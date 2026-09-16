Лошите новини затъмняват живота на Силвия Кацарова (ВИДЕО)

Силвия Кацарова отправи силно послание за добротата, любовта и негативизма, който според нея все повече завладява обществото. В ефира на "На кафе" по Нова телевизия певицата призна, че я тревожи начинът, по който лошите новини изместват успехите и добрите примери.
Изпълнителката разказа и как е прекарала лятото си – в компанията на приятелки и с пътувания до Анталия и Китен, между които е намерила време и за професионалните си ангажименти. „Лятото с приятелки ходихме до Анталия и Китен – въобще женска енергия и тук-таме някое участие“, сподели Кацарова.
В ефира на предаването естрадната звезда коментира и превръщането на личния живот във витрина в социалните мрежи. Според нея истинските чувства нямат нужда непрекъснато да бъдат демонстрирани пред публика.
„Малко е смущаващо да показваш любовта си в социалните мрежи. Тя трябва да е между двама души“, категорична бе тя. Обаче отдели особено внимание на тема, която по думите ѝ я тревожи – преобладаването на негативните новини и отражението им върху обществото.
Според певицата постиженията на младите българи и престижните награди, които печелят, често остават встрани от общественото внимание, докато трагедиите и скандалите доминират информационния поток.
„Само черните новини влияят на нашата държава като бъдеще. Всичко става тъмно, енергията става тъмна“, заяви изпълнителката. И завърши с призив хората да проявяват повече човечност и да си помагат. „Човек, ако не излъчва доброта, любов и не си помагаме, всичко ще ни закопае“, философски разсъждава Силвия Кацарова.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 !!!!!
13:02 16.09.2026
3 Остави
13:08 16.09.2026
4 Каа.. кво е туй 🦧
13:16 16.09.2026
5 в кратце
13:17 16.09.2026
6 Тя отсвири първия
Че тръгнала с приятелки жени ли
Изоставена навярно
Дъртите търсят млади
13:24 16.09.2026
7 Режисьор
13:32 16.09.2026
8 Двулич
13:46 16.09.2026