Коледният сезон официално започна в Белия дом, след като Мелания Тръмп посрещна официалната елха за 2026 г. Дървото пристигна по Северния вход с конски впряг, а американският морски оркестър изпълни „О, коледна елха“. Първата дама излезе да огледа елхата, поздрави семейство Чапман и позира за снимки.
„Това е красива елха. Благодарна съм за семейството и здравето и пожелавам на всички щастлива Коледа“, каза Мелания Тръмп пред журналисти.
Дървото е с височина от около 5,5 метра, ела конколор от Silent Night Evergreens в Инебър, Уисконсин. То ще бъде поставено в Синята стая, където традиционно се намира официалната коледна елха на президентската резиденция.
Фермата е собственост на семейство Чапман и получи честта да достави дървото, след като спечели националния конкурс на Националната асоциация на производителите на коледни елхи. Представители на Белия дом избраха конкретното дърво на 21 септември.
Silent Night Evergreens вече за четвърти път осигурява официалната коледна елха за Белия дом. Предишните доставки от фермата са били през 1998, 2003 и 2017 г. Семейство Чапман продължава традиция в отглеждането на коледни дървета, която обхваща три поколения.
Елхата беше превозена до Вашингтон от Чък Дженсън, ветеран от американската армия и шофьор на FedEx Freight. Доставката с конска каруца е част от ежегодната церемония, която бележи началото на празничния сезон в Белия дом.
Традицията победителят в националния конкурс да предоставя коледната елха на президентската резиденция датира от 1966 г. След пристигането си дървото ще бъде подготвено за празничната украса, която ще бъде представена в Белия дом през следващите дни.
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