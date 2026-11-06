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Шофьор блъсна и уби леопард, включен в Червената книга, в Приморския край Русия

Шофьор блъсна и уби леопард, включен в Червената книга, в Приморския край Русия

6 Ноември, 2026 08:16 930 10

  • далекоизточен леопард-
  • приморски край-
  • русия-
  • пътна катастрофа-
  • червена книга

Младият далекоизточен леопард е изскочил на пътя край село Кравцовка. При удара автомобилът се е преобърнал, а шофьорът е пострадал

Шофьор блъсна и уби леопард, включен в Червената книга, в Приморския край Русия - 1
Снимката е илюстративна. Източник: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Млад мъжки далекоизточен леопард загина при сблъсък с автомобил на пътя Раздолное–Хасан край село Кравцовка в Приморския край на Русия. Катастрофата е станала през тъмната част на денонощието, съобщи пресслужбата на националния парк „Земя на леопарда“.

Според предварителните данни на регионалното управление на МВР животното е изскочило на пътното платно през металната ограда. „Шофьорът на автомобил Toyota Corolla Axio, роден през 1981 г., е забелязал далекоизточния леопард, но не е успял да избегне сблъсъка“, съобщи ведомството. След удара колата се е преобърнала, а шофьорът е получил травми и му е оказана медицинска помощ.

Леопардът е успял да се отдалечи от пътя, но не е оцелял. Пристигналите на място служители на научния отдел на „Земя на леопарда“, държавния ловен надзор и полицията са открили животното мъртво. Обстоятелствата около катастрофата се изясняват.

Пътят минава близо до основната популация

Участъкът край Кравцовка се намира извън границите на националния парк „Земя на леопарда“, но е в непосредствена близост до защитени гори, където е съсредоточена основната част от популацията на редкия хищник. Далекоизточният леопард е включен в Червената книга на Русия и се смята за един от най-редките представители на големите котки.

По данни, цитирани от „Интерфакс“, при съвместен руско-китайски мониторинг в трансграничния резерват „Земя на големите котки“ са преброени над 220 далекоизточни леопарда. РБК посочва конкретно число от 223 животни. На същия пътен участък през 2015 г. автомобил е убил леопарда Меамур, а през 2017 г. женската Кили е била блъсната, но е оцеляла.

Източници: rbc.ru, interfax-russia.ru, fedpress.ru


Русия
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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 А с нашата черна пантера

    9 1 Отговор
    Какво стана ?

    08:22 06.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 10 !!!!!

    1 0 Отговор
    Горкото коте!

    09:52 06.11.2026