Психолози: Ранната украса за Коледа може да ни направи по-щастливи

Коледните светлини, познатите аромати и семейните традиции могат да подобрят настроението, да събудят приятни спомени и да засилят усещането за близост с околните, показват психологически изследвания.

Поставянето на коледната украса още през ноември може да има положителен ефект върху емоционалното състояние. Макар за някои хора ранната празнична подготовка да изглежда прибързана, психолозите посочват няколко причини, поради които тя може да носи удоволствие, спокойствие и усещане за принадлежност.

Носталгията е силен мотиватор

Стара играчка за елха, позната коледна мелодия или ароматът на канела и прясно изпечени сладкиши често са достатъчни, за да събудят спомени от детството. Тези на пръв поглед незначителни детайли активират емоционални асоциации, свързани със семейните традиции, близките хора и преживяванията от миналото.

Едно от основните психологически обяснения за положителното въздействие на коледната украса е носталгията. Макар понякога да е съпроводена с тъга по отминали времена или по хора, които вече не са сред нас, тя може да засили усещането за смисъл, социална свързаност и оптимизъм.

Научни изследвания показват, че припомнянето на значими лични преживявания може да помогне на хората да се почувстват по-свързани с околните и да възприемат настоящето по-положително. Метаанализ от 2026 г., обхващащ 347 експеримента, отчита благоприятни психологически ефекти от носталгията, макар силата им да варира според индивидуалните особености и обстоятелствата.

Особено важна е ролята на сетивата. Миризмите например имат силна връзка с автобиографичната памет и могат да предизвикват ярки емоционални спомени. Това обяснява защо ароматът на бор, портокалови кори или традиционни коледни сладкиши понякога създава празнично настроение по-бързо от самата украса.

Празничната декорация може да повлияе и на начина, по който околните възприемат даден дом. Изследване, публикувано през 1989 г. в Journal of Environmental Psychology, установява, че външната коледна украса може да служи като социален сигнал. Участниците в проучването са склонни да възприемат украсените жилища като по-гостоприемни, а техните обитатели – като по-общителни.

Този ефект е особено интересен при хора, които нямат близки отношения със съседите си. Коледните лампички и венци могат да създадат впечатление за откритост и дружелюбност, дори когато между обитателите на съседните домове няма установени приятелски връзки. Разбира се, украсата сама по себе си не гарантира нови социални контакти, но може да се превърне в естествен повод за разговор и общуване.

Друг важен фактор е самият процес на украсяване. В психологията съществува подход, известен като поведенческа активация, при който участието в приятни и лично значими дейности се използва за подобряване на емоционалното състояние.

Принципът е, че човек невинаги трябва да чака доброто настроение, за да започне занимание, което му носи удоволствие. Понякога именно действието предшества положителната емоция. Подреждането на елхата, изработването на украса с децата или слушането на любими коледни песни могат да създадат усещане за удовлетворение и да внесат разнообразие в ежедневието.

Семейните ритуали също имат значение. Изследванията върху семейните традиции показват, че повтарящите се съвместни дейности могат да подпомагат чувството за стабилност, принадлежност и приемственост между поколенията. За децата украсяването често е част от очакването на празника, а за възрастните – възможност да възстановят познати моменти от собственото си детство.

Ранната коледна подготовка има и чисто практическо предимство. Когато украсата се поставя постепенно, хората могат да избегнат част от напрежението, свързано с натрупването на задачи непосредствено преди празниците. Вместо да се превръща в поредното задължение, подготовката може да бъде разпределена в няколко спокойни вечери.

Значение има и сезонната промяна. През ноември дните стават по-къси, а ранното стъмване ограничава времето, прекарано на естествена светлина. Топлото осветление и празничните декорации могат да направят домашната обстановка по-приветлива и да създадат усещане за уют през дългите есенни вечери.

Специалистите обаче разграничават декоративното осветление от светлинната терапия, използвана при определени сезонни нарушения на настроението. Коледните лампички не могат да заместят естествената дневна светлина или медицинските подходи при сезонна депресия. Тяхното въздействие е предимно емоционално и естетическо.

Съществена роля играе и очакването на предстоящото събитие. Психологически изследвания върху положителните преживявания показват, че удоволствието невинаги се ограничава до самия момент на празника. Предварителното планиране и очакването могат да бъдат самостоятелен източник на положителни емоции.

Така поставянето на коледната украса през ноември на практика удължава периода, през който човек се наслаждава на празничната атмосфера. Това не означава, че колкото по-рано се появи елхата, толкова по-щастлив ще бъде нейният собственик. Ефектът зависи от личните предпочитания, спомените и отношението към Коледа.

За хората, които свързват празниците със загуба, самота или семейно напрежение, ранната украса може да предизвика и противоположни чувства. Затова психолозите не разглеждат коледното украсяване като универсален начин за подобряване на настроението.

Наличните научни данни по-скоро показват, че празничните ритуали, приятните спомени и съзнателното отделяне на време за значими занимания могат да допринесат за емоционалното благополучие. А дали коледната елха ще се появи в началото на ноември или непосредствено преди 25 декември, остава въпрос на личен избор.