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Рокада в новините по bTV: Кристина Газиева става водеща
  Тема: Известни личности

Рокада в новините по bTV: Кристина Газиева става водеща

10 Ноември, 2026 12:31 833 8

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  • новини

Тя ще представя сутрешните и обедните емисии заедно с Алекс Донев

Рокада в новините по bTV: Кристина Газиева става водеща - 1
Снимка: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кристина Газиева става водеща на сутрешните и обедните новинарски емисии по bTV. Тя ще представя новините заедно с Алекс Донев, съобщи телевизията. Промяната се налага заради временното отсъствие от ефир на Полина Мечкуева поради щастлив личен повод.

Газиева има над 10 години професионален опит в телевизионната журналистика. В bTV тя е работила като репортер и автор, а през годините се е занимавала с теми, свързани със здравеопазването, образованието и социалната политика.

Журналистката е възпитаничка на Езиковата гимназия в Благоевград. Завършила е журналистика в Университета „Лудвиг Максимилиан“ в Мюнхен, а след това и магистратура по „Журналистика, продуцентство и финанси“ във Висшето училище по застраховане и финанси. Специализирала е журналистика в Лайпциг и Берлин.

Кристина Газиева е позната на зрителите и като автор и продуцент на телевизионни материали. През 2020 г. създава поредицата „Спасените“ за предаването „120 минути“, а в началото на 2023 г. става автор и водещ на „Тази събота“. От 2024 г. работи като продуцент и автор на репортажи и интервюта в „120 минути“, както и по съдържание за специални телевизионни студиа.

С новата си роля Кристина Газиева поема сутрешните и обедните емисии на bTV Новините в тандем с Алекс Донев. В предоставената информация не е посочен срок за отсъствието на Полина Мечкуева.


България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Топ

    5 2 Отговор
    Всички водещи по Бтв,Бнт и Нова трябва да бъдат сменени без изключения.Всички са пристрастни продажници.

    12:37 10.11.2026

  • 4 Разврат

    3 0 Отговор
    голям в бътъвъ, голям.

    12:38 10.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 бушприт

    1 0 Отговор
    Защо не е Мечкова,а е Мечкуева?Пише се мечка,а не мечку.

    13:05 10.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.