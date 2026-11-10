Йоан Гръфъд разкри измама с изкуствен интелект, при която негова почитателка повече от година вярвала, че има романтична връзка с актьора. Жената се свързала с човек, представящ се за звездата от „Фантастичната четворка“, а комуникацията между двамата се водела чрез Telegram.

Случаят станал известен, когато почитателката се срещнала с Гръфъд на конвенция в Тенеси. Тя му показала стотици изображения и видеоклипове, създадени с помощта на изкуствен интелект. Актьорът определи съдържанието като „експлицитно и тревожно“.

Контактът започнал от страница във Facebook

По данни на американския сайт TheWrap жената първоначално била потърсена през Facebook страница, свързана със сериала „Елсбет“, в който Гръфъд участва през 2025 г. Измамникът получил телефонния ѝ номер и я насочил към Telegram, където започнал да изпраща материали, представящи се като доказателство, че отсреща е самият актьор.

Гръфъд уточни, че случаят не е довел до финансова загуба. Жената не е изпращала пари, а според актьора именно това я накарало да не постави под съмнение самоличността на човека, с когото общувала. Той обаче подчерта, че емоционалните последици за нея са реални.

Актьорът е подал сигнал в полицията

Гръфъд е съобщил за измамата на полицията и е предоставил телефонния номер, използван от подателя на съобщенията. Пред TMZ актьорът заяви, че се надява извършителят да бъде установен и да понесе наказателна отговорност.

„Никога не изпращайте пари“, предупреди Гръфъд последователите си. Той заяви, че не дава личния си телефонен номер на хора, които не познава, и призова всеки, получил съобщение от човек, представящ се за него, да прекрати контакта, да блокира профила и да подаде сигнал.

Актьорът посочи, че комуникация от негово име може да се приема за автентична единствено през официалния му профил в Instagram. Той настоя и за по-строги правила срещу злоупотребите с изкуствен интелект, след като генерирани изображения и фалшива самоличност са били използвани, за да бъде убедена жена, че поддържа лични отношения с известен човек.

Разследването продължава. Към момента няма публично съобщение за задържан или повдигнати обвинения по случая.

Източници: tmz.com, thewrap.com, the-independent.com