Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Любопитно »
Наталия Симеонова изненадващо се върна в ефира на bTV (СНИМКА)

Наталия Симеонова изненадващо се върна в ефира на bTV (СНИМКА)

29 Септември, 2026 13:58 713 10

  • наталия симеонова-
  • водеща-
  • преди обед-
  • ефир-
  • бтв-
  • поява

Култовата водеща бе част от гостите на "Преди обед"

Наталия Симеонова изненадващо се върна в ефира на bTV (СНИМКА) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Наталия Симеонова изненада зрителите с появата си в студиото на "Преди обед" по bTV в първия ден от седмицата. Вместо да заеме мястото на водеща, емблемата на "Море от любов" влезе в нова роля - на гост-коментатор, което зарадва феновете ѝ, които я помнят от хитовото романтично предаване.

В студиото на bTV и в компанията на обичайните водещи Наталия Симеонова коментира любопитните теми от деня, а от предаването заявиха, че тя ще остане в ефир през цялата седмица.

Мнозина вече се питат дали участието ѝ и завръщането в ефира не е опит тя да възроди кариерата си на водеща в телевизията, която излъчваше култовото шоу, в което любовта бе основен мотив и което всяка седмица излъчваше различни драматични ситуации - сдобрявания, раздели, мили жестове и предложения за брак.

Самата Наталия Симеонова не издава какви са бъдещите ѝ планове за телевизията и дали изобщо има такива, но е факт, че интересът на зрителите се разбуди, а поведението ѝ пред камера си остава професионално и изпипано.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фитнес броеница

    3 4 Отговор
    Браво поздравления 🤣🤣🤣🤣

    14:00 29.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Израел

    1 2 Отговор
    След малко отивам да си купа броеница и нергиле и отивам на фитнес пулс да хвана едно гадже

    14:07 29.09.2026

  • 4 Нищо изненадващо няма

    2 0 Отговор
    Алкоголикът Денис, той й съпруг, бележи размърдваща политическа активност, та повлече и рускинята!
    Това е!

    14:08 29.09.2026

  • 5 Израел

    3 1 Отговор
    Взимам с мен една тонколонка пускам турска музика и ше се разхода по фитнеса с броеницата ✍️🍾🥳

    14:08 29.09.2026

  • 6 Абе

    8 0 Отговор
    И къ се е побрал в ефира тоа бидонь.

    14:10 29.09.2026

  • 7 Евреин с броеница

    0 0 Отговор
    Са ще си направя снимка с броеница

    14:12 29.09.2026

  • 8 Пийняка

    0 0 Отговор
    Има ли развитие на Шипка ?

    14:14 29.09.2026

  • 9 Хорейшио

    8 0 Отговор
    не знам кои са тия, които е зарадвала Наталия Симеонова с присъствието си на екран, но според мен повече са тия , които са се зарадвали, когато си е тръгнала

    14:20 29.09.2026

  • 10 Соваж бейби

    5 0 Отговор
    Едно време беше много чаровна ,днес визията и не става за ефир ще плаши хората стига с тази шуробадженащина .Наталия да си гледа внуците в къщи ако има такива не за телевизия , добре че има Нетфликс и други платени канали в държавата иначе телевизора щеше да е излишна мебел в България разни чалгари за жури в муз.предавания ,водещи деца на този и онзи ,артисти също ,предавания тип турски сериал не знам как още не са фалирали ,добре че са рекламите и плащат.

    14:24 29.09.2026