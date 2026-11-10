Рокада в новините по bTV: Кристина Газиева става водеща

Кристина Газиева става водеща на сутрешните и обедните новинарски емисии по bTV. Тя ще представя новините заедно с Алекс Донев, съобщи телевизията. Промяната се налага заради временното отсъствие от ефир на Полина Мечкуева поради щастлив личен повод.
Газиева има над 10 години професионален опит в телевизионната журналистика. В bTV тя е работила като репортер и автор, а през годините се е занимавала с теми, свързани със здравеопазването, образованието и социалната политика.
Журналистката е възпитаничка на Езиковата гимназия в Благоевград. Завършила е журналистика в Университета „Лудвиг Максимилиан“ в Мюнхен, а след това и магистратура по „Журналистика, продуцентство и финанси“ във Висшето училище по застраховане и финанси. Специализирала е журналистика в Лайпциг и Берлин.
Кристина Газиева е позната на зрителите и като автор и продуцент на телевизионни материали. През 2020 г. създава поредицата „Спасените“ за предаването „120 минути“, а в началото на 2023 г. става автор и водещ на „Тази събота“. От 2024 г. работи като продуцент и автор на репортажи и интервюта в „120 минути“, както и по съдържание за специални телевизионни студиа.
С новата си роля Кристина Газиева поема сутрешните и обедните емисии на bTV Новините в тандем с Алекс Донев. В предоставената информация не е посочен срок за отсъствието на Полина Мечкуева.
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3 Топ
12:37 10.11.2026
4 Разврат
12:38 10.11.2026
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7 бушприт
13:05 10.11.2026
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