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Тони Стораро е бил извикан в полицията заради измама
  Тема: Известни личности

Тони Стораро е бил извикан в полицията заради измама

11 Ноември, 2026 07:18 1 244 8

  • тони стораро-
  • измама-
  • музикални участия-
  • арена 8888-
  • попфолк

Непознат мъж уговарял участия от името на певеца

Тони Стораро е бил извикан в полицията заради измама - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Тони Стораро е бил поканен в столично районно полицейско управление, след като непознат мъж започнал да договаря музикални участия, представяйки се за негов представител. Певецът научил за случая при посещението си в районното, без предварително да знае защо е повикан.

Според публикациите на „Марица“ и MAD Bulgaria обаждането от служител на полицията е било в средата на октомври, а Стораро се явил в управлението два-три дни по-късно. Там му било съобщено, че човек, когото той не познава, предлага негови участия и твърди, че работи с него.

Към момента няма потвърдена информация дали чрез тези договорки са били поискани или получени капаро и други плащания от собственици на заведения. Не е съобщено и дали срещу неизвестния мъж е повдигнато обвинение или има задържан.

„Професия мошеник!“, коментирал е Тони Стораро при своя скорошна медийна изява.

Случаят е станал известен по време на подготовката за юбилейния концерт на певеца, който ще се проведе на 13 ноември в зала „Арена 8888 София“. Събитието е посветено на 50-годишния му юбилей, а началото е обявено за 20:00 часа. Датата и мястото на концерта са потвърдени и в билетната информация за събитието.

Билети от 20 евро и VIP маси за осем души

Най-достъпните билети са на цена от 20 евро, а седящите места достигат до 75 евро. VIP масите са обявени на цени от 2040, 2560, 3040, 3067 и 5120 евро. Всяка маса е за осем души, което прави по 640 евро на човек при най-скъпия пакет.

В цената са включени 300 грама микс от ядки, бутилка водка, бутилка уиски, бутилка розе и бутилка бяло вино. Пакетът включва още енергийни и безалкохолни напитки, вода и продукти от собствената марка на изпълнителя.

Публично потвърждение от МВР за конкретния случай не е публикувано. Засега известните подробности се основават на разказа за посещението на Стораро в районното управление и на неговия коментар по темата.

Източници: marica.bg, mad.tv


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тунчер Фикрет Али

    8 3 Отговор
    дали не е знаел?

    Коментиран от #5

    07:20 11.11.2026

  • 2 Друг

    13 2 Отговор
    Предприемчив ингал?

    07:20 11.11.2026

  • 3 Да бе!

    10 0 Отговор
    Целта на тази публикация е реклама на Тони Стораро.

    07:37 11.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Тони, стига с тея минуси

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Тунчер Фикрет Али":

    Не си харесваш името ли?

    07:40 11.11.2026

  • 6 Име

    2 0 Отговор
    Чакаме с интерес!

    07:48 11.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 А той

    0 0 Отговор
    чист от всякъде , както и фамилията .

    08:13 11.11.2026