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Криста Пайк се бори с рядък рак след провалената екзекуция

Криста Пайк се бори с рядък рак след провалената екзекуция

5 Ноември, 2026 08:45 944 8

  • криста пайк-
  • летална инжекция-
  • смъртна присъда-
  • тенеси-
  • рядък рак

Съдебни документи сочат, че затворничката е страдала от рядко заболяване на кръвта още преди опита за летална инжекция

Криста Пайк се бори с рядък рак след провалената екзекуция - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Криста Пайк, която оцеля след опит за екзекуция с летална инжекция в Тенеси, страда от рядка форма на рак на кръвта. Това сочат новопубликувани съдебни документи, представени от защитата ѝ, докато адвокатите настояват тя да не бъде държана в пълна изолация след завръщането си в затвора.

Медицинските данни описват миелопролиферативно заболяване, свързано с тромбоцитоза - състояние с необичайно високи нива на тромбоцитите и увреждане на вените. Според адвокатите на Пайк тази диагноза е създавала сериозен риск при опита за поставяне на венозен достъп и при самото прилагане на смъртоносната инжекция.

Защитата е предупредила институциите за опасността още девет месеца преди насрочената екзекуция. В съдебния иск се посочва, че възможно усложнение като белодробен оток може да доведе до усещане за задушаване и удавяне. Адвокатите го сравняват с ефекта от уотърбординг - форма на изтезание, при която се симулира удавяне.

Две дози пентобарбитал не прекратиха живота ѝ

На 30 септември Пайк е получила две дози пентобарбитал. По данни на защитата за поставянето на иглите са били направени най-малко 10 опита. След процедурата тя е изпаднала в кома и е прекарала дни в критично състояние, включително на животоподдържаща апаратура.

На 5 октомври лекарите и адвокатите ѝ са обсъждали изключване на системите заради подозрения за мозъчна смърт. Пайк обаче неочаквано е дошла в съзнание и е започнала да говори с цели изречения. По-късно е изписана от болницата и е върната в затворническия лазарет, където продължава да получава медицински грижи.

В първото си публично изявление след неуспешната екзекуция Пайк заяви, че изпитва постоянна болка. „Тази нова изолация, идваща непосредствено след опита за екзекуция и след 28 години в строг тъмничен затвор, ми нанася тежка психологическа травма“, пише тя в изложението си до съда. По думите ѝ сегашното ѝ състояние не позволява да се защити или да избяга при евентуално нападение.

Искане за прекратяване на изолацията

Адвокатите на Пайк са поискали от федерален съдия да възстанови правата ѝ за работа, хранене и социализация с останалите лишени от свобода. Те настояват това да стане без връщането ѝ в предишния сектор с повишена опасност.

Според защитата пълното изолиране противоречи на споразумение от 2024 г. с Департамента по изтърпяване на наказанията в Тенеси. Решението по искането предстои.

Пайк е осъдена на смърт за убийство, извършено през 1995 г., когато е била на 18 години. През август 2001 г. към наказанието ѝ са добавени още 25 години затвор за опит да нападне друга затворничка. След оцеляването ѝ губернаторът на Тенеси Бил Лий разпореди независимо разследване, а останалата планирана екзекуция в щата за 2026 г. беше отложена.

Източници: woman.bg, apnews.com, axios.com


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 да спре да

    4 2 Отговор
    се бори с рядък рак след провалената екзекуция
    да насрочат нова и писарките да спрат с пълнежи

    08:49 05.11.2026

  • 2 Правосъдие

    9 4 Отговор
    По страшно от екзекуция. Освободете я. Тази е изкупила вината си за два живота напред. Технически присъдата и би следвало да се счита за изпълнена.

    08:53 05.11.2026

  • 3 Факт

    7 3 Отговор
    Това си е гавра и извращение, американска мечта...

    08:55 05.11.2026

  • 4 Хохо Бохо

    5 0 Отговор
    Изроди мръсни. Вместо да я екзекутират я мъчат жестоко.

    09:06 05.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Няма право на повече опити

    3 0 Отговор
    ЗначиИ... , щом властта е нехсдърна и нефелна да и изпълни присъдата на два пъти , то няма право да се пробва трети път.

    09:19 05.11.2026

  • 7 Наркомани

    1 0 Отговор
    Добре де нали е убита ? Вече трябва да е свободна.

    09:28 05.11.2026

  • 8 Това

    1 0 Отговор
    е като от филм на ужасите. Американски прелести.

    09:30 05.11.2026