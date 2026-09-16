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Лошите новини затъмняват живота на Силвия Кацарова (ВИДЕО)

Лошите новини затъмняват живота на Силвия Кацарова (ВИДЕО)

16 Септември, 2026 12:58 692 8

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  • новини

Певицата призова за повече човечност и добрина, която да прави живота по-светъл

Лошите новини затъмняват живота на Силвия Кацарова (ВИДЕО) - 1
Кадър: NOVA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Силвия Кацарова отправи силно послание за добротата, любовта и негативизма, който според нея все повече завладява обществото. В ефира на "На кафе" по Нова телевизия певицата призна, че я тревожи начинът, по който лошите новини изместват успехите и добрите примери.

Изпълнителката разказа и как е прекарала лятото си – в компанията на приятелки и с пътувания до Анталия и Китен, между които е намерила време и за професионалните си ангажименти. „Лятото с приятелки ходихме до Анталия и Китен – въобще женска енергия и тук-таме някое участие“, сподели Кацарова.

В ефира на предаването естрадната звезда коментира и превръщането на личния живот във витрина в социалните мрежи. Според нея истинските чувства нямат нужда непрекъснато да бъдат демонстрирани пред публика.

„Малко е смущаващо да показваш любовта си в социалните мрежи. Тя трябва да е между двама души“, категорична бе тя. Обаче отдели особено внимание на тема, която по думите ѝ я тревожи – преобладаването на негативните новини и отражението им върху обществото.

Според певицата постиженията на младите българи и престижните награди, които печелят, често остават встрани от общественото внимание, докато трагедиите и скандалите доминират информационния поток.

„Само черните новини влияят на нашата държава като бъдеще. Всичко става тъмно, енергията става тъмна“, заяви изпълнителката. И завърши с призив хората да проявяват повече човечност и да си помагат. „Човек, ако не излъчва доброта, любов и не си помагаме, всичко ще ни закопае“, философски разсъждава Силвия Кацарова.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 !!!!!

    9 0 Отговор
    Стар гущер говори за любов!

    13:02 16.09.2026

  • 3 Остави

    10 0 Отговор
    мъжа си , който я направи софиЕнка и певица , за да се омъжи за милионер и стара любов ! Дъщеря ѝ 99 пъти се омъжва , а пък кратки авантюри колкото щеш ! Та взела да говори за говори за любов ?!

    13:08 16.09.2026

  • 4 Каа.. кво е туй 🦧

    4 0 Отговор
    Ужааассс 🤮🤮🤮🤮

    13:16 16.09.2026

  • 5 в кратце

    2 0 Отговор
    Силвия има доста мъжки хормони в кръвта си.

    13:17 16.09.2026

  • 6 Тя отсвири първия

    2 0 Отговор
    Къде е оня черен сух червей
    Че тръгнала с приятелки жени ли
    Изоставена навярно
    Дъртите търсят млади

    13:24 16.09.2026

  • 7 Режисьор

    1 0 Отговор
    Силвето я снимахме в "Орфей". Земна жена, държеше се нормално. Теди, обаче, беше пожар. Като Дарина по отношение на арогантност, но не толкова невъзпитана. В смисъл, че поне не си гасеше фасовете в пицата.

    13:32 16.09.2026

  • 8 Двулич

    0 0 Отговор
    За каква доброта и разбиране изобщо може да призовава тся консервирана баба, която не е работипа един ден? Знае ли какво е на 70 години да копаеш, да цепиш дърва и да нямаш пари? Само защото тя е имала късмета един богат странен мъж да я хареса. Не спряла да се ветрее цяло лятоот курорт на курорт. Да не говорим за дъщеря и , която скандинавецът изгони, защото била мърлява и нечистоплътна

    13:46 16.09.2026