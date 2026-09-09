Алекс Сърчаджиева се завръща на екран с „Животът по действителен случай“

„Животът по действителен случай“ се завръща с нов сезон от 12 септември (събота), вече в нов час – всяка събота от 16:00 ч. по bTV. Водещата Александра Сърчаджиева отново ще посреща в студиото на откровенията популярни личности, които ще разкриват неподозирани моменти от живота си и ще говорят откровено за успехите, изпитанията и личните битки зад светлините на прожекторите.
Първият гост за сезона е Нели Атанасова – една от най-стилните и разпознаваеми дами у нас. Пред Алекс тя ще сподели има ли диплома за новата си професия на интериорен дизайнер и от кого е наследила чувството за естетика и уют. Зрителите на bTV ще разберат и защо е била принудена да се откаже от художествената гимнастика и как е преживяла „влизането“ в истинския живот извън спортната зала. Нели ще разкрие как е започнал съвместният ѝ живот с Александър Сано и как заедно са преминали през всичко, включително дълги и тежки периоди с финансови проблеми.
Новият сезон ще представи и поредица от невероятни човешки истории в „Моето ново Аз“. Герои в рубриката отново ще са хора, преминали през тежки загуби и неочаквани житейски обрати. С помощта на екип от специалисти те ще получат не само впечатляващи преобразявания, но и възможност да възвърнат увереността си и да поставят ново начало. В първия епизод от новия сезон зрителите ще се запознаят с талантливата певица Десислава, преминала през поредица от ужасни изпитания. Детето ѝ се ражда бездиханно, нейни близки едва оцеляват при катастрофа, а след това в живота ѝ идват болести и смърт. Въпреки всичко Десислава отказва да се предаде. Сега за първи път тя ще остави грижите настрана и ще позволи на специалистите да се погрижат за нея.
Филип Буков също се завръща с нова поредица от любопитни, изненадващи и забавни теми в „Топ 10“. Началото поставя класацията „Звездите преди“, която ще върне зрителите години назад, за да покаже как са изглеждали популярните българи преди да се превърнат в така познатите днес лица.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Сутеньрчето
До коментар #1 от "Анита ескорт":Не знам дали си прекалила с мляко, ама трябва да си яла много ако.
17:37 09.09.2026
3 СЛАВА БОГУ ЧЕ СЕ ВРЪЩА!!!
17:42 09.09.2026
4 Обикн. читателка
17:52 09.09.2026
5 баста,
18:21 09.09.2026