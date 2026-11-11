Тони Стораро е бил извикан в полицията заради измама

Тони Стораро е бил поканен в столично районно полицейско управление, след като непознат мъж започнал да договаря музикални участия, представяйки се за негов представител. Певецът научил за случая при посещението си в районното, без предварително да знае защо е повикан.
Според публикациите на „Марица“ и MAD Bulgaria обаждането от служител на полицията е било в средата на октомври, а Стораро се явил в управлението два-три дни по-късно. Там му било съобщено, че човек, когото той не познава, предлага негови участия и твърди, че работи с него.
Към момента няма потвърдена информация дали чрез тези договорки са били поискани или получени капаро и други плащания от собственици на заведения. Не е съобщено и дали срещу неизвестния мъж е повдигнато обвинение или има задържан.
Случаят е станал известен по време на подготовката за юбилейния концерт на певеца, който ще се проведе на 13 ноември в зала „Арена 8888 София“. Събитието е посветено на 50-годишния му юбилей, а началото е обявено за 20:00 часа. Датата и мястото на концерта са потвърдени и в билетната информация за събитието.
Билети от 20 евро и VIP маси за осем души
Най-достъпните билети са на цена от 20 евро, а седящите места достигат до 75 евро. VIP масите са обявени на цени от 2040, 2560, 3040, 3067 и 5120 евро. Всяка маса е за осем души, което прави по 640 евро на човек при най-скъпия пакет.
В цената са включени 300 грама микс от ядки, бутилка водка, бутилка уиски, бутилка розе и бутилка бяло вино. Пакетът включва още енергийни и безалкохолни напитки, вода и продукти от собствената марка на изпълнителя.
Публично потвърждение от МВР за конкретния случай не е публикувано. Засега известните подробности се основават на разказа за посещението на Стораро в районното управление и на неговия коментар по темата.
Източници: marica.bg, mad.tv
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тунчер Фикрет Али
Коментиран от #5
07:20 11.11.2026
2 Друг
07:20 11.11.2026
3 Да бе!
07:37 11.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Тони, стига с тея минуси
До коментар #1 от "Тунчер Фикрет Али":Не си харесваш името ли?
07:40 11.11.2026
6 Име
07:48 11.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 А той
08:13 11.11.2026