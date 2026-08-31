Отиде си бившият мъж на Мира Добрева и баща на дъщеря ѝ Лора (СНИМКИ)

Водещата на БНТ Мира Добрева сподели скръбна вест с последователите си в социалните мрежи. Първата приятелка на столетниците у нас съобщи, че е починал Веселин – бащата на дъщеря ѝ Лора и мъжът, който през целия ѝ живот е заемал важно място.
„Веселин отиде в Царството на веселието. Благодаря ти за Лори, Веско!“, написа единствено Мира в публикация за загубата.
Към прощалните си слова към първия ѝ мъж водещата публикува и снимка - очевидно скъп спомен от детските години на Лора, когато тя е невръстна и празнува първи рожден ден с родителите си.
Стотици жалейки заваляха под прощалната публикация, окуражавайки майка и дъщеря.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
12:59 31.08.2026
2 Сила
И кой несретник дойде ...???!
Коментиран от #5
12:59 31.08.2026
3 ДрайвингПлежър
13:00 31.08.2026
4 Е, иии?
13:02 31.08.2026
5 Последния Софиянец
До коментар #2 от "Сила":Първият и мъж е асансьорен техник.За да влезе в БНТ го зарязва и става любовница на режисьор.
13:06 31.08.2026
6 Шорт
Коментиран от #9
13:09 31.08.2026
7 Ангел от Рая
Коментиран от #8
13:11 31.08.2026
8 Сила
До коментар #7 от "Ангел от Рая":Някъде възможно по далече от помакинята ....
13:13 31.08.2026
9 Гр София
До коментар #6 от "Шорт":Колко повече се отваря толкова повече пари се харчат!
13:15 31.08.2026
10 Мъж
Коментиран от #11
13:15 31.08.2026
11 Град София
До коментар #10 от "Мъж":Като ти извърти една пълна програма и ти ще се вържеш!
13:17 31.08.2026
12 Граф Шахински
Здравейте!
Коментиран от #13
13:26 31.08.2026
13 Сила
До коментар #12 от "Граф Шахински":Помаците не са хора !!!
Помаци са ...
13:48 31.08.2026