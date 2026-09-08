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Мария Бакалова - фаворитка за водеща на "Евровизия" 2027 в родния ѝ Бургас

Мария Бакалова - фаворитка за водеща на "Евровизия" 2027 в родния ѝ Бургас

8 Септември, 2026 13:58 569 17

  • мария бакалова-
  • актриса-
  • холивуд-
  • водеща-
  • евровизия-
  • бургас

Кой би бил най-подходящият партньор на холивудската звезда?

Мария Бакалова - фаворитка за водеща на "Евровизия" 2027 в родния ѝ Бургас - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Мария Бакалова е почти сигурна за позицията на водеща на песенния конкурс "Евровизия" у нас догодина, и то в родния ѝ град Бургас, пише "България Днес". Макар това за момента да не е оповестено официално, актрисата вече е избрана, като в момента текат последни уточнения около ангажимента на Бакалова, твърди изданието.

Нашата звезда безспорно е най-естественият и логичен избор да представи България пред неколкостотин милиона зрители по целия свят от сцената в Бургас. Нейният пробив в Холивуд, номинацията за "Оскар", перфектният английски и естественото ѝ, непринудено излъчване я правят перфектното лице за глобално събитие от този мащаб. Не е за пренебрегване и фактът, че Мария Бакалова е родена именно в Бургас. Точно изборът на морският град е бил и последният аргумент актрисата да бъде избрана за водеща на българската "Евровизия".

И ако изборът на водеща вече е ясен, то не се знае кой ще бъде нейният партньор. До актрисата трябва да застане мъж, който да притежава същата езикова лекота, сценична увереност и харизма, за да не остане в нейната сянка, а да създаде истинска химия в ефир.

Именно над този въпрос основно умуват в момента продуцентите на "Евровизия", като сортират имената на различни популярни мъжки фигури, които да застанат до холивудското ни величие.

Един от най-добрите приятели на Бакалова безспорно е лидер сред предложените - актьорът Юлиан Костов. Двамата освен близки приятели са и бизнес партньори зад кулисите, имат самочувствие, отлично владеене на английски език и правилна артикулация.

Ако обаче фокусът трябва да падне върху музикалната тежест, сцената естествено търси Владимир Михайлов или Орлин Павлов. И двамата вече са участвали на "Евровизия".

Владо се разписа на "Евровизия" през 2017 в Киев като беквокалист на Кристиан Костов и през 2018 г. в Лисабон като част от супергрупата Equinox с песента "Bones". Орлин Павлов пък също участва в конкурса през 2005 г. с група "Каффе" и песента "Lorrain" в Киев, Украйна.

Владо Михайлов внася необходимата рок харизма, сценичен респект, докато Орлин Павлов балансира със сдържан джентълменски чар, кадифен глас и класическа елегантност. И двамата стоят равнопоставено до звезда от ранга на Бакалова, без да изглеждат като второстепенни фигури, осигурявайки плавен преход между високия холивудски стил и чисто музикалния формат.

До двамата веднага се нарежда и Юлиан Вергов, който вече е доказал колко страхотно функционира тази сценична формула. Двамата с Мария вече имат зад гърба си безупречно съвместно водене на Годишните музикални награди на БГ Радио, където показаха естествена химия, сдържан артистизъм и артистичен респект един към друг. Вергов внася зрялост, мъжка харизма и много премерен, сух хумор, който допълва младежкия блясък на Бакалова, без да се опитва да я засенчва.

На съвсем друг полюс е сценарият за младежка, "Gen-Z" реакция на водещ до Мария, ако продуцентите се спрат на Кристиян Костов. Това събиране на двата най-големи международни пробива на България - в киното и на самата "Евровизия" - автоматично генерира огромен онлайн интерес сред международните фенове на конкурса, залагайки на младежка енергия и висока езикова култура.

