежда мъжествено“

Ева Мендес отново се оказа в центъра на коментари за външния си вид, след като нейни нови снимки и телевизионни изяви предизвикаха спекулации, че актрисата може да се е подложила на пластична хирургия или козметични процедури.

Част от потребителите в социалните мрежи заявиха, че лицето на 52-годишната звезда изглежда по-различно, като обърнаха внимание на скулите, челюстта и устните ѝ. Сред критичните определения се появиха твърдения, че чертите ѝ са станали „по-груби“ и дори „мъжествени“. Други коментатори предположиха, че промяната може да се дължи на филъри, лифтинг или обработка на снимките.

Няма официално потвърждение, че Ева Мендес наскоро е претърпяла хирургическа интервенция. Заключенията за конкретни процедури се основават единствено на сравнения между нейни снимки от различни периоди и не представляват медицинска оценка.

Подобни реакции се появиха и след телевизионно интервю на актрисата през 2024 г. Тогава зрители коментираха, че трудно я разпознават, а някои директно обвиниха пластичната хирургия за променения ѝ външен вид. Други защитиха Мендес, посочвайки, че осветлението, гримът, възрастта и различният ъгъл на заснемане могат значително да променят начина, по който изглежда човек пред камера.

Самата Ева Мендес никога не е заемала отрицателна позиция срещу естетичните процедури. След като през 2021 г. потребител предположи, че отсъствието ѝ от социалните мрежи е свързано с неуспешна операция, актрисата отговори, че ще си направи каквато процедура пожелае и когато пожелае. По-късно тя уточни, че не отрича пластичната хирургия и подкрепя правото на всеки сам да взема решения за тялото си.

През 2024 г. Мендес призна и че е изпробвала различни козметични терапии, за някои от които впоследствие е съжалявала. Тя обясни, че предпочита безопасни и обратими процедури, тъй като ефектът им постепенно изчезва, ако резултатът не ѝ допадне. Актрисата разкри още, че е обмисляла лазерна терапия за зоната около челюстта.

Въпреки критиките Мендес продължава да получава и широка подкрепа от почитатели, които определят обсъждането на лицето ѝ като грубо и неуместно. Според тях жените в развлекателната индустрия попадат в противоречива ситуация – критикувани са както когато остаряват естествено, така и когато прибягват до козметични подобрения.

Ева Мендес и Райън Гослинг са заедно от 2011 г., когато се сближават по време на снимките на филма „Мястото отвъд дърветата“. Двамата пазят личния си живот далеч от общественото внимание и имат две дъщери – Есмералда и Амада. Мендес неведнъж е наричала Гослинг свой съпруг, макар двойката да не е споделяла подробности за евентуалната си сватба.