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Дара тръгва на европейско турне напролет, феновете ѝ избират къде
  Тема: Известни личности

Дара тръгва на европейско турне напролет, феновете ѝ избират къде

11 Ноември, 2026 12:01 536 15

  • дара-
  • европейско турне-
  • евровизия-
  • bad idea-
  • bangaranga

Феновете ще избират градовете, в които искат да видят победителката от „Евровизия“ 2026

Дара тръгва на европейско турне напролет, феновете ѝ избират къде - 1
Снимка: БГНЕС
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Дара обяви, че тръгва на европейско турне през пролетта на 2027 г., като предостави на феновете възможност да посочат градовете, в които искат да се проведат концертите. Засега конкретните дати и локации не са обявени, а предложенията се събират чрез новата онлайн платформа на певицата.

Сред градовете с най-много харесвания до момента са Мадрид, Букурещ и Хелзинки. Много почитатели са предложили и Виена – градът, в който Дара спечели „Евровизия“ 2026 с песента Bangaranga. Победата донесе на България първия успех в историята на конкурса, припомня Телеграф.

Европейските концерти се очаква да бъдат организирани малко след излизането на новия албум на Дара. Проектът ще бъде изцяло на английски език, но към момента не е обявена точна дата за премиерата му.

Сред основните акценти в платформата е и най-новият сингъл на певицата – Bad Idea. Към песента вече има видеоклип, който според публикуваната информация е събрал почти половин милион гледания за една седмица в YouTube.

Един от най-харесваните коментари под видеоклипа гласи: „Тази песен ми оправи деня. На 82 години съм и ми се танцува, когато я чуя. Поздрави от египетски фен“.

Дара ще бъде специален гост на първата „Евровизия“ в Азия, където ще изпълни нова версия на Bangaranga.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тик-Ток

    10 1 Отговор
    С това ще ни запомнят в Европа, с износ на примитивна бангаранга , каквото и да означава това

    Коментиран от #3

    12:04 11.11.2026

  • 2 Бъди милостива

    6 1 Отговор
    Моля те,моля те . Не ходи на турне отиде да пееш при козите и овцете на село. Там може да си разгърнеш панаира и да се докажеш на истинска публика ,ако избягат значи не трябва да пееш никъде

    12:06 11.11.2026

  • 3 Преведете си я

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Тик-Ток":

    Означава че не знаеш за какво се пее в песента,с нова ще ни запомнят.

    Коментиран от #7, #12

    12:09 11.11.2026

  • 4 ша пръ

    4 0 Отговор
    дна от таз новина когато чуя това нещо което наричат песен бангаранга рязко ми се ходи до W-C

    12:09 11.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 глоги

    0 1 Отговор
    Дара обяви, че ЩЕ тръгва на европейско турне през пролетта на 2027-ма г.,...

    12:27 11.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 бушприт

    0 0 Отговор
    Дара ще бъде специална гостенка на първата „Евровизия“ в Азия,

    12:32 11.11.2026

  • 9 провинциалист

    5 0 Отговор
    Цивилизационният изобор днес е между бангаранга и "Чунга-чанга" от една страна и "Излел е Дельо хайдутин" от друга

    12:33 11.11.2026

  • 10 Сам и изгубен плевенчанин

    4 0 Отговор
    Тази новина ми оправи деня! На 60 години съм и ми се доДанцува , когато я зачетох. Поздрави от един масайски фен!

    12:33 11.11.2026

  • 11 бушприт

    3 0 Отговор
    "Бангаранга Трангапранга".

    12:34 11.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 ШЕФА

    1 0 Отговор
    Ами добре,но не ме интересува,нито ще я гледам нито ще я слушам Бамбабамбарамбаранга и тн.Да ходи да пее в Турция на родата на мъжа и .Гнус.

    12:51 11.11.2026

  • 15 Дедо ти

    0 0 Отговор
    Кога ще пее в Анадола...

    12:55 11.11.2026