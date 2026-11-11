Тони Стораро е бил извикан в полицията заради измама

Тони Стораро е бил поканен в столично районно полицейско управление, след като непознат мъж започнал да договаря музикални участия, представяйки се за негов представител. Певецът научил за случая при посещението си в районното, без предварително да знае защо е повикан.

Според публикациите на „Марица“ и MAD Bulgaria обаждането от служител на полицията е било в средата на октомври, а Стораро се явил в управлението два-три дни по-късно. Там му било съобщено, че човек, когото той не познава, предлага негови участия и твърди, че работи с него.

Към момента няма потвърдена информация дали чрез тези договорки са били поискани или получени капаро и други плащания от собственици на заведения. Не е съобщено и дали срещу неизвестния мъж е повдигнато обвинение или има задържан.

„Професия мошеник!“, коментирал е Тони Стораро при своя скорошна медийна изява.

Случаят е станал известен по време на подготовката за юбилейния концерт на певеца, който ще се проведе на 13 ноември в зала „Арена 8888 София“. Събитието е посветено на 50-годишния му юбилей, а началото е обявено за 20:00 часа. Датата и мястото на концерта са потвърдени и в билетната информация за събитието.

Билети от 20 евро и VIP маси за осем души

Най-достъпните билети са на цена от 20 евро, а седящите места достигат до 75 евро. VIP масите са обявени на цени от 2040, 2560, 3040, 3067 и 5120 евро. Всяка маса е за осем души, което прави по 640 евро на човек при най-скъпия пакет.

В цената са включени 300 грама микс от ядки, бутилка водка, бутилка уиски, бутилка розе и бутилка бяло вино. Пакетът включва още енергийни и безалкохолни напитки, вода и продукти от собствената марка на изпълнителя.

Публично потвърждение от МВР за конкретния случай не е публикувано. Засега известните подробности се основават на разказа за посещението на Стораро в районното управление и на неговия коментар по темата.

Източници: marica.bg, mad.tv