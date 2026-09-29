Наталия Симеонова изненадващо се върна в ефира на bTV (СНИМКА)

Наталия Симеонова изненада зрителите с появата си в студиото на "Преди обед" по bTV в първия ден от седмицата. Вместо да заеме мястото на водеща, емблемата на "Море от любов" влезе в нова роля - на гост-коментатор, което зарадва феновете ѝ, които я помнят от хитовото романтично предаване.
В студиото на bTV и в компанията на обичайните водещи Наталия Симеонова коментира любопитните теми от деня, а от предаването заявиха, че тя ще остане в ефир през цялата седмица.
Мнозина вече се питат дали участието ѝ и завръщането в ефира не е опит тя да възроди кариерата си на водеща в телевизията, която излъчваше култовото шоу, в което любовта бе основен мотив и което всяка седмица излъчваше различни драматични ситуации - сдобрявания, раздели, мили жестове и предложения за брак.
Самата Наталия Симеонова не издава какви са бъдещите ѝ планове за телевизията и дали изобщо има такива, но е факт, че интересът на зрителите се разбуди, а поведението ѝ пред камера си остава професионално и изпипано.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Фитнес броеница
14:00 29.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Израел
14:07 29.09.2026
4 Нищо изненадващо няма
Това е!
14:08 29.09.2026
5 Израел
14:08 29.09.2026
6 Абе
14:10 29.09.2026
7 Евреин с броеница
14:12 29.09.2026
8 Пийняка
14:14 29.09.2026
9 Хорейшио
14:20 29.09.2026
10 Соваж бейби
14:24 29.09.2026