Криста Пайк се бори с рядък рак след провалената екзекуция

Криста Пайк, която оцеля след опит за екзекуция с летална инжекция в Тенеси, страда от рядка форма на рак на кръвта. Това сочат новопубликувани съдебни документи, представени от защитата ѝ, докато адвокатите настояват тя да не бъде държана в пълна изолация след завръщането си в затвора.

Медицинските данни описват миелопролиферативно заболяване, свързано с тромбоцитоза - състояние с необичайно високи нива на тромбоцитите и увреждане на вените. Според адвокатите на Пайк тази диагноза е създавала сериозен риск при опита за поставяне на венозен достъп и при самото прилагане на смъртоносната инжекция.

Защитата е предупредила институциите за опасността още девет месеца преди насрочената екзекуция. В съдебния иск се посочва, че възможно усложнение като белодробен оток може да доведе до усещане за задушаване и удавяне. Адвокатите го сравняват с ефекта от уотърбординг - форма на изтезание, при която се симулира удавяне.

Две дози пентобарбитал не прекратиха живота ѝ

На 30 септември Пайк е получила две дози пентобарбитал. По данни на защитата за поставянето на иглите са били направени най-малко 10 опита. След процедурата тя е изпаднала в кома и е прекарала дни в критично състояние, включително на животоподдържаща апаратура.

На 5 октомври лекарите и адвокатите ѝ са обсъждали изключване на системите заради подозрения за мозъчна смърт. Пайк обаче неочаквано е дошла в съзнание и е започнала да говори с цели изречения. По-късно е изписана от болницата и е върната в затворническия лазарет, където продължава да получава медицински грижи.

В първото си публично изявление след неуспешната екзекуция Пайк заяви, че изпитва постоянна болка. „Тази нова изолация, идваща непосредствено след опита за екзекуция и след 28 години в строг тъмничен затвор, ми нанася тежка психологическа травма“, пише тя в изложението си до съда. По думите ѝ сегашното ѝ състояние не позволява да се защити или да избяга при евентуално нападение.

Искане за прекратяване на изолацията

Адвокатите на Пайк са поискали от федерален съдия да възстанови правата ѝ за работа, хранене и социализация с останалите лишени от свобода. Те настояват това да стане без връщането ѝ в предишния сектор с повишена опасност.

Според защитата пълното изолиране противоречи на споразумение от 2024 г. с Департамента по изтърпяване на наказанията в Тенеси. Решението по искането предстои.

Пайк е осъдена на смърт за убийство, извършено през 1995 г., когато е била на 18 години. През август 2001 г. към наказанието ѝ са добавени още 25 години затвор за опит да нападне друга затворничка. След оцеляването ѝ губернаторът на Тенеси Бил Лий разпореди независимо разследване, а останалата планирана екзекуция в щата за 2026 г. беше отложена.

Източници: woman.bg, apnews.com, axios.com