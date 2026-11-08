Уили Нелсън спаси над 70 коня от кланицата

Американският певец и композитор Уили Нелсън е превърнал снимачната площадка на филма си „Red Headed Stranger“ от 1986 г. в убежище за над 70 коня, спасени от изпращане в кланица. Днес 93-годишната легенда на кънтри музиката живее сред животните в ранчо с площ около 283 хектара край Остин, щата Тексас, съобщава Whiskey Riff.

Имотът, известен като Luck Ranch, първоначално е използван за снимките на уестърна „Red Headed Stranger“, създаден по едноименния албум на Нелсън от 1975 г. Декорите са изградени през 1985 г. и пресъздават типично градче от Дивия запад със салон, затвор, параклис и търговски сгради. Вместо да бъдат разрушени след края на снимките, те са запазени и постепенно превърнати в част от постоянно действащо ранчо.

Най-необичайната особеност на имота обаче са неговите обитатели. Повече от 70 коня, спасени от клане, се разхождат свободно из обширните пасища. Животните получават специални грижи и се хранят ръчно два пъти дневно.

„Моите коне вероятно са най-щастливите коне на света. Хранят ги от ръка два пъти на ден, а последното, което вероятно помнят, е, че са били на път към кланицата. Затова са щастливи коне“, разказва Уили Нелсън в интервю от 2019 г.

Музикантът има и любопитно обяснение за името на ранчото, което в превод означава „Късмет“. „Когато си тук, си в Късмет, а когато не си тук, си извън Късмет“, шегува се той, използвайки игра на думи с английското название Luck.

Освен убежище за животни ранчото продължава да функционира като снимачна площадка. То е използвано и за популярния телевизионен минисериал „Lonesome Dove“ от 1989 г. На територията му се развива и земеделска дейност, основана на принципите на възстановителното земеделие.

Luck Ranch е домакин и на ежегодния музикален фестивал Luck Reunion, който събира утвърдени изпълнители и млади таланти. Следващото издание е планирано за 18 и 19 март 2027 г., като организаторите предвиждат до 3500 посетители дневно.

Уили Нелсън живее в ранчото със съпругата си Ани Д'Анджело, с която е женен от 1991 г. Двамата имат двама синове – Лукас и Майка, които също се занимават с музика.

Историята на ранчото показва една по-малко позната страна от живота на американския изпълнител, който освен с музикалната си кариера е известен и с дългогодишната си подкрепа за различни обществени и благотворителни каузи.