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Отиде си бившият мъж на Мира Добрева и баща на дъщеря ѝ Лора (СНИМКИ)

Отиде си бившият мъж на Мира Добрева и баща на дъщеря ѝ Лора (СНИМКИ)

31 Август, 2026 12:58 2 194 13

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  • водеща-
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  • лора добрева-
  • дъщеря

Водещата съобщи скръбната вест в социалните мрежи със скъп спомен от детските години на Лора

Отиде си бившият мъж на Мира Добрева и баща на дъщеря ѝ Лора (СНИМКИ) - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Водещата на БНТ Мира Добрева сподели скръбна вест с последователите си в социалните мрежи. Първата приятелка на столетниците у нас съобщи, че е починал Веселин – бащата на дъщеря ѝ Лора и мъжът, който през целия ѝ живот е заемал важно място.

„Веселин отиде в Царството на веселието. Благодаря ти за Лори, Веско!“, написа единствено Мира в публикация за загубата.

Към прощалните си слова към първия ѝ мъж водещата публикува и снимка - очевидно скъп спомен от детските години на Лора, когато тя е невръстна и празнува първи рожден ден с родителите си.

Стотици жалейки заваляха под прощалната публикация, окуражавайки майка и дъщеря.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    8 0 Отговор
    Май няма да става вице на Йотова.

    12:59 31.08.2026

  • 2 Сила

    17 0 Отговор
    Отървал се човека от досадната помакиня ...
    И кой несретник дойде ...???!

    Коментиран от #5

    12:59 31.08.2026

  • 3 ДрайвингПлежър

    18 1 Отговор
    И това е национална новина защото...

    13:00 31.08.2026

  • 4 Е, иии?

    13 1 Отговор
    Коя е тя и той, че да почитаме загубата на съпруга и?

    13:02 31.08.2026

  • 5 Последния Софиянец

    23 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сила":

    Първият и мъж е асансьорен техник.За да влезе в БНТ го зарязва и става любовница на режисьор.

    13:06 31.08.2026

  • 6 Шорт

    18 0 Отговор
    Междукрачието на една жена е като златна мина!

    Коментиран от #9

    13:09 31.08.2026

  • 7 Ангел от Рая

    7 1 Отговор
    Не разбрах къде е отишъл ?

    Коментиран от #8

    13:11 31.08.2026

  • 8 Сила

    12 0 Отговор

    До коментар #7 от "Ангел от Рая":

    Някъде възможно по далече от помакинята ....

    13:13 31.08.2026

  • 9 Гр София

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Шорт":

    Колко повече се отваря толкова повече пари се харчат!

    13:15 31.08.2026

  • 10 Мъж

    14 1 Отговор
    Бедните българки дебнат да набарат някой богат будала където не знае къде се намира дс го вържат с един брак и цял живот донор. Колеги не правете тази грешка , схемата е люлееене и заебавяне на пътя на глупачката 🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #11

    13:15 31.08.2026

  • 11 Град София

    12 1 Отговор

    До коментар #10 от "Мъж":

    Като ти извърти една пълна програма и ти ще се вържеш!

    13:17 31.08.2026

  • 12 Граф Шахински

    6 9 Отговор
    Мир на праха му! Какво значение има, че Добрева е помакиня. Засрамете се! Всички сме хора, а злобарите са по-малко хора.
    Здравейте!

    Коментиран от #13

    13:26 31.08.2026

  • 13 Сила

    4 1 Отговор

    До коментар #12 от "Граф Шахински":

    Помаците не са хора !!!
    Помаци са ...

    13:48 31.08.2026