Дара тръгва на европейско турне напролет, феновете ѝ избират къде

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Стрелец

Козирог

Водолей

Риби

Риби (20.02 - 20.03) Задача, с която сте се заели може да се окаже добра възможност да покажете колко много сте научили през последните месеци. Не е необходимо да впечатлявате околните с мащабни обещания, когато можете да спечелите доверието им с последователна работа. Ако обмисляте промяна в професионалната си посока, разгледайте внимателно уменията, които вече имате и бихте могли да използвате по нов начин. Малък успех ще Ви даде повод за удовлетворение и ще направи следващата стъпка по-лесна.

Водолей (21.01 - 19.02) Обща кауза или проект може да събере около Вас хора, които споделят сходни ценности, но притежават различни способности. Ще бъде интересно да обсъдите как всеки може да допринесе, без да се налага всички да мислят еднакво. Отношенията с партньор или приятел ще се развиват по-приятно, ако съчетаете общите планове с достатъчно лична свобода. Покана за културно събитие или среща може да се превърне в хубав повод да излезете от обичайното си обкръжение.

Козирог (23.12 - 20.01) Невинаги е необходимо да споделяте намеренията си, докато все още обмисляте как да ги осъществите. Спокойната работа насаме ще Ви позволи да довършите важен въпрос или да подготвите нещо, което предпочитате засега да остане лично. Възможно е да осъзнаете, че старо притеснение вече няма същата власт над решенията Ви. Разговор с човек, на когото имате доверие, ще бъде достатъчен, за да се почувствате разбрани и подкрепени.

Стрелец (23.11 - 22.12) Усещането, че постепенно възвръщате контрола върху собствените си планове, ще Ви даде спокойствие и увереност. Ще можете да подредите приоритетите си и да определите с какво искате да се заемете през следващите седмици. Дори голяма цел ще изглежда по-постижима, когато я разделите на няколко конкретни стъпки. Намерете време и за среща или занимание, което разширява кръгозора Ви и поддържа жив интереса Ви към света.

Скорпион (24.10 - 22.11) Вместо да търсите бързо решение на финансов въпрос, отделете време да изградите по-устойчив план. Може да откриете, че умение или опит, които вече притежавате, заслужават по-висока оценка. Професионалните Ви амбиции ще Ви мотивират да действате, но успехът ще зависи и от готовността да се съобразявате с останалите. В отношенията си бъдете щедри на внимание, а не непременно на обещания.

Везни (24.09 - 23.10) Думите Ви ще бъдат особено убедителни, когато ги подкрепяте с личен опит и конкретни примери. Подходящо е да проведете разговор, който изисква такт, или да подновите контакт с човек, с когото някога сте работили добре. Приятелска подкрепа може да Ви насърчи да покажете способност, която досега сте оставяли на заден план. Приемете комплиментите с удоволствие, без веднага да омаловажавате собствените си заслуги.

Дева (24.08 - 23.09) Практичен семеен въпрос може да намери разрешение благодарение на опита, който сте натрупали от подобни ситуации. Ще бъде полезно да обсъдите с близките как да разпределите задълженията, така че никой да не се чувства претоварен. Може да Ви хрумне и начин да направите дома по-удобен, без да влагате значителни средства. Оставете част от вечерта само за себе си и не се чувствайте длъжни да обяснявате защо имате нужда от спокойствие.

Лъв (24.07 - 23.08) Творческо начинание ще Ви достави особено удовлетворение, ако му отделите достатъчно време и внимание. Възможно е да се върнете към старо хоби и да откриете, че вече разполагате с уменията да го развиете по-сериозно. Отношенията с любим човек ще спечелят от повече откритост, чувство за хумор и споделени интереси. Не се колебайте да покажете привързаността си чрез конкретен жест, вместо да чакате специален повод.

Рак (22.06 - 23.07) Добре подредената програма ще Ви позволи да свършите повече работа, без да се чувствате непрекъснато притиснати от времето. Помислете кои задължения можете да опростите и къде е разумно да поискате помощ. Ако се грижите за здравето си, изберете малка промяна в режима, която бихте могли да поддържате дълго. Наградете се с приятно занимание след свършеното, вместо веднага да запълвате освободеното време с нови задачи.

Близнаци (22.05 - 21.06) Някой може да Ви предложи сътрудничество, което изисква повече постоянство, отколкото сте предполагали. Вместо веднага да приемете или отхвърлите идеята, обсъдете как ще бъдат разпределени задачите и отговорностите. Общуването ще Ви носи удоволствие, особено когато срещате хора с различен опит и интереси. Не подценявайте и един непринуден разговор, защото от него може да се роди приятелство или полезно познанство.

Телец (21.04 - 21.05) Договореност, която досега е оставала само на думи, заслужава да бъде разгледана по-сериозно. Проверете какви задължения поемате и дали условията действително отговарят на интересите Ви. Подкрепата на семейството може да Ви даде увереност да направите необходимата промяна, без да се чувствате притиснати. Споделеното време с любим човек ще Ви напомни, че доверието се изгражда и чрез обикновените ежедневни жестове.