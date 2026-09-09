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Алекс Сърчаджиева се завръща на екран с „Животът по действителен случай“

Алекс Сърчаджиева се завръща на екран с „Животът по действителен случай“

9 Септември, 2026 17:32 513 5

  • александра сърчаджиева-
  • водеща-
  • животът по действителен случай-
  • филип буков

Първият гост на водещата ще бъде Нели Атанасова

Алекс Сърчаджиева се завръща на екран с „Животът по действителен случай“ - 1
Снимки: bTV
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

„Животът по действителен случай“ се завръща с нов сезон от 12 септември (събота), вече в нов час – всяка събота от 16:00 ч. по bTV. Водещата Александра Сърчаджиева отново ще посреща в студиото на откровенията популярни личности, които ще разкриват неподозирани моменти от живота си и ще говорят откровено за успехите, изпитанията и личните битки зад светлините на прожекторите.

Първият гост за сезона е Нели Атанасова – една от най-стилните и разпознаваеми дами у нас. Пред Алекс тя ще сподели има ли диплома за новата си професия на интериорен дизайнер и от кого е наследила чувството за естетика и уют. Зрителите на bTV ще разберат и защо е била принудена да се откаже от художествената гимнастика и как е преживяла „влизането“ в истинския живот извън спортната зала. Нели ще разкрие как е започнал съвместният ѝ живот с Александър Сано и как заедно са преминали през всичко, включително дълги и тежки периоди с финансови проблеми.

Алекс Сърчаджиева се завръща на екран с „Животът по действителен случай“

Новият сезон ще представи и поредица от невероятни човешки истории в „Моето ново Аз“. Герои в рубриката отново ще са хора, преминали през тежки загуби и неочаквани житейски обрати. С помощта на екип от специалисти те ще получат не само впечатляващи преобразявания, но и възможност да възвърнат увереността си и да поставят ново начало. В първия епизод от новия сезон зрителите ще се запознаят с талантливата певица Десислава, преминала през поредица от ужасни изпитания. Детето ѝ се ражда бездиханно, нейни близки едва оцеляват при катастрофа, а след това в живота ѝ идват болести и смърт. Въпреки всичко Десислава отказва да се предаде. Сега за първи път тя ще остави грижите настрана и ще позволи на специалистите да се погрижат за нея.

Алекс Сърчаджиева се завръща на екран с „Животът по действителен случай“

Филип Буков също се завръща с нова поредица от любопитни, изненадващи и забавни теми в „Топ 10“. Началото поставя класацията „Звездите преди“, която ще върне зрителите години назад, за да покаже как са изглеждали популярните българи преди да се превърнат в така познатите днес лица.

Алекс Сърчаджиева се завръща на екран с „Животът по действителен случай“


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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Сутеньрчето

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Анита ескорт":

    Не знам дали си прекалила с мляко, ама трябва да си яла много ако.

    17:37 09.09.2026

  • 3 СЛАВА БОГУ ЧЕ СЕ ВРЪЩА!!!

    10 1 Отговор
    Нямах никаква идея, че е имало някога или ще има таквоз предаване и не, че ще го гледам, ама туй, че ще се даде шанс на хора, които са позаглъхнали обществено да ги гледат роднините им и да се радват, е винаги добре… дига им самочувствието и не прекаляват толкова с алкохола и разни други работи!!!

    17:42 09.09.2026

  • 4 Обикн. читателка

    8 1 Отговор
    Има физиономии на т. нар. водещи в нашите ТВ,които въобще не ми заострят вниманието с присъствието си в различните студия на различните телевизии.Някоя се завръщала на екран.Колко е отсъствала,само тя знае.Пошлостта се е настанила във всичките ни средства за масово заблуждение.

    17:52 09.09.2026

  • 5 баста,

    2 0 Отговор
    Историята на Нели Атанасова Караманска е омъзнала на всички.

    18:21 09.09.2026