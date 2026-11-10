Стотици опитаха да преместят Бобчето в Чикаго заради "спасителна мисия" (ВИДЕО)

Около 250 души се събраха в неделя в Милениъм парк в Чикаго с необичайна задача – да преместят прочутата скулптура „Облачната врата“, известна на местните като Бобчето, със седем инча наляво. Групата натискаше произведението и скандираше „Натисни Бобчето“, но 110-тонната конструкция не помръдна. Местни медии описаха присъствието като стотици участници.

Идеята тръгнала от публикация в социалните мрежи и от разлепени из центъра на града плакати. На тях било записано, че първият опит трябва да започне в 12:47 часа на 8 ноември. Причината била част от същата шега – твърдението, че вътре в скулптурата е затворен човек, който може да бъде освободен, ако Бобчето бъде преместено малко наляво.

В поканата за събитието се споменавала предполагаема врата под дясната страна на конструкцията. Според шеговитото обяснение преместването щяло да даде достъп до нея, за да бъдат подадени на човека „туршия и други ресурси“. Няма данни в скулптурата да има човек, а твърдението е част от интернет фолклор.

Шега, която събра непознати

Саниая Уейли, първокурсничка в Училището на Института по изкуствата в Чикаго, разказала, че е видяла публикацията в Инстаграм вечерта преди събитието. „Даде ми нещо, което да правя, защото иначе вероятно нямаше да изляза от общежитието“, казала тя.

Уейли добавила, че хората са знаели, че скулптурата едва ли ще се премести, но събирането им дало възможност да се запознаят. По думите ѝ подобни инициативи създават чувство за общност и носят радост, дори когато поводът е опит да бъде преместено Бобчето.

Друг участник отговорил със „Защо не?“, когато бил попитан защо е дошъл. Според радио WBBM хората са се смели, аплодирали и натискали скулптурата, а участници са пристигнали дори от Калифорния.

Как започна легендата за „човека в Бобчето“

„Облачната врата“ е дело на британския художник Аниш Капур. Изработена между 2004 и 2006 г., тя е централна част от площад „Грейнджър“ в Милениъм парк. Огледалната повърхност от неръждаема стомана отразява и изкривява силуета на Чикаго, небето и посетителите.

Шегите за човек, заседнал в скулптурата, се разпространиха широко през 2025 г. Тогава градският съветник Брендън Райли заяви: „Мога уверено да потвърдя, че през последните 21 години в „Облачната врата“ не е бил затворен човек.“ По-късно по мотива беше публикувано и сатирично видео, озаглавено „Човекът в Бобчето“.

Неделният опит не промени мястото на произведението, но превърна интернет шегата в реално градско събиране.