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Марая Кери обяви европейско турне през лятото на 2027 г.
  Тема: Известни личности

Марая Кери обяви европейско турне през лятото на 2027 г.

12 Ноември, 2026 08:15 560 3

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  • концерти-
  • музикални фестивали

Поредицата Firefly включва девет фестивални участия в шест държави. Турнето започва на 24 юни в Дания и завършва на 20 юли в Локарно

Марая Кери обяви европейско турне през лятото на 2027 г. - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Марая Кери обяви европейско турне за лятото на 2027 г. Поредицата, озаглавена Firefly, включва девет фестивални и концертни участия в шест държави. Началото е на 24 юни в Сьондерборг, Дания, а финалът е на 20 юли на фестивала Moon & Stars в Локарно, Швейцария.

„Скъпи мои, присъединете се към мен следващото лято на турнето Firefly. Нямам търпение да се видя с всички вас в Европа“, написа Кери при обявяването на датите. Общата продажба на билетите започва на 13 ноември в 9:00 часа местно време чрез Ticketmaster и сайтовете на отделните фестивали и концертни площадки.

Девет дати в шест държави

  • 24 юни – Мьолепаркен, Сьондерборг, Дания;
  • 27 юни – теренът край замъка Паудърхам, Ексетър, Обединеното кралство;
  • 29 юни – замъкът Кардиф, Уелс;
  • 1 юли – имението Бленъм край Уудсток, Обединеното кралство;
  • 3 юли – Scarborough Open Air Theatre, Скарбъроу, Обединеното кралство;
  • 8 юли – Jazz Open Stuttgart, Щутгарт, Германия;
  • 11 юли – Lucca Summer Festival, Лука, Италия;
  • 14 юли – Francofolies de Spa, Спа, Белгия;
  • 20 юли – Moon & Stars Festival, Локарно, Швейцария.

Обединеното кралство е страната с най-много дати от европейската поредица – четири. Останалите пет концерта са разпределени между Дания, Германия, Италия, Белгия и Швейцария.

Firefly ще бъде първата обявена европейска поредица от концерти на Кери за 2027 г. По-голямата част от датите са свързани с летни фестивали и сцени на открито, а не с традиционни арена концерти. Кери приключи последната си поредица от участия в Лас Вегас през декември 2025 г.

Източници: news.pollstar.com, rttnews.com, mcarchives.com


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  • 3 Трая

    1 0 Отговор
    Някакви малки залички... тя пее само на плейбек така че явно се очаква мижав интерес

    08:38 12.11.2026