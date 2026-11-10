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Йоан Гръфъд разкри измама с изкуствен интелект
  Тема: Известни личности

Йоан Гръфъд разкри измама с изкуствен интелект

10 Ноември, 2026 10:33 644 3

  • йоан грифъд-
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  • измама-
  • telegram-
  • фантастичната четворка

Почитателка вярвала повече от година, че има романтична връзка с актьора

Йоан Гръфъд разкри измама с изкуствен интелект - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Йоан Гръфъд разкри измама с изкуствен интелект, при която негова почитателка повече от година вярвала, че има романтична връзка с актьора. Жената се свързала с човек, представящ се за звездата от „Фантастичната четворка“, а комуникацията между двамата се водела чрез Telegram.

Случаят станал известен, когато почитателката се срещнала с Гръфъд на конвенция в Тенеси. Тя му показала стотици изображения и видеоклипове, създадени с помощта на изкуствен интелект. Актьорът определи съдържанието като „експлицитно и тревожно“.

Контактът започнал от страница във Facebook

По данни на американския сайт TheWrap жената първоначално била потърсена през Facebook страница, свързана със сериала „Елсбет“, в който Гръфъд участва през 2025 г. Измамникът получил телефонния ѝ номер и я насочил към Telegram, където започнал да изпраща материали, представящи се като доказателство, че отсреща е самият актьор.

Гръфъд уточни, че случаят не е довел до финансова загуба. Жената не е изпращала пари, а според актьора именно това я накарало да не постави под съмнение самоличността на човека, с когото общувала. Той обаче подчерта, че емоционалните последици за нея са реални.

Актьорът е подал сигнал в полицията

Гръфъд е съобщил за измамата на полицията и е предоставил телефонния номер, използван от подателя на съобщенията. Пред TMZ актьорът заяви, че се надява извършителят да бъде установен и да понесе наказателна отговорност.

„Никога не изпращайте пари“, предупреди Гръфъд последователите си. Той заяви, че не дава личния си телефонен номер на хора, които не познава, и призова всеки, получил съобщение от човек, представящ се за него, да прекрати контакта, да блокира профила и да подаде сигнал.

Актьорът посочи, че комуникация от негово име може да се приема за автентична единствено през официалния му профил в Instagram. Той настоя и за по-строги правила срещу злоупотребите с изкуствен интелект, след като генерирани изображения и фалшива самоличност са били използвани, за да бъде убедена жена, че поддържа лични отношения с известен човек.

Разследването продължава. Към момента няма публично съобщение за задържан или повдигнати обвинения по случая.

Източници: tmz.com, thewrap.com, the-independent.com


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бай Даню

    3 0 Отговор
    Какво има да разкриваш,... ТО всичкото е измама благодарение на ИИ...
    Я се огледайте и заслишайте

    10:36 10.11.2026

  • 2 КОЛКО Е ЕСТЕСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ

    2 2 Отговор
    НА ПОЧИТАТЕЛКАТА ЩОМ МАШИНАТА МОЖЕ ДА Я ЛЪЖЕ 1 ГОДИНА.НОВА ВЕРСИЯ НА СТАРИЯ ЛАФ-УМЕН ТЕЛЕФОН , ГЛУПАВ ЧОВЕК

    10:40 10.11.2026

  • 3 вярвала, че има романтична връзка

    1 0 Отговор
    по добре
    че ако вярвала, че има креватна връзка
    щеше да огласи веднага съдиите да го съдят за насилие

    11:09 10.11.2026