Шофьор блъсна и уби леопард, включен в Червената книга, в Приморския край Русия

Млад мъжки далекоизточен леопард загина при сблъсък с автомобил на пътя Раздолное–Хасан край село Кравцовка в Приморския край на Русия. Катастрофата е станала през тъмната част на денонощието, съобщи пресслужбата на националния парк „Земя на леопарда“.
Според предварителните данни на регионалното управление на МВР животното е изскочило на пътното платно през металната ограда. „Шофьорът на автомобил Toyota Corolla Axio, роден през 1981 г., е забелязал далекоизточния леопард, но не е успял да избегне сблъсъка“, съобщи ведомството. След удара колата се е преобърнала, а шофьорът е получил травми и му е оказана медицинска помощ.
Леопардът е успял да се отдалечи от пътя, но не е оцелял. Пристигналите на място служители на научния отдел на „Земя на леопарда“, държавния ловен надзор и полицията са открили животното мъртво. Обстоятелствата около катастрофата се изясняват.
Пътят минава близо до основната популация
Участъкът край Кравцовка се намира извън границите на националния парк „Земя на леопарда“, но е в непосредствена близост до защитени гори, където е съсредоточена основната част от популацията на редкия хищник. Далекоизточният леопард е включен в Червената книга на Русия и се смята за един от най-редките представители на големите котки.
По данни, цитирани от „Интерфакс“, при съвместен руско-китайски мониторинг в трансграничния резерват „Земя на големите котки“ са преброени над 220 далекоизточни леопарда. РБК посочва конкретно число от 223 животни. На същия пътен участък през 2015 г. автомобил е убил леопарда Меамур, а през 2017 г. женската Кили е била блъсната, но е оцеляла.
Източници: rbc.ru, interfax-russia.ru, fedpress.ru
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 А с нашата черна пантера
08:22 06.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 !!!!!
09:52 06.11.2026