Ако говорим за телевизионен любимец, до Мария Бакалова единствено няма да стои добре актьорът Александър Кадиев. Макар да е доказан телевизионер, Сашо прекалено много "пресолява манджата" - появява се навсякъде - от сутрешни блокове до викторини и риалити формати. Неговото хаотично комедийно присъствие и преекспонираност в родния ефир бързо биха олекнали до холивудския блясък на Бакалова.

И накрая, ако телевизионната концепция заложи на строгата институционална сигурност, опциите се свиват до водещия от БНТ - Георги Любенов и актьора и фотограф - Владимир Карамазов.

Любенов гарантира желязна рутина при непредвидени ситуации на живо и стриктно спазване на тайминга, докато Карамазов добавя плътен, драматичен глас и изпитано риалити присъствие, което видяхме в "Трейтърс" миналия сезон по Би Ти Ви, на което бе водещ. Но пък самият Карамазов е казвал, че неговият английски не е особено добър.

И в двата случая Мария Бакалова остава основният мост към международната публика, докато нейният партньор държи под контрол телевизионния механизъм зад кадър. Който и да застане до нея обаче, летвата вече е вдигната високо.

Мария Бакалова вече задава световен стандарт. На нас ни остава само да стискаме палци продуцентите да направят най-умния ход на шахматната дъска, за да може, когато чуем първото "Good evening, Europe!", да се почувстваме като част от истинска световна класа.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 волан

    5 8 Отговор
    Много красиво и нежно момиче!

    Коментиран от #12, #14

    14:01 08.09.2026

  • 2 честен ционист

    8 3 Отговор
    Ще се наслушаме на уличния й английски, като на Борат.

    14:02 08.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Нито тя

    7 1 Отговор
    нито някой от споменатите алчни слагаме
    Няма ли свестни бургазлии

    14:05 08.09.2026

  • 5 Трол

    2 2 Отговор
    Стоян Колев трябва да е водещ заедно с нея.

    Коментиран от #8

    14:06 08.09.2026

  • 6 честен ционист

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Хм.....":

    Да сложат Павката от Игри на Волята, или Део от Тотото.

    14:06 08.09.2026

  • 7 Да , бе

    1 2 Отговор
    Тя като ще се затърчи , стой , та гледай !

    14:10 08.09.2026

  • 8 Азамат Багатов

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "Трол":

    Партньор на Мара ще е Борат Маргарет Сагдиев.

    14:11 08.09.2026

  • 9 аз съм

    7 1 Отговор
    против Бакалова да е водеща. За много хора тя се асоциира с ролята си на леко дебилна и напълно нецивилизована особа. Като такава ще представи и България.

    14:13 08.09.2026

  • 10 Ама

    8 1 Отговор
    тя , миличката , заеква и запецва като говори ! Как ще води ...

    14:14 08.09.2026

  • 11 Евгени от Алфапласт

    1 1 Отговор
    Е, що да не е ΔΑΡΑ?🤣

    14:15 08.09.2026

  • 12 Стига бе

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "волан":

    Типична селска пръчка.

    14:18 08.09.2026

  • 13 Брежнев

    1 3 Отговор
    Юлиан Костов,много позитивна фигура,двамата млади ще са 6..

    14:18 08.09.2026

  • 14 Разбирач

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "волан":

    Така е. Ще я пуснем да обслужи чужденците по стар български обичай

    14:20 08.09.2026

  • 15 Бакалова...

    4 0 Отговор
    ... може и да е някаква актриса, но просто не може да води. За воденето се иска нещо различно.

    14:22 08.09.2026

  • 16 аз съм

    3 0 Отговор
    против Бакалова да е водеща. За много хора тя се асоциира с ролята си на леко дебилна и напълно нецивилизована особа. Като такава ще представи и България.

    14:23 08.09.2026

  • 17 ИВАН

    1 0 Отговор
    Каквато евровизията, такава и водещата, все гнусни ...

    14:36 08.09.2